eGain désigné Leader dans le tout premier Magic Quadrant™ de Gartner® consacré aux systèmes de gestion des connaissances pour le service client

SUNNYVALE, Californie, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN), la plateforme de gestion des connaissances alimentées par l’IA dédiée au service client, a annoncé ce jour avoir été désignée Leader dans la première édition du Gartner® Magic Quadrant™ for Knowledge Management Systems for Customer Service (Magic Quadrant™ de Gartner® consacré aux systèmes de gestion des connaissances pour le service client).

Selon eGain, cette évaluation consacre la gestion des connaissances pour le service client comme une catégorie distincte de logiciels d’infrastructure, au sein de laquelle l’entreprise occupe une position de leader. Des entreprises du classement Global 2000 ainsi que des organisations du secteur public du monde entier automatisent leurs opérations de service client grâce à eGain, en particulier dans les secteurs fortement réglementés.

La solution eGain AI Knowledge Hub™ centralise la gouvernance des contenus, la personnalisation selon les rôles et la traçabilité détaillée des informations. Elle s’appuie sur le cadre exclusif AI KnowledgeOps développé par l’entreprise pour capturer, structurer, vérifier et diffuser les connaissances. Cette approche permet d’ancrer les conversations alimentées par l’IA dans des contenus approuvés, grâce à une évaluation continue, à des citations des sources et à des mécanismes de contrôle garantissant que les réponses automatisées restent exactes et conformes aux exigences réglementaires. De son côté, eGain Composer™, une plateforme de développement complète (« full-stack ») comprenant des API, des SDK et des serveurs MCP, permet aux entreprises de concevoir des flux d’IA agentique reposant sur une base de connaissances fiable et sécurisée.

« Nous sommes honorés d’être reconnus par Gartner comme Leader dans ce tout premier Magic Quadrant », a déclaré Ashu Roy, président-directeur général d’eGain. « À l’ère de l’intelligence artificielle, disposer de connaissances fiables est plus essentiel que jamais pour automatiser efficacement le service client. »

G.T. Sweeney, directeur des systèmes d’information chez Healthfirst, l’un des principaux assureurs santé des États-Unis, partage cet avis : « Le système de santé peut être complexe et, chez Healthfirst, notre mission est de le rendre plus simple pour nos adhérents afin qu’ils puissent accéder aux prestations et aux soins de qualité dont ils ont besoin. Grâce à eGain, nos équipes travaillent à partir d’une même base de connaissances vérifiée et constamment mise à jour, ce qui permet à nos adhérents de recevoir des informations cohérentes, précises et fournies en temps voulu. »

« Nos clients confirment que ce sont des connaissances de meilleure qualité, et pas seulement de meilleurs modèles d’IA, qui rendent l’intelligence artificielle réellement fiable dans le service client », a ajouté John Copeland, vice-président marketing d’eGain. « Cette reconnaissance illustre la direction que prend l’IA en entreprise : une connaissance gouvernée et maîtrisée comme fondement de confiance pour chaque agent humain ou agent d’IA. »

La plateforme eGain est disponible dès aujourd’hui. Pour en savoir plus sur cette reconnaissance et sur l’approche d’eGain en matière de gestion des connaissances prêtes pour l’IA, rendez-vous sur www.eGain.com.

Avertissement de Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Knowledge Management Systems for Customer Service, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16 juillet 2026. Gartner, Critical Capabilities for Knowledge Management Systems for Customer Service, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16 juillet 2026.

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À propos d’eGain

eGain (NASDAQ : EGAN) est un fournisseur de premier plan de solutions d’automatisation de la gestion des connaissances et de l’expérience client, alimentées par l’IA. Forte de plus de 25 ans d’expertise, la société eGain aide les entreprises à intégrer leurs contenus cloisonnés, à automatiser les flux de connaissances fiables et à dégager un retour sur investissement mesurable de l’IA grâce à des cadres et méthodes éprouvés. Tous secteurs confondus, les entreprises répertoriées au classement Global 2000 s’appuient sur les solutions d’eGain pour transformer leur service client, améliorer la productivité des employés, réduire leurs coûts et réussir le déploiement de l’IA à grande échelle. Rendez-vous sur www.eGain.com pour obtenir de plus amples informations.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, notamment concernant la position d’eGain sur le marché, les capacités de ses produits et les bénéfices attendus pour ses clients. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents.

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