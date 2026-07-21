Vorgeschlagene Namensänderung und Kapitalkonsolidierung

QUEBEC CITY, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX:PDI, TSX:PDI) („PDI“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es die Zustimmung zur Änderung seines Namens in „PDI Gold Limited“ sowie zur Kapitalkonsolidierung einholen wird. Das Börsenkürzel „PDI“ an der ASX und der TSX bleibt unverändert.

PDI wird auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die am 21. August 2026 stattfinden wird, die Zustimmung der Aktionäre zur Zusammenlegung des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens beantragen. Dabei sollen jeweils fünf (5) bestehende Aktien in eine (1) Aktie umgewandelt werden (die „Kapitalkonsolidierung“). Alle Wertpapiere des Unternehmens, einschließlich Aktien, Optionen, Optionsscheine, DSUs und Performance Rights, werden auf derselben Grundlage zusammengelegt.

Die Kapitalkonsolidierung wird vom Unternehmen vorgeschlagen, um die Gesamtzahl der ausstehenden Wertpapiere zu verringern und eine der Größe und Art von PDI angemessenere Kapital- und Aktienkursstruktur zu schaffen.

Die Kapitalkonsolidierung gilt gleichermaßen für alle Aktionäre. Dementsprechend bleibt deren anteiliges Interesse am ausgegebenen Aktienkapital des Unternehmens unverändert (mit Ausnahme geringfügiger Abweichungen infolge der Rundung von Bruchteilen von Aktien).

Der Verwaltungsrat von PDI empfiehlt den Aktionären einstimmig, FÜR die vorgeschlagene Namensänderung und die Kapitalkonsolidierung zu stimmen.

Einzelheiten zu den erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Namensänderung und des Zeitplans für die Kapitalkonsolidierung, sind in der heute veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung sowie im Schreiben an die Aktionäre enthalten. Die Umsetzung steht weiterhin unter dem Vorbehalt etwaiger weiterer erforderlicher Genehmigungen durch die TSX und die ASX.

Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat von PDI zur Veröffentlichung freigegeben.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY

PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.

Das Vermögensportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Kiniero-Goldmine in Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Nampala-Goldmine in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne vorantreibt.

Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000 Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.

Nach Aufnahme der Produktion in Bankan strebt PDI bis 2029 eine Gesamtjahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen aus seinem kosteneffizienten Bergbauzentrum in Guinea an, wobei die räumliche Nähe und die Synergien zwischen den Projekten Kiniero und Bankan genutzt werden.

PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten, mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.

COMPLIANCE-ERKLÄRUNGEN

Kein Angebot

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Vorschriften nicht unterliegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und Entwicklungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des Bankan-Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie „werden“, „erwarten“, „antizipieren“, „könnten“, „sollten“, „planen“, „schätzen“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise, Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen; geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken; der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte; Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt PDI keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem obigen Vorbehalt.

Produktionsziele

Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI für das Jahr 2029 erwartete Produktion von über 400.000 Feinunzen. Die Produktionsziele für das Bankan-Projekt wurden der ASX am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel „Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics“ bekannt gegeben. Die Produktionsziele für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel „Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report“ bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen in den früheren Mitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.