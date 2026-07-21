HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions - Juin 2026

HOPSCOTCH GROUPE

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date d’arrêté des informations Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote 30 juin 2026



3.143.922



Total théorique (ou brut) des droits de vote : 4 808 936 Total réel* (ou net) des droits de vote : 4 715 074

*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (auto-détention…).

Pièce jointe