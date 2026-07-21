IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 29 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 juillet au 17 juillet 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|13/07/2026
|FR0010259150
|5 500
|161,6092
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|14/07/2026
|FR0010259150
|5 000
|158,4579
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/07/2026
|FR0010259150
|5 000
|159,6458
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|16/07/2026
|FR0010259150
|4 390
|157,0540
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/07/2026
|FR0010259150
|4 368
|157,8826
|XPAR
|TOTAL
|24 258
|159,0596
Pièce jointe