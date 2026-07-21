BioNTech veröffentlicht am 4. August 2026 Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 und informiert über operativen Fortschritt

MAINZ, Deutschland, 21. Juli 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) wird am Dienstag, den 4. August 2026, die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen am selben Tag um 14:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz samt Webcast für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit durchführen, um die Finanzergebnisse sowie ein Unternehmensupdate zu präsentieren.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über diesen Link. Nach der Registrierung werden Ihnen die Einwahlnummern inklusive PIN mitgeteilt. Ein Audiomitschnitt der Telefonkonferenz wird über diesen Webcast-Link verfügbar sein.

Ein Webcast sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls auf www.BioNTech.de unter „Events & Präsentationen“ im Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Der Audiomitschnitt des Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für weitere 30 Tage über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs – von den frühen bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien – zu adressieren. BioNTechs wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

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