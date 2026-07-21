CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communiqué de Presse

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Dijon, le 21 juillet 2026

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) la Specialty Pharma qui développe qui développe des solutions innovantes dédiées aux situations d’urgence, reposant sur sa technologie unique d’auto-injecteur sans aiguille ZENEO®, publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 31 mai 2026.

Date Nombre d’actions composant le capital social (1) Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables (2) 31 mai 2026 59 770 675 70 249 155 70 172 353

(1) Pour mémoire 53 329 375 actions à fin avril 2026

(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.

Au 31 mai 2026 la société détenait 66 689 de ses propres actions et 10 113 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 76 802 actions étaient donc privées de droits de vote.

À propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une Speciality Pharma qui développe des solutions innovantes dédiées aux situations d’urgence, reposant sur sa technologie unique d’auto-injecteur sans aiguille ZENEO®. La société est notamment au stade avancé de développement réglementaire pour ZEPIZURE®, traitement d’urgence des crises d’épilepsie sévères, qui fait l’objet, entre autres, d’un contrat avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority américaine (BARDA)*.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department

of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA

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