Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 juillet 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 21 juillet 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 juillet au 17 juillet 2026
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Nom de l'émetteur
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Code Identifiant de l'émetteur
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Jour de la transaction
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Code identifiant de l'instrument financier
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Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
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Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|13/07/2026
|FR0000125338
|19 333
|90,0628
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|13/07/2026
|FR0000125338
|3 667
|89,8597
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|14/07/2026
|FR0000125338
|52 736
|88,6834
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|14/07/2026
|FR0000125338
|8 451
|89,0513
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|14/07/2026
|FR0000125338
|685
|87,3811
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|14/07/2026
|FR0000125338
|400
|87,3515
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|15/07/2026
|FR0000125338
|25 000
|91,2321
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|16/07/2026
|FR0000125338
|96 928
|91,7546
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|16/07/2026
|FR0000125338
|13 072
|91,5672
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|17/07/2026
|FR0000125338
|75 000
|91,5627
|XPAR
Pièce jointe
- Capgemini_-_2026-07-21_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_13 juillet_au_17 juillet 2026