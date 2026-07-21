The Helicopter Company signe une lettre d’intention avec Bombardier lors du Salon international de l’aéronautique de Farnborough 2026 pour une flotte pouvant compter jusqu’à 60 nouveaux jets à la fine pointe de la technologie

THC se lance dans l’aviation d’affaires, une évolution naturelle de sa croissance

THC et Bombardier ont signé une lettre d’intention en vue d’une commande ferme portant sur 12 avions, dont 5 avions Challenger 3500, 5 avions Global 5500 et 2 avions Global 8000, avec des options d’achat portant sur 48 avions supplémentaires parmi ces plateformes(1)



FARNBOROUGH, Royaume-Uni, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise The Helicopter Company (THC), premier exploitant d’hélicoptères commerciaux d’Arabie saoudite, a annoncé aujourd’hui son entrée stratégique sur le marché de l’aviation d’affaires à voilure fixe pour le nolisement et la gestion de jets. THC et Bombardier ont signé une lettre d’intention en vue de finaliser une commande ferme de 12 avions, dont 5 avions Challenger 3500, 5 avions Global 5500 et 2 avions Global 8000, avec des options d’achat portant sur 48 avions supplémentaires parmi ces plateformes(1). La cérémonie de signature s’est déroulée au Salon international de l’aéronautique de Farnborough, qui se tient actuellement au Royaume-Uni jusqu’au 24 juillet. Étaient présents à cette cérémonie le capitaine Arnaud Martinez, chef de la direction de THC, et Muhammad Ovais Yousuf, chef de l’aviation et de la sécurité au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, ainsi que des membres de la direction de Bombardier, dont Éric Martel, président et chef de la direction, et Pierre Beaudoin, président du conseil d’administration.

Avec le lancement de ce nouveau segment d’activité, THC, une entreprise du portefeuille du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, fait son entrée dans le secteur de l’aviation d’affaires dans le prolongement naturel du parcours qu’elle a suivi depuis sa création en 2018. Ce nouveau volet d’affaires vise à répondre à la demande croissante en matière d’aviation privée et générale, portée par l’essor du secteur touristique en Arabie saoudite, l’activité économique et l’émergence de nouvelles destinations.

« En tant que portefeuille d’entreprises, THC a toujours été prête à étendre ses activités au-delà de l’aviation à voilure tournante pour intégrer l’aviation à voilure fixe », a déclaré le capitaine Arnaud Martinez, chef de la direction de THC. « Notre ambition a toujours été de devenir le leader de l’aviation générale, de l’Arabie saoudite au reste du monde. »

« Les avions de Bombardier sont particulièrement bien placés pour répondre aux besoins en constante évolution des clients du monde entier, en offrant une polyvalence exceptionnelle, une ponctualité technique hors pair et une expérience client de calibre mondial », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Nous sommes honorés que The Helicopter Company ait choisi Bombardier pour l’accompagner dans ses ambitions futures en matière de flotte. Il s’agit là d’un symbole fort de l’ADN commun de nos entreprises, centré sur les clients, ainsi que de notre vision commune de la croissance économique dans la région. Cette signature représente également une reconnaissance importante de la qualité de nos avions, de nos équipes et de notre engagement à long terme en faveur de la croissance du Royaume d’Arabie saoudite. »

Ce nouveau segment dédié à l’aviation d’affaires répond à une demande croissante sur le marché saoudien de l’aviation d’affaires. En alliant une identité unique à une expérience hautement personnalisée et centrée sur le client, THC vise à devenir le premier exploitant d’aviation d’affaires de la région et le transporteur national de référence dans le domaine des services de nolisement privé et de l’aviation d’affaires.

Pour ce lancement, l’entreprise prévoit exploiter jusqu’à 60 avions issus des gammes Challenger et Global de premier ordre de Bombardier, notamment les modèles Challenger 3500, Global 5500 et Global 8000. Ainsi, la flotte alliera efficacité, capacités long-courriers et confort haut de gamme pour les passagers dans les segments des avions superintermédiaires, long-courriers et très long-courriers, afin de constituer une flotte moderne et hautement performante, conçue pour répondre à la demande saoudienne et régionale.

« Chaque investissement que nous réalisons s’inscrit dans la même philosophie : bâtir un écosystème aéronautique intégré qui soutient la Vision 2030 de l’Arabie saoudite grâce à l’innovation, à l’excellence opérationnelle et à la création de valeur à long terme », a ajouté le capitaine Arnaud Martinez.

« La communité de la flotte, la technologie aéronautique de pointe et un engagement en faveur d’activités plus efficaces et durables sont au cœur de cette approche et nous permettent d’offrir les normes les plus élevées en matière de sécurité et de service, tout en positionnant l’Arabie saoudite à l’avant-garde de l’aviation moderne. »

« Alors que la demande ne cesse d’augmenter dans toute la région pour la catégorie des avions superintermédiaires, l’avion Challenger 3500 est parfaitement positionné pour répondre aux attentes des clients en matière de performances, de confort et de fiabilité. L’avion Global 5500 continue d’établir la référence dans sa catégorie grâce à une distance franchissable à l’avant-garde de l’industrie et à une polyvalence exceptionnelle, tandis que l’avion phare Global 8000 – le summum de l’aviation d’affaires – inaugure une nouvelle ère en matière de performances et de capacités dans ce secteur », a ajouté Éric Martel. « Notre équipe se réjouit de travailler main dans la main avec THC pour soutenir ses ambitions et sa réussite tout au long du cycle de vie de sa flotte sur mesure, bientôt très étendue. Grâce à des investissements locaux prévus pour soutenir les activités de THC et à la solidité de notre réseau mondial de soutien, nous nous engageons à fournir les ressources, l’expertise et le service nécessaires, où que ses activités la mènent. »

Ces fondements sous-tendent désormais l’expansion de THC dans l’aviation d’affaires à voilure fixe, soutenant la croissance du secteur de l’aviation générale en Arabie saoudite tout en attirant des investissements et en favorisant la localisation afin de bâtir un écosystème aéronautique solide au sein du Royaume.

À propos de The Helicopter Company (THC)

THC a été fondée dans le cadre de la stratégie du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite visant à dynamiser de nouveaux secteurs en Arabie saoudite qui contribuent à la réalisation de la Vision 2030, en créant un écosystème entièrement nouveau pour les services d’aviation générale et en mettant en place des services de transport sûrs et efficaces à travers tout le Royaume. THC est le premier exploitant d’hélicoptères commerciaux du Royaume et exerce ses activités depuis le milieu de 2019. THC dispose actuellement de plus de 60 avions qui desservent divers segments, notamment les services médicaux d’urgence, les travaux aériens, les services de nolisement privé et le tourisme dans le Royaume.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://helicopter.com.sa/

LinkedIn : The Helicopter Company

Pour toute demande des médias concernant THC, veuillez contacter :

Tania Ahmed

thc@kekstcnc.com

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

Mark Masluch

+1 514 855-7167

mark.masluch@aero.bombardier.com

Bombardier, Challenger, Challenger 3500, Global, Global 5500 et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) L’exercice des options serait laissé à la discrétion de THC. Se reporter à la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ci-après.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué sont prospectifs et fondés sur les attentes actuelles. Les énoncés prospectifs nous obligent à tirer des conclusions fondées sur des hypothèses et impliquent des incertitudes et des risques connus et inconnus importants, ce qui signifie que nos résultats pour les périodes subséquentes pourraient différer considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.