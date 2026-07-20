Investissements Purpose annonce les distributions de juillet 2026

TORONTO, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de juillet 2026 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).
La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 29 juillet 2026. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 31 juillet 2026.
|Fonds à capital variable
|Symbole boursier
|Distribution par action/part
|Date d’enregistrement
|Date de paiement
|Fréquence des distributions
|FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB
|APLY
|0,1667 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNB
|ATDY
|0,0650 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB
|BNC
|0,1225 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB
|BND
|0,0815 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USD
|BND.U
|0,0920 $ US
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNB
|BNSY
|0,1000 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNB
|BNY
|0,0800 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB
|BRKY
|0,1700 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB
|BTCY
|0,0850 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise
|BTCY.B
|0,0970 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains
|BTCY.U
|0,0815 $ US
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNB
|CNQY
|0,1700 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Catégorie d’occasions de crédit Purpose
|CROC
|0,0784 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB
|CROP
|0,0875 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains
|CROP.U
|0,0975 $ US
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNB
|DOLY
|0,0650 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNB
|ENBY
|0,1100 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB
|ETHY
|0,0473 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise
|ETHY.B
|0,0584 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains
|ETHY.U
|0,0461 $ US
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB
|FLX
|0,0461 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise
|FLX.B
|0,0551 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains
|FLX.U
|0,0385 $ US
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB
|IGB
|0,0723 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose – série FNB
|JPYS
|0,1750 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB
|MSFY
|0,2300 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB
|PAYF
|0,1375 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB
|PBD
|0,0590 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB
|0,1050 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB
|PDIV
|0,0950 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB
|PHR
|0,0720 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB
|PHW
|0,1450 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de dividendes international Purpose – série FNB
|PID
|0,0780 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB
|PIN
|0,0830 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB
|PINC
|0,0840 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB
|PRP
|0,0600 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB
|PYF
|0,0900 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise
|PYF.B
|0,1100 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains
|PYF.U
|0,1050 $¹ US
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNB
|RBCY
|0,0900 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB
|RDE
|0,1100 $¹
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB
|REM
|0,0950 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB
|RPS
|0,0950 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNB
|SHPY
|0,2200 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB
|SYLD
|0,0970 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNB
|TDY
|0,0900 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNB
|TY
|0,1000 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB
|YAMD
|0,6000 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB
|YAMZ
|0,4500 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB
|YAVG
|0,6000 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB
|YCON
|0,2500 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB
|YCST
|0,2000 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB
|YGOG
|0,6500 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB
|YMAG
|0,3000 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB
|YMET
|0,3500 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB
|YNET
|0,2500 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB
|YNVD
|0,7500 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB
|YPLT
|0,5000 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB
|YTSL
|0,5500 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB
|YUNH
|0,1500 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu SpaceX (SPCX) - – série FNB
|SPXY
|0,5000 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds mondial de ressources Purpose — série FNB
|PGRX
|0,0088 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds à capital fixe
|Symbole boursier
|Distribution par action/part
|Date d’enregistrement
|Date de paiement
|Fréquence des distributions
|Big Banc Split Corp. – catégorie A
|BNK
|0,1200 $¹
|31 juillet 2026
|14 août 2026
|Mensuel
|Big Banc Split Corp. – catégorie A
|BNK.PR.A
|0,0700 $¹
|31 juillet 2026
|14 août 2026
|Mensuel
Distributions estimatives de juillet 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose
Les taux de distribution de de juillet 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :
|Nom du fonds
|Symbole boursier
|Distribution estimative par part
|Date d’enregistrement
|Date de paiement
|Fréquence des distributions
|Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB
|MNU.U
|0,3289 $ US
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB
|MNY
|0,2196 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB
|PSA
|0,0989 $
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
|Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB
|PSU.U
|0,3207 $ US
|29 juillet 2026
|5 août 2026
|Mensuel
Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 28 juillet 2026, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 29 juillet 2026.
(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
À propos de Investissements Purpose
Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant plus de 30 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :
Keera Hart
Keera.Hart@earnscliffe.ca
905‑580‑1257
Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.