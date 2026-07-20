Ouverture de la 36e édition du Naadam de Mongolie-Intérieure à Xilin Gol

LIGUE DE XILIN GOL, Chine, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 36e Naadam touristique de Mongolie-Intérieure, placé sous le thème « Découvrez la Mongolie-Intérieure, vivez l’expérience du Naadam », a officiellement débuté le 18 juillet dans la ligue de Xilin Gol. L’événement est organisé conjointement par le Department of Culture and Tourism of the Inner Mongolia Autonomous Region (département de la Culture et du Tourisme de la région autonome de Mongolie-Intérieure) et l’Administrative Office of Xilin Gol League (bureau administratif de la ligue de Xilin Gol).

Reconnu comme patrimoine culturel immatériel national de Chine, le Naadam est l’une des fêtes traditionnelles les plus emblématiques du pays et une célébration vivante du patrimoine culturel partagé par des communautés ethniques chinoises. Les festivités de cette année marquent le retour des « trois prouesses viriles » traditionnelles : les courses de chevaux, la lutte et le tir à l’arc, ainsi que de plus de 20 expériences culturelles interactives, notamment des ateliers sur le patrimoine culturel immatériel, des jeux folkloriques traditionnels et des séances photo en costumes ethniques. Alliant traditions ancestrales et attractions contemporaines, l’événement a attiré plus de 100 000 visiteurs venus de tout le pays, ainsi que des habitants de la région.

En tant qu’hôte de cette édition, la ligue de Xilin Gol met à l’honneur ses riches ressources touristiques à travers une série d’expériences immersives au cœur des prairies. Le Naadam de la musique propose des concerts de rock en plein air dans la steppe, le Naadam de la moto offre des virées palpitantes à travers des paysages volcaniques et des itinéraires pittoresques dans les prairies, tandis que le Naadam de la gastronomie invite les visiteurs à savourer l’agneau de Xilin Gol et des produits laitiers locaux renommés.

Les festivités se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’août, coïncidant avec le lancement du Mois d’achat de patrimoine culturel immatériel de la Mongolie-Intérieure.

Source : Department of Culture and Tourism of the Inner Mongolia Autonomous Region