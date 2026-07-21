Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 juillet 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 21 juillet 2026



Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 juillet au 17 juillet 2026





Nom de l'émetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition

des actions







Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/07/2026 FR0000125338 19 333 90,0628 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/07/2026 FR0000125338 3 667 89,8597 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/07/2026 FR0000125338 52 736 88,6834 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/07/2026 FR0000125338 8 451 89,0513 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/07/2026 FR0000125338 685 87,3811 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/07/2026 FR0000125338 400 87,3515 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/07/2026 FR0000125338 25 000 91,2321 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/07/2026 FR0000125338 96 928 91,7546 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/07/2026 FR0000125338 13 072 91,5672 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/07/2026 FR0000125338 75 000 91,5627 XPAR

Pièce jointe