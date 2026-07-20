Investissements Purpose annonce les distributions de juillet 2026

TORONTO, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de juillet 2026 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 29 juillet 2026. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 31 juillet 2026.



Fonds à capital variable Symbole boursier Distribution par action/part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB APLY 0,1667 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNB ATDY 0,0650 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB BNC 0,1225 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB BND 0,0815 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USD BND.U 0,0920 $ US 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNB BNSY 0,1000 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNB BNY 0,0800 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB BRKY 0,1700 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB BTCY 0,0850 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise BTCY.B 0,0970 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BTCY.U 0,0815 $ US 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNB CNQY 0,1700 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Catégorie d’occasions de crédit Purpose CROC 0,0784 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB CROP 0,0875 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains CROP.U 0,0975 $ US 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNB DOLY 0,0650 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNB ENBY 0,1100 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB ETHY 0,0473 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ETHY.B 0,0584 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains ETHY.U 0,0461 $ US 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB FLX 0,0461 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise FLX.B 0,0551 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains FLX.U 0,0385 $ US 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB IGB 0,0723 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose – série FNB JPYS 0,1750 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB MSFY 0,2300 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB PAYF 0,1375 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB PBD 0,0590 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB PDF 0,1050 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB PDIV 0,0950 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB PHR 0,0720 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB PHW 0,1450 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de dividendes international Purpose – série FNB PID 0,0780 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB PIN 0,0830 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB PINC 0,0840 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB PRP 0,0600 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB PYF 0,0900 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise PYF.B 0,1100 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains PYF.U 0,1050 $¹ US 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNB RBCY 0,0900 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB RDE 0,1100 $¹ 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB REM 0,0950 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB RPS 0,0950 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNB SHPY 0,2200 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB SYLD 0,0970 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNB TDY 0,0900 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNB TY 0,1000 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB YAMD 0,6000 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB YAMZ 0,4500 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB YAVG 0,6000 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB YCON 0,2500 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB YCST 0,2000 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB YGOG 0,6500 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB YMAG 0,3000 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB YMET 0,3500 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB YNET 0,2500 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB YNVD 0,7500 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB YPLT 0,5000 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB YTSL 0,5500 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB YUNH 0,1500 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu SpaceX (SPCX) - – série FNB SPXY 0,5000 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds mondial de ressources Purpose — série FNB PGRX 0,0088 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole boursier Distribution par action/part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK 0,1200 $¹ 31 juillet 2026 14 août 2026 Mensuel Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK.PR.A 0,0700 $¹ 31 juillet 2026 14 août 2026 Mensuel



Distributions estimatives de juillet 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de de juillet 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole boursier Distribution estimative par part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,3289 $ US 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,2196 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,0989 $

29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB PSU.U 0,3207 $ US 29 juillet 2026 5 août 2026 Mensuel



Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 28 juillet 2026, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 29 juillet 2026.

(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.





À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant plus de 30 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@earnscliffe.ca

905‑580‑1257

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