Bitget améliore l’expérience du trading algorithmique grâce à l’intégration des SDK de Sirbly.io

VICTORIA, Seychelles, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (ou UEX de l’anglais Universal Exchange) du monde, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Siebly.io, un fournisseur de SDK d’API de niveau professionnel destinés aux traders algorithmiques et aux développeurs, afin de simplifier l’intégration avec le compte de trading unifié V3 et les API classiques V2 de Bitget. Ce partenariat offre aux développeurs un accès aux SDK Bitget développés par Siebly, leur permettant de bénéficier d’une connectivité plus rapide et plus fiable à l’ensemble de l’infrastructure de Bitget, qu’il s’agisse du trading au comptant (spot), des contrats à terme standardisés (futures), du copy trading ou des données de marché en temps réel.

Les développeurs et traders algorithmiques s’appuient de plus en plus sur des outils d’API plus stables pour concevoir, tester et déployer des systèmes de trading. Cependant, la fragmentation des environnements API, le manque d’uniformité des bibliothèques clientes et la complexité des processus de migration peuvent ralentir le développement et entraîner des risques opérationnels. En collaborant avec Siebly, Bitget aide les développeurs à réduire la complexité de l’intégration tout en prenant en charge à la fois sa nouvelle architecture Unified Trading Account et les workflows existants de la version V2 Classic.

Siebly.io fournit des outils de développement prêts à l’emploi qui permettent aux équipes de trading de se connecter aux plateformes d’échange de cryptomonnaies sans avoir à créer chaque connexion API de toutes pièces. Les développeurs et les traders algorithmiques, notamment ceux qui utilisent JavaScript et TypeScript, peuvent se connecter plus rapidement à Bitget, réduire les erreurs techniques et consacrer davantage de temps à l’élaboration de stratégies de trading, de bots et d’outils de données de marché, plutôt qu’à la gestion d’intégrations API complexes.

« Le but d’UEX est d’offrir une meilleure expérience de trading aux utilisateurs et aux développeurs du monde entier, quels que soient les actifs qu’ils négocient », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. Et d’ajouter « Le partenariat avec Siebly facilite la création d’outils fiables au sein de l’architecture de compte unifiée de Bitget, ce qui permet aux traders de consacrer moins de temps à l’integration et davantage de temps à l’élaboration de stratégies sur Bitget ».

Les SDK de Siebly offrent une couverture complète de l’écosystème de Bitget, notamment le trading spot, le trading de futures, le copy trading, les flux de données de marché publics et la gestion de comptes privés. Pour les stratégies sensibles à la latence, le SDK prend également en charge les fonctionnalités de l’API WebSocket, ce qui permet aux développeurs d’exécuter des modèles de requête-réponse de type REST via une connexion persistante et de réduire la surcharge liée aux requêtes sans avoir à gérer manuellement les WebSockets, ce qui ajouterait de la complexité.

Le SDK intègre également une prise en charge native des méthodes d’authentification HMAC, RSA et Ed25519. Les développeurs ont ainsi la possibilité d’interagir en toute sécurité avec l’infrastructure de Bitget tout en conservant une grande flexibilité face aux différentes normes d’authentification. Grâce à des modèles de développement cohérents sur l’ensemble des plateformes prises en charge, les outils de Siebly sont conçus pour aider les développeurs à passer d’une plateforme à une autre plus facilement et à réduire les cycles de mise en œuvre.

« Les développeurs qui conçoivent des systèmes de trading automatisés ont besoin de SDK cohérents, sécurisés et testés dans des environnements de production », a indiqué Tiago Siebler, Développeur principal chez Siebly.io. Il a ajouté « Grâce à notre partenariat avec Bitget, nous permettons aux développeurs d’intégrer plus facilement l’un des principaux écosystèmes du secteur ».

Avec ce partenariat le cadre UEX de Bitget est renforcé par l’amélioration de la couche d’infrastructure qui relie les développeurs, les systèmes de trading et l’environnement de compte unifié de Bitget. En optimisant l’accès à ses API pour les marchés au comptant, à terme et le copy trading, Bitget continue d’élargir la gamme d’outils mis à la disposition des développeurs particuliers et professionnels qui conçoivent la prochaine génération d’applications de trading de cryptomonnaies.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | X | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour les demandes presse, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Il est toujours recommandé de solliciter l’avis d’un spécialiste financier indépendant et de tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles. Les informations figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/612e9d67-4e31-4a79-9a13-339ba2b3ee79