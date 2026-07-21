Bombardier obtient la déclaration environnementale de produit (DEP) pour l’avion Global 8000

Les déclarations environnementales de produit (DEP) (1) , qui évaluent l’empreinte environnementale complète d’un avion tout au long de son cycle de vie, font partie intégrante de la stratégie de durabilité de Bombardier

, qui évaluent l’empreinte environnementale complète d’un avion tout au long de son cycle de vie, font partie intégrante de la stratégie de durabilité de Bombardier L’avion Global 8000 rejoint ainsi les avions Challenger 650, Challenger 3500, Global 5500, Global 6500et Global 7500 de Bombardier qui sont les seuls avions d’affaires au monde à être dotés d’une DEP (1)(2) , un élément clé du leadership de Bombardier en matière d’analyse du cycle de vie et de divulgation des informations

, un élément clé du leadership de Bombardier en matière d’analyse du cycle de vie et de divulgation des informations La DEP de l’avion Global 8000 illustre une fois de plus l’engagement, la fierté et les investissements constants de Bombardier pour assurer une transparence totale quant au cycle de vie de ses produits, tout en poursuivant ses efforts d’innovation et d’amélioration de l’ensemble de sa chaîne de valeur









MONTRÉAL, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que le Global 8000, l’avion civil le plus rapide du monde, a obtenu sa déclaration environnementale de produit (DEP), rejoignant ainsi plusieurs autres avions de Bombardier possédant déjà une DEP, notamment les avions Challenger 650, Challenger 3500, Global 5500, Global 6500, et Global 7500(1).

Grâce à cette importante désignation, Bombardier devient le seul constructeur d’avions d’affaires à avoir rendu public l’impact environnemental, analysé scientifiquement, de ses avions en production par le biais de la publication de DEP(2). Toutes les DEP des avions d’affaires de Bombardier sont accessibles au public sur le site Web de l’entreprise. Elles présentent notamment les émissions de CO 2 générées à chacune des étapes de la chaîne de valeur, de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie de l’avion.

« C’est un moment déterminant pour l’avion Global 8000, puisque les DEP rendent compte de façon transparente de l’impact environnemental qu’il génère. L’élaboration de ces DEP s’inscrit dans l’objectif de Bombardier visant à promouvoir une aviation d’affaires durable en faisant des choix écoresponsables à chaque étape du cycle de vie de la conception des avions, de l’approvisionnement en matières premières jusqu’à l’assemblage et à l’exploitation. Pour nous, tout repose sur une amélioration continue à chacune des étapes du développement de nos avions », a déclaré Stephen McCullough, vice-président exécutif, Ingénierie, Développement de produits et Bombardier Défense. « Après les récents records de vitesse établis par l’appareil et ses performances remarquables lors des vols de démonstration au Salon international de l’aéronautique de Farnborough, il s’agit d’une autre étape importante pour cet avion exceptionnel. Grâce à ses incroyables performances et à sa grande souplesse opérationnelle, l’avion Global 8000 offre un potentiel considérable à nos clients des secteurs civil et de la défense dans la région. »

Chez Bombardier, l’intégration de la durabilité environnementale dans le processus de développement des produits constitue un aspect fondamental de la conception d’avions de pointe et représente une valeur essentielle de l’entreprise. L’adoption d’une approche fondée sur l’ensemble du cycle de vie à la conception des avions est au cœur de la stratégie de responsabilité de ses produits.

En tant qu’avion civil le plus rapide dans le ciel, avec une vitesse maximale de Mach 0,95 et une distance franchissable de 8 000 NM(3), l’avion Global 8000 permet aux passagers de voyager plus rapidement et plus loin que jamais auparavant. Grâce à ses capacités long-courriers, à sa basse altitude en cabine, à son vol en douceur emblématique ainsi qu’à ses performances agiles au décollage et à l’atterrissage, il constitue la plateforme idéale pour accompagner les clients tout au long de leur mission.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

Mark Masluch

+1-514-855-7167

Mark.Masluch@aero.bombardier.com

Bombardier, Challenger, Challenger 650, Challenger 3500, Global, Global 5500, Global 6500, Global 7500 et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

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(1) L’avion Global 8000 est assorti d’une déclaration de type III conforme à la norme ISO 14025 et est enregistré auprès du système EPD international, un programme de déclaration environnementale basé en Suède. Il fournit des informations environnementales entièrement transparentes sur le cycle de vie du produit, telles que les émissions de CO 2 , le bruit, la consommation d’eau et d’autres indicateurs clés d’impact environnemental. Les autres avions Bombardier répertoriés disposent de déclarations de type II conformes à la norme ISO 14021, et respectent la norme ISO 14044:2006 relative à l’analyse du cycle de vie (ACV) fondée sur des données scientifiques.

(2) D’après l’analyse des données accessibles au public réalisée par Bombardier.

(3) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions, comparativement aux avions commerciaux et d’affaires actuellement en service.

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