La dernière attaque tarifaire de Trump montre que le Canada doit renforcer sa propre capacité industrielle

TORONTO, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national canadien du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante après l'annonce par l'administration Trump de nouveaux tarifs de 50 % sur un large éventail de produits canadiens:

« Le Président Trump a encore une fois choisi la confrontation plutôt que la coopération, menaçant une fois de plus le gagne-pain des travailleuses et travailleuses et l’avenir des industries et des collectivités canadiennes, en imposant une nouvelle vague de tarifs sur les produits canadiens.

Les Métallos sont particulièrement préoccupés par le fait que l’administration Trump cible les produits forestiers et dérivés du bois canadiens avec ces nouveaux tarifs. Les travailleuses et travailleurs forestiers ainsi que les producteurs canadiens subissent déjà une pression considérable suite à l’application tarifs illégaux imposés par les États-Unis en vertu de l’article 232 et à des mesures antidumping déraisonnables.

Ces mesures n’ont rien à voir avec le commerce équitable, mais sont uniquement destinées à exercer une pression pour contraindre le Canada à faire des concessions qui servent uniquement les intérêts des États-Unis.

Lorsque des pays négocient et signent un accord tel que l'Accord Canada, États-Unis, Mexique (ACÉUM), on est en droit de s'attendre à ce que chaque partie respecte et honore ses engagements. Le fait d'avoir recours à une législation datant des années 1930 et à d'autres mesures jugées illégales par la Cour suprême des États-Unis pour contourner l'accord est à la fois décevant et honteux. Cela porte atteinte à la confiance à l'égard des États-Unis en tant que partenaire commercial fiable et n'augure rien de bon pour tout accord futur.

Le gouvernement fédéral doit poursuivre les négociations, mais nous ne pouvons pas nous laisser intimider au point d’accepter un accord qui sacrifierait les emplois canadiens, nos industries ou notre capacité à prendre des décisions dans notre propre intérêt national. Mieux vaut aucun accord qu’un mauvais accord.

Cette nouvelle escalade est une preuve supplémentaire que le Canada ne peut plus compter sur un accès fiable au marché américain, ni fonder sa stratégie économique en fonction des décisions prises à Washington.

Le Canada doit tirer les leçons qui s’imposent de cette dernière attaque et réagir en conséquence. La clé de notre indépendance à long terme réside dans le renforcement de notre résilience nationale. Nous devons investir dans nos propres capacités industrielles, produire davantage ce dont nous avons besoin domestiquement et utiliser les dépenses publiques pour créer des emplois au Canada et renforcer nos chaînes d’approvisionnement.

Nous devons redoubler d'efforts pour diversifier notre économie et nos relations commerciales, en renforçant nos liens avec des partenaires fiables et en ouvrant de nouveaux marchés aux produits canadiens. La diversification prendra du temps, mais elle est essentielle pour réduire notre vulnérabilité face aux menaces futures et garantir à long terme des emplois de qualité au Canada.

Cela signifie aller de l’avant avec des investissements stratégiques dans l’acier, l’aluminium, la foresterie, le secteur manufacturier ainsi que d’autres industries essentielles. Cela implique la réalisation de grands projets d’infrastructure, de logement, de transport, d’énergie et de défense en utilisant des matériaux canadiens et en employant de la main-d’œuvre canadienne.

Chez Algoma Steel, par exemple, une nouvelle usine de poutres structurelles pourrait créer des emplois syndiqués de qualité, renforcer la production d’acier nationale réduire la dépendance aux importations et fournir des produits fabriqués au Canada pour des grands projets de défense et d’infrastructure. C’est exactement le type d’investissement stratégique productif que le Canada devrait privilégier.

Ottawa doit également mettre en place des mesures de soutien complètes pour les travailleuses, les travailleurs et les collectivités affectés par les tarifs, les licenciements et la baisse de production, tout en veillant à ce que toute aide publique accordée aux entreprises protège les emplois et maintienne les activités au Canada.

Parallèlement, le Canada doit renforcer ses mesures de défense commerciale pour empêcher que les produits refoulés aux frontières américaines affluent au Canada sous forme de dumping, causant ainsi un préjudice encore plus grand aux producteurs nationaux.

Les États-Unis ont clairement indiqué qu’ils continueraient à utiliser l’accès à leur marché comme moyen de pression dans les négociations. Le Canada doit faire preuve de fermeté aujourd’hui tout en renforçant ses capacités industrielles et son indépendance économique, afin d’assurer son avenir. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca