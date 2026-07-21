Goodfood publie ses résultats du troisième trimestre de 2026

MONTRÉAL, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour les périodes de 13 semaines et de 39 semaines closes le 6 juin 2026.

Une version complète du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires pour les périodes de 13 semaines et de 39 semaines closes le 6 juin 2026 est disponible sur le profil SEDAR+ de la Société, accessible à l’adresse https://www.sedarplus.ca/.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

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