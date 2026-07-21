Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 juillet 2026

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CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 21 juillet 2026
  

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 juillet au 17 juillet 2026

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions		 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3613/07/2026FR000012533819 33390,0628XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3613/07/2026FR00001253383 66789,8597CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3614/07/2026FR000012533852 73688,6834XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3614/07/2026FR00001253388 45189,0513CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3614/07/2026FR000012533868587,3811AQEU
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3614/07/2026FR000012533840087,3515TQEX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3615/07/2026FR000012533825 00091,2321XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3616/07/2026FR000012533896 92891,7546XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3616/07/2026FR000012533813 07291,5672CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3617/07/2026FR000012533875 00091,5627XPAR

Pièce jointe


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Capgemini_-_2026-07-21_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_13 juillet_au_17 juillet 2026
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