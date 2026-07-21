Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-07-13
|FR0010483768
|EUR
|2457
|37,856207
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-07-14
|FR0010483768
|EUR
|1656
|35,203687
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-07-15
|FR0010483768
|EUR
|2244
|34,571901
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-07-16
|FR0010483768
|EUR
|5095
|33,855102
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-07-17
|FR0010483768
|EUR
|1605
|34,405489
|XPAR
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