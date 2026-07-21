Proposition de changement de nom et de regroupement du capital

QUÉBEC, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX : PDI, TSX : PDI) (« PDI » ou la « Société ») annonce qu’elle sollicitera l’approbation des actionnaires afin de changer sa dénomination sociale pour « PDI Gold Limited » et de procéder à un regroupement de son capital. Le code boursier « PDI » sur l’ASX et le TSX demeurera inchangé.

PDI demandera l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale qui se tiendra le 21 août 2026, afin de regrouper le capital émis de la Société selon une opération consistant à convertir cinq (5) actions existantes en une (1) action (le « Regroupement »). Tous les titres de la Société, y compris les actions, options, bons de souscription (Warrants), unités d’actions différées (DSU) et droits à la performance (Performance Rights), seront regroupés selon la même base.

La Société propose ce Regroupement afin de réduire le nombre total de titres en circulation et d’établir une structure du capital et un cours de l’action plus adaptés à la taille et à la nature de PDI.

Le Regroupement s’appliquera de manière identique à tous les actionnaires. Par conséquent, leur participation proportionnelle dans le capital émis de la Société demeurera inchangée (à l’exception de légères variations résultant de l’arrondissement des fractions d’actions).

Le Conseil d’administration de PDI recommande à l’unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR du changement de nom proposé et du Regroupement.

Les détails relatifs aux approbations requises, y compris le calendrier du changement de nom et du Regroupement, figurent dans l’avis de convocation à l’assemblée et dans la lettre adressée aux actionnaires publiés aujourd’hui. Ces opérations demeurent soumises à toute approbation supplémentaire éventuellement requise par le TSX et l’ASX.

Le Conseil d’administration de PDI a autorisé la diffusion de ce communiqué.

La Bourse de Toronto et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

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À PROPOS DE PREDICTIVE DISCOVERY

PDI figure parmi les principaux producteurs et développeurs aurifères d’Afrique de l’Ouest, grâce à un portefeuille d’actifs de premier ordre, à une capacité d’exécution éprouvée et à une solide assise financière.

Le portefeuille d’actifs de PDI repose principalement sur la mine d’or de Kiniéro en Guinée, dont la production a débuté fin 2025, et sur la mine d’or de Nampala au Mali, en exploitation depuis 2017. Ces actifs de production génèrent une dynamique porteuse et des flux de trésorerie importants alors que la Société poursuit ses projets de croissance.

Le principal moteur de croissance durable de PDI est le projet aurifère Bankan, situé en Guinée, un actif de premier ordre (ou en anglais « Tier 1 ») figurant parmi les plus importants projets aurifères non encore développés du continent africain. Le projet approche désormais du stade de maturité de construction, à raison d’une production attendue d’environ 250 000 onces d’or par an pendant plus de douze ans.

Une fois le projet Bankan entré en production, PDI vise une production annuelle dépassant les 400 000 onces d’or à l’horizon 2029 grâce à son pôle minier à moindres coûts en Guinée, tout en capitalisant sur la proximité et l’effet de synergies entre les actifs des sites de Kiniéro et de Bankan.

PDI franchit une étape déterminante de son développement en évoluant vers le statut de producteur aurifère de taille intermédiaire en Afrique de l’Ouest. La Société dispose de plusieurs exploitations minières et s’est fixé pour objectif clair de développer durablement son portefeuille d’actifs et de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et l’ensemble de ses parties prenantes.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Ce communiqué ne vaut pas offre

Il ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres. Aucune autorité de tutelle réglementaire des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis, ni à des ressortissants américains, ni pour le compte ou au profit de ceux-ci, sauf en vertu d’une exemption des obligations d’enregistrement américaines ou dans le cadre d’une opération non soumise à ces obligations.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant la production d’or et les prévisions y afférentes, les attentes relatives aux activités et au potentiel d’exploration et de développement, ainsi que les attentes concernant l’obtention des autorisations réglementaires et le financement du développement du projet Bankan. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et des prévisions réalisées à la date du présent communiqué et sont soumises à des risques et incertitudes, connus ou inconnus, susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des termes tels que « sera », « s’attend à ce que », « prévoit », « pourrait », « devrait », « a l’intention de », « estime » et d’autres expressions similaires.

Même si PDI estime que les prévisions figurant dans les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car rien ne garantit que ces prévisions se réaliseront. Les données prospectives reposent sur les informations disponibles au moment de leur formulation et/ou sur la conviction de bonne foi des dirigeants de PDI au même moment quant aux événements postérieurs. Elles sont assujetties à des risques et incertitudes pouvant entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés ou suggérés. Les déclarations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les prévisions comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations des prix des matières premières, les variations des taux de change et la conjoncture économique générale, les risques géopolitiques, sociaux et réglementaires, les risques opérationnels et liés aux coûts, la nature spéculative de l’exploration et du développement de projets, y compris les risques liés à l’obtention des autorisations, licences, permis et financements nécessaires, ainsi que la diminution des quantités ou de la teneur des réserves, les modifications du cadre juridique et réglementaire dans lequel PDI évolue ou pourrait évoluer à l’avenir, les conditions environnementales, y compris les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les problèmes de relations de travail et les litiges, ainsi que d’autres risques décrits dans les documents d’information publique de PDI déposés auprès de l’ASX et de SEDAR+.

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à leur date de publication. Sauf si la législation en vigueur l’exige, PDI ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément soumises dans leur intégralité à la mise en garde ci-dessus.

Objectifs de production

Le présent communiqué fait référence à un objectif de production supérieur à 400 000 onces par an d’ici 2029. Les objectifs de production relatifs au projet Bankan ont été communiqués à l’ASX le 25 juin 2025 dans un communiqué de PDI intitulé « Étude de faisabilité définitive portant sur le gisement de Bankan et confirmant les prévisions économiques du projet » (en anglais « Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics »). Ceux relatifs au projet Kiniero de Robex l’ont été le 22 août 2025 dans un communiqué de Robex intitulé « Révision des données techniques du projet aurifère de Kiniéro » (en anglais « Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report »). PDI confirme que toutes les hypothèses majeures sous-jacentes aux objectifs de production demeurent valables et ne doivent donner lieu à aucune révision substantielle des estimations communiquées dans les annonces précédentes.