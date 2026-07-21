Cutempa Medical AG startet eine der grössten MDR-konformen Studien zur Behandlung des Diabetischen Fuß-Ulcus in Deutschland

Basel, Schweiz, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASEL, 21. JULI 2026 – Der Diabetische Fuss Ulcus (DFU) zählt zu den schwerwiegendsten Komplikationen des Diabetes mellitus: Rund 15% aller Diabetiker entwickeln im Verlauf ihres Lebens ein DFU, und mehr als jede vierte Amputation der unteren Extremitäten in Deutschland ist auf eine diabetische Fußerkrankung zurückzuführen. Trotz medizinischer Fortschritte heilen chronische, stark exsudierende Fußulzera mit der herkömmlichen Standardtherapie häufig nicht vollständig ab. Cutempa Medical AG, ein auf Wundversorgung spezialisiertes Schweizer MedTech-Unternehmen, begegnet dieser Versorgungslücke mit einem innovativen Ansatz: Ab dem 22. Juli 2026 startet in Deutschland die pivotale Zulassungsstudie CURE1-DFU für das Medizinprodukt Curi01 – eine der umfangreichsten klinischen Prüfungen, die bislang unter der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR 2017/745) für diese Indikation initiiert wurden.

CURE1-DFU: Design und Zielsetzung der klinischen Prüfung

Die Studie CURE1-DFU ist als randomisierte, kontrollierte, unverblindete klinische Prüfung angelegt und wird an rund 20 spezialisierten Studienzentren in Deutschland durchgeführt. Eingeschlossen werden insgesamt 280 Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 oder 2 und chronisch exsudierenden Fußulzera (Armstrong Stadium A oder B, Wagner Grad 0–2, Wundfläche 2–10 cm²), die trotz 2 Standardbehandlung keine relevante Wundheilung gezeigt haben. Die Patienten werden im Verhältnis 2:1 randomisiert: 185 erhalten Curi01 in Kombination mit der Standardtherapie, 95 erhalten die Standardtherapie allein.

Primärer Endpunkt ist der Anteil der Patienten mit vollständigem Wundverschluss an Tag 84 – definiert als vollständige Wundverschluss ohne Drainage, welcher nach 14 Tagen erneut verifiziert wird. Die Gesamtdauer der Studie beträgt rund 15 Monate; die individuelle Studienteilnahme umfasst eine 14-tägige Screening Phase sowie eine bis zu 12-wöchige Behandlungsphase. Sekundäre Endpunkte beinhalten u.a. die prozentuale Wundflächenreduktion, die Zeit bis zur vollständigen Granulation sowie die Veränderung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (DFS-SF). Die Wunddokumentation erfolgt standardisiert mittels einer validierten Software.

Als Leiterin klinische Prüfung konnte Dr. Maria Roxana Olareanu vom Diabetes Zentrum Bad Mergentheim gewonnen werden, eine führende Expertin für Diabetologie und Wundversorgung in Deutschland. Cutempa Medical AG verfolgt das Ziel, die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit schwer heilenden Wunden durch praxisnahe, klinisch validierte Medizinprodukte nachhaltig und systematisch zu verbessern.

„Mit CURE1-DFU schaffen wir die klinische Evidenzbasis, die für die regulatorische Zulassung von Curi01 in Europa benötigt wird. Das Studiendesign entspricht vollumfänglich den Anforderungen der MDR und setzt neue Maßstäbe für klinische Prüfungen bei Diabetischem Fuss Ulcus.“ - Dr. Maria Roxana Olareanu, Leiterin klinische Prüfung Diabetes Zentrum Bad Mergentheim

Curi01: Physikalisch aktives Wundtherapeutikum der Klasse IIb

Curi01 ist ein innovatives Wundexsudat-Adsorptionsmittel in Pulverform, das als Medizinprodukt der Klasse IIb gemäss der MDR eingestuft ist. Es besteht aus zwei pharmazeutisch zugelassenen und bestens dokumentierten Mineralien und entfaltet seine Wirkung über rein physikalische Mechanismen – ohne Antibiotika, Wachstumsfaktoren, Biologika oder andere pharmakologische Wirkstoffe.

Die Anwendung ist einfach und prozessfreundlich: Das Pulver wird nach Wundreinigung gleichmässig und grosszügig auf die gesamte Wundfläche aufgetragen (Schichtdicke ca. 3–5 mm) und mit einem sterilen, Verband abgedeckt. Curi01 wird zusätzlich zur etablierten Standardbehandlung eingesetzt – einschliesslich Debridement, Wundreinigung und Entlastung. Sobald die Wunde klinisch als trocken beurteilt wird, kann die Behandlung pausiert werden; bei erneutem Exsudationsauftreten wird sie wieder aufgenommen. Die Kombination aus wirkstofffreiem Wirkprinzip und problemloser Integration in den Standard-Wundbehandlungsprozess macht Curi01 zu einer klar differenzierten Option für die tägliche Praxis – insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Antibiotikaresistenz im Wundmanagement.

„Curi01 adressiert mit seinem rein physikalischen Wirkprinzip eine der zentralen Herausforderungen in der modernen Wundversorgung: die Behandlung stark exsudierender, therapieresistenter Ulzera ohne den Einsatz pharmakologischer Wirkstoffe. Für Diabetologen, Angiologen und Wundspezialisten stellt dies eine echte therapeutische Ergänzung zur bestehenden Standardtherapie dar.“ - Dr. Maria Roxana Olareanu, Leiterin klinische Prüfung Diabetes Zentrum Bad Mergentheim

Über Cutempa Medical AG

Cutempa Medical AG ist ein Schweizer Med-Tech-Unternehmen mit Sitz in Basel, das sich auf die Entwicklung mineralbasierter Produkte zur Behandlung chronischer Wunden spezialisiert hat. Grundlage der Produkte ist ein patentiertes Herstellungsverfahren, das die therapeutischen Eigenschaften von Mineralien gezielt nutzbar macht. Ziel des Unternehmens ist es, Betroffenen mit chronischen Wunden wirksame und verträgliche Therapieoptionen zu bieten. Cutempa Medical verbindet Innovationskraft mit dem Anspruch, eine der grossen ungelösten Herausforderungen in der modernen Medizin anzugehen.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Thomas Kerscher, CEO Cutempa Medical AG

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