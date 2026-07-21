Première mondiale : un enfant de six ans devient le premier patient à bénéficier d’une greffe du foie donné par son père grâce à une seule incision réalisée par chirurgie robotique

RIYADH, Arabie saoudite, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En faisant don d’une partie de son foie à son fils, un père permet à la médecine de réaliser une opération inédite à l’échelle mondiale. Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) a réalisé la première greffe du foie à l’aide d’un système robotisé à port unique. Cette opération, pratiquée sur un garçon âgé de six ans souffrant d’insuffisance hépatique chronique aiguë, permet à la chirurgie robotique mini-invasive de faire un bond en avant dans le secteur très précis et complexe de la transplantation pédiatrique d’organes.

La greffe a eu lieu avec le lobe gauche du foie du père de l’enfant qui a redonné espoir à la famille après un long parcours semé d’angoisse face à la maladie de leur fils. L’intervention s’est déroulée avec succès : l’enfant présente de bons signes de rétablissement précoce, le greffon hépatique fonctionne bien et aucune complication n’a été observée.

Le jeune garçon souffrait du syndrome de Wolcott-Rallison, une maladie héréditaire rare associant un diabète juvénile et des épisodes récurrents d’insuffisance hépatique aiguë, l’exposant à des risques répétés susceptibles de mettre sa vie en danger. La greffe a permis de mettre fin au symptôme le plus grave de la maladie, offrant au patient une vie plus stable tout en allégeant le fardeau médical et émotionnel qui pesait sur lui et sa famille. L’enfant continuera d’être médicalement suivi pour sa maladie génétique sous-jacente et son diabète.

Grâce à ce système robotique à port unique, les chirurgiens n’ont besoin que d’une seule petite incision pour introduire des instruments chirurgicaux de précision et une caméra 3D haute définition, contrairement à la chirurgie robotique classique à ports multiples qui nécessite plusieurs points d’accès. Ce point d’accès unique a permis aux équipes de réaliser les étapes les plus délicates de la greffe à l’intérieur du corps du jeune enfant, un champ opératoire restreint qui exige une manipulation extrêmement précise des vaisseaux sanguins et des voies biliaires. Ce type d’intervention permet de réduire l’impact chirurgical, d’atténuer la douleur et de raccourcir à la fois le temps de récupération et la durée d’hospitalisation.

D’après le professeur Dieter Broering, directeur exécutif de l’Organ Transplant Center of Excellence et chef de l’équipe chirurgicale, la réussite de ce type d’intervention n’est pas uniquement due aux technologies utilisées, mais aussi à un processus rigoureux de sélection des patients, à une planification minutieuse de l’intervention chirurgicale et au travail d’une équipe expérimentée à chaque étape de la transplantation. Selon lui, la véritable valeur ajoutée de cette innovation chirurgicale repose sur la technologie utilisée, qui permet d’alléger le fardeau du suivi médical sur les patients et leurs familles, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.

Cet accomplissement majeur fait suite à d’autres succès innovants du KFSH en 2023 : l’établissement a réalisé la première greffe de foie entièrement robotisée au monde, qui a par la suite donné lieu à un programme intégré comptant à ce jour 165 interventions réalisées grâce à plus de 1 700 hépatectomies robotisées chez des donneurs vivants. Fort de cette expertise acquise au fil des ans, le KFSH parvient à transformer des avancées majeures en programmes cliniques de pointe, capables de transformer le parcours de suivi de familles entières. Le secteur très pointu de la chirurgie de transplantation peut ainsi compter de plus en plus sur la robotique, renforçant la position pionnière de l’Arabie saoudite en matière d’innovation médicale et d’excellence dans les soins de santé.

Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre a été classé premier centre médical universitaire au Moyen-Orient et en Afrique sur l’année 2026, et 12e au niveau mondial parmi les 250 meilleurs établissements universitaires sélectionnés. Il a également été reconnu par Brand Finance, en 2026, comme la marque de santé la plus valorisée au Royaume et au Moyen-Orient. Par ailleurs, il a été classé par Newsweek parmi les meilleurs hôpitaux, les meilleurs hôpitaux intelligents et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa