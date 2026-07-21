IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 29 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 juillet au 17 juillet 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1113/07/2026FR00102591505 500161,6092XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1114/07/2026FR00102591505 000158,4579XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/07/2026FR00102591505 000159,6458XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/07/2026FR00102591504 390157,0540XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/07/2026FR00102591504 368157,8826XPAR
   TOTAL24 258159,0596 

Pièce jointe


Attachments

IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 29_2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 