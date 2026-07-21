Avis aux médias : Air Canada présentera ses résultats du deuxième trimestre de 2026

MONTRÉAL, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mercredi 12 août 2026, Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada, John Di Bert, vice-président général et chef des Affaires financières, et Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret, tiendront une conférence téléphonique à l’intention des analystes à 8 h (HE) pour leur présenter les résultats du deuxième trimestre de 2026 et répondre à leurs questions. Après la période de questions, John Di Bert et Pierre Houle, vice-président et trésorier, répondront aux questions des prêteurs à terme de type B et des porteurs d’obligations d’Air Canada.

Les médias et le public ont accès à cette conférence téléphonique, en mode écoute seulement. En voici les détails :

Date : Mercredi 12 août 2026 Heure : 8 h (HE) Webémission : https://edge.media-server.com/mmc/p/5vxkq96v/lan/fr Nota : Diffusion en mode écoute seulement. Rediffusion : Une rediffusion en ligne sera accessible peu de temps après l’appel au aircanada.com/investisseurs.

Les résultats du deuxième trimestre de 2026 seront annoncés avant la conférence téléphonique.

Renseignements : investors.investisseurs@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/investisseurs