Stadsholmen bidrar till forskning kring energieffektivisering i historiska byggnader





Stadsholmens fastigheter i Djurgårdsstaden. Dessa fastigheter ingår inte i projektet.

Ett nytt forskningsprojekt ska visa hur historiskt värdefulla fastigheter kan energieffektiviseras, utan att deras kulturvärden går förlorade. I satsningen DASHER deltar Stadsholmen tillsammans med forskare och andra aktörer för att utveckla metoder som minskar energianvändningen och samtidigt bevarar stadens unika miljöer.

Projektet, som drivs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Kulturvård vid Campus Gotland på Uppsala universitet, tar sin utgångspunkt i Gamla stan i Stockholm och pågår från december 2025 till november 2028. Stadsholmen kommer att bidra till projektet med sin kunskap som fastighetsägare.

Stadsholmen förvaltar några av Stockholms mest värdefulla kulturhistoriska fastigheter. Genom DASHER får vi möjlighet att kombinera vårt uppdrag att bevara dessa fastigheter med ett stärkt klimatarbete, säger Fredrik Juhnell, förvaltningschef på Stadsholmen.

Målet med projektet är att hitta nya metoder för att minska energianvändningen i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det görs genom energikartläggningar på plats i fastigheterna i kombination med att använda data, digitala verktyg och simuleringar för att identifiera kostnadseffektiva och varsamma energieffektiviseringsåtgärder som är anpassade till varje byggnads unika förutsättningar. Projektet kommer att analysera hela stadsdelar och väga samman tre centrala mål: minskad energianvändning, bevarande av kulturvärden och en god inomhusmiljö.

Det är väldigt roligt att Stadsholmen får vara en del av det här projektet. Vi ser fram emot att bidra med vår erfarenhet och samtidigt lära oss mer om hur vi kan utveckla vårt arbete med energieffektivisering i historiska byggnader, säger Sören Svedberg, energiansvarig på Svenska Bostäder.

Bakgrunden till projektet är ökade krav på energieffektivisering inom EU, samtidigt som kulturhistoriska byggnader omfattas av strikta bevarandekrav. DASHER ska visa hur dessa mål kan förenas på ett hållbart och realistiskt sätt.

Om Stadsholmen

Stadsholmen är ett dotterbolag till Svenska Bostäder och har i uppdrag att äga, förvalta och utveckla kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Stockholm.

Stadsholmen bildades 1936 och förvaltar idag över 1 600 hyreslägenheter och ca 900 kommersiella lokaler av kulturhistoriskt värde runtom i Stockholms stad.