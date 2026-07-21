



Lesquin, 21 juillet 2026, 18h00

Bigben Interactive annonce la signature d’un

contrat de cession d’actions sous conditions suspensives

relatif à la cession de sa filiale Bigben Connected

Lesquin, le 21 juillet 2026 – Bigben Interactive (ISIN FR0000074072) (la « Société ») annonce ce jour la signature d'un contrat de cession d’actions sous conditions suspensives (le « Contrat de Cession ») portant sur l'intégralité du capital social et des droits de vote de sa filiale Bigben Connected, au profit de la société Modelabs (la « Cession »).

Pour rappel, Bigben Connected est spécialisée dans la conception et la vente d’accessoires mobiles, notamment sous la marque Force®, ainsi que d’objets connectés. Modelabs est un distributeur de premier plan de produits de mobilité en France.

Modelabs et Bigben Connected opèrent sur des segments complémentaires de la chaîne de valeur du secteur — Modelabs dans la distribution de terminaux, Bigben Connected dans la conception et la vente d'accessoires. Ce rapprochement permettrait de constituer un acteur global français couvrant l'ensemble de cette chaîne de valeur.

Il est rappelé que dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de la Société par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 mars 2026 (la « Procédure de Conciliation »), la Société a engagé un processus d'examen des options stratégiques portant sur son périmètre d'actifs, avec pour objectif de renforcer durablement sa structure financière tout en poursuivant les discussions avec ses créanciers financiers afin de parvenir à une issue favorable en vue de la restructuration de la dette de la Société. La Cession de Bigben Connected s’inscrit dans ce processus global de restructuration.

La réalisation de la Cession demeure soumise à la levée des conditions suspensives suivantes :



l'obtention de l'autorisation de réalisation de la Cession par l'Autorité de la Concurrence en France ; et





l'homologation d'un accord de conciliation par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole, purgé de tout recours, ou, à défaut, si la Société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde accélérée, l'adoption d'un plan de sauvegarde accélérée ou l'obtention d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la réalisation de la Cession, purgée de tout recours.





La Société tiendra le marché informé de la levée des conditions suspensives précitées devant intervenir à l’automne 2026 et, le cas échéant, de la réalisation définitive de la Cession.

Le prix de la Cession sera déterminé définitivement lors de la réalisation définitive de la Cession en fonction, notamment, du montant des capitaux propres de Bigben Connected à cette date. Il ne permettra pas de couvrir l’intégralité du montant de la dette financière et des besoins de financement de la Société (estimés à date à environ 68 M€, hors garanties bancaires) ; la Société poursuit ainsi les négociations afin de trouver un accord avec ses créanciers dans le cadre de sa procédure de conciliation qui arrive à échéance le 4 août 2026.

Le comité social et économique de Bigben Connected a rendu un avis favorable sur la Cession dans le cadre de la procédure d'information-consultation prévue à l’article L. 2312-8 du Code du travail.

Par ailleurs, le Conseil d’administration de la Société, appelé à autoriser la conclusion de la Cession a considéré, à l’unanimité de ses membres, qu’au regard notamment (i) des conditions financières de la Cession, (ii) de l’intention de Modelabs de ne pas réduire significativement le nombre de collaborateurs de Bigben Connected et (iii) de la complémentarité des activités respectives de Modelabs et de Bigben Connected, cette Cession était dans l’intérêt de la Société (et de Bigben Connected), de ses salariés et de ses actionnaires.

La Société tiendra le marché informé de l’état des discussions avec ses principaux créanciers dans le cadre de la Procédure de Conciliation en cours.





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025-2026

285,6 M€











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Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







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ISIN: FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







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