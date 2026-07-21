Volt-Age, le programme de recherche de l’Université Concordia, et Volatus Aerospace unissent leurs forces pour faire progresser les technologies énergétiques destinées aux systèmes d’aéronef sans pilote

FARNBOROUGH, Royaume-Uni, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Université Concordia, par l’entremise de son programme de recherche Volt-Age, et Volatus Aerospace (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente établissant un cadre stratégique de collaboration sur les technologies énergétiques destinées aux systèmes d’aéronef sans pilote (SAP).

Cette entente témoigne d’un engagement à mettre en commun la recherche universitaire, les essais opérationnels et l’expertise de l’industrie afin d’accélérer le développement, la validation et la commercialisation de technologies canadiennes destinées aux plateformes dronautiques civiles, commerciales et stratégiques. Les partenaires exploreront également des possibilités de recherche appliquée, de démonstration technologique, de développement des talents et d’initiatives stratégiques cofinancées.

Au cœur de cette collaboration se trouve une ambition commune : renforcer la souveraineté technologique du Canada dans un secteur dont l’importance ne cesse de croître pour les infrastructures essentielles, la sécurité publique, la surveillance environnementale, les opérations dans l’Arctique et les applications à double usage. En favorisant le développement d’une chaîne d’approvisionnement canadienne plus résiliente pour les composants stratégiques des drones, les partenaires souhaitent stimuler l’innovation au pays tout en réduisant la dépendance envers des entités étrangères préoccupantes.

Le protocole d’entente établit un cadre visant à définir et à réaliser des projets collaboratifs de recherche, de validation et de démonstration technologique réunissant des chercheuses et chercheurs, des étudiantes et étudiants, des partenaires industriels ainsi que des organismes du secteur public. Les projets précis et les activités de mise en œuvre feront l’objet d’ententes distinctes à mesure que de nouvelles occasions se présenteront.

Citation – Volatus Aerospace

Glen Lynch, président et chef de la direction de Volatus Aerospace

« Le Canada possède l’expertise scientifique, l’expérience aérospatiale et les capacités industrielles nécessaires pour jouer un rôle de chef de file dans le développement des systèmes d’aéronef sans pilote de prochaine génération. En connectant les capacités de recherche de Volt-Age avec l’infrastructure d’exploitation, d’essai et de fabrication de Volatus, nous pouvons favoriser le transfert de technologies énergétiques prometteuses du laboratoire vers des aéronefs et des environnements opérationnels réels. Cette collaboration s’inscrit dans notre objectif plus vaste de bâtir des capacités souveraines développées au Canada pour des applications commerciales, stratégiques et de sécurité publique. »

Citation – Université Concordia

Dr Tim Evans, vice-recteur à la recherche et à l’innovation, Université Concordia

« Volt-Age a été créé pour accélérer le développement des technologies qui propulseront la transition énergétique du Canada. Cette collaboration avec Volatus reflète parfaitement notre approche : réunir les milieux de la recherche, de l’industrie et des institutions afin de transformer l’excellence scientifique en innovations répondant aux besoins stratégiques du Canada. Ensemble, nous voulons créer un environnement où les technologies énergétiques de prochaine génération destinées aux systèmes d’aéronef sans pilote pourront être développées, mises à l’essai et, ultimement, commercialisées dans une perspective de double usage. »

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus est une société canadienne du secteur de l’aérospatiale et de la défense, contrôlée par des intérêts canadiens, qui offre à l’échelle mondiale des systèmes sans pilote intégrés, des services de renseignement aérien et des services opérationnels essentiels aux missions.

La Société fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d’autonomie ainsi que des solutions de formation avancée destinés aux marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense.\Grâce à sa plateforme intégrée combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique, Volatus permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

La Société exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

À propos de Concordia

Université nouvelle génération, Concordia repense l’avenir de l’enseignement supérieur. Son approche novatrice axée sur l’apprentissage expérientiel et la recherche interfonctionnelle profite à quelque 50 000 étudiantes et étudiants.

Située à Montréal sur les terres ancestrales de la nation Kanien’kehá:ka, Concordia figure constamment parmi les meilleures jeunes universités d'Amérique du Nord. L’Université a la responsabilité sociale à cœur et s’efforce de créer un monde plus équitable et durable.

Informations prospectives

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Pour plus d'informations :

Volatus Aerospace Inc.

Rob Walker, Chef des services commerciaux +1-833-865-2887

investorrelations@volatusaerospace.com

https://volatusaerospace.com