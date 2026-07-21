Investissements Purpose devient le premier gestionnaire de FNB d’actifs numériques au Canada à exploiter un modèle de trois sous-dépositaires, en ajoutant Anchorage Digital Bank

TORONTO, 21 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose »), gestionnaire de divers FNB d’actifs numériques (les « FNB d’actifs numériques »), est devenu aujourd’hui le premier gestionnaire de FNB d’actifs numériques au Canada à détenir les actifs de ses FNB d’actifs numériques auprès de trois sous-dépositaires institutionnels indépendants, avec la nomination d’Anchorage Digital Bank N.A., la première banque crypto agréée au niveau fédéral aux États-Unis, à compter du 21 juillet 2026. Anchorage Digital se joint à Coinbase et Gemini, qui agissent actuellement à titre de sous-dépositaires des fonds d’actifs numériques.

Purpose, Anchorage Digital et Cidel Trust Company, le dépositaire des fonds d’actifs numériques, ont conclu un accord en vertu duquel Anchorage Digital agit en tant que sous-dépositaire supplémentaire pour les fonds d’actifs numériques.

« Le fait d’être les premiers à créer un modèle de conservation tripartite au Canada n’est pas le fruit du hasard — c’est une extension de la même philosophie de priorité à la ségrégation que nous avons adoptée depuis le lancement du premier FNB Bitcoin au comptant au monde, a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation chez Purpose. Nous sommes ravis de travailler avec Anchorage Digital. Leur statut de première banque de cryptomonnaies sous charte fédérale aux États-Unis et la rigueur dont ils font preuve en matière de garde institutionnelle font d’eux exactement le type de fournisseur que nous souhaitons avoir aux côtés de nos sous-dépositaires actuels. La diversification du risque de garde de cette manière est la façon dont l’investissement dans les actifs numériques de qualité institutionnelle devrait fonctionner, et nous avons l’intention de continuer à établir cette norme pour les investisseurs canadiens. »

Principaux avantages

Risque de garde diversifié : un troisième sous-dépositaire qualifié ajoute une redondance dans les fonds d’actifs numériques et réduit l’impact des points de défaillance uniques.

un troisième sous-dépositaire qualifié ajoute une redondance dans les fonds d’actifs numériques et réduit l’impact des points de défaillance uniques. Surveillance de niveau bancaire : Anchorage Digital Bank exerce ses activités sous la supervision de l’Office of the Comptroller of the Currency.

Infrastructure de jalonnement exclusive, jumelée à la garde par Anchorage

Parallèlement à la nomination d’Anchorage Digital, Purpose continue d’exploiter ses propres valideurs pour l’ether et le solana par l’entremise de Purpose Unlimited Inc., la société mère d’Investissements Purpose, et de son logiciel de jalonnement exclusif. Effectuer le jalonnement en interne signifie que les avantages économiques du jalonnement profitent directement aux porteurs de parts plutôt que d’être partagés avec un opérateur tiers. Cette structure combinée (jalonnement interne et sous-dépositaire de qualité institutionnelle) est conçue pour associer un contrôle direct sur les primes de jalonnement à des normes de garde de niveau bancaire.

« Exploiter notre propre infrastructure de jalonnement signifie que nos porteurs de parts conservent une plus grande partie des primes de jalonnement qu’ils obtiendraient par l’intermédiaire d’un fournisseur de jalonnement tiers, plutôt que de partager cette valeur, a déclaré Paul Pincente, vice-président des actifs numériques chez Purpose. En associant cela aux services de garde de qualité institutionnelle d’Anchorage Digital, nous obtenons une combinaison de contrôle direct et d’infrastructure réglementée qui, selon nous, établit une nouvelle norme pour les fonds d’actifs numériques canadiens. »

« Purpose a été un pionnier dans la mise sur le marché de produits d’actifs numériques réglementés depuis le lancement du premier FNB Bitcoin au monde, et nous sommes fiers de soutenir ce leadership avec les mêmes normes de garde institutionnelle que nous offrons à nos clients les plus sophistiqués à l’échelle mondiale, a déclaré Nathan McCauley, cofondateur et PDG d’Anchorage Digital. Ce partenariat témoigne d’un engagement commun à offrir aux investisseurs un accès sécurisé et transparent aux actifs numériques grâce à une infrastructure conçue pour répondre à leurs besoins. »

Programme de compensation carbone pour BTCC.J entièrement internalisé

Purpose a également annoncé qu’elle avait acquis la méthodologie de mesure de l’empreinte carbone et les logiciels connexes développés par Patch Technologies Inc. (« Patch »), qui alimente le programme de compensation carbone des unités de compensation carbone du FNB de bitcoins Purpose (TSX : BTCC.J) depuis 2021. Purpose continuera d’estimer les émissions liées aux avoirs en bitcoins attribuables aux parts avec compensation carbone du FNB de bitcoins Purpose et d’acheter et d’annuler des crédits de carbone vérifiés sur la même base que celle utilisée depuis le lancement des parts avec compensation carbone. Il s’agit de la poursuite d’une tendance délibérée chez Purpose : ne pas louer l’infrastructure qui compte, mais la posséder.

Les fonds d’actifs numériques

Investissements Purpose gère la plus vaste gamme de FNB d’actifs numériques au Canada, qui comprend huit fonds : le FNB de bitcoins Purpose (TSX : BTCC), le FNB de bitcoins de base Purpose (TSX : BTCO), le FNB d’ethers Purpose (TSX : ETHH), le FNB d’ethers de base Purpose (TSX : ETHO), le FNB de Solana Purpose (TSX : SOLL), le FNB de XRP Purpose (TSX : XRPP), le FNB de rendement de bitcoins Purpose (TSX : BTCY) et le FNB de rendement d’ethers Purpose (TSX : ETHY). La nomination d’Anchorage s’applique à tous les fonds qui détiennent des actifs numériques physiques : BTCC, BTCO, ETHH, ETHO, SOLL et XRPP. Ces fonds sont conçus pour offrir aux investisseurs un accès simple et réglementé aux actifs numériques. L’actif sous gestion combiné des FNB d’actifs numériques est d’environ 2,4 milliards de dollars CA, en date des présentes.

Pour en savoir plus sur la gamme d’actifs numériques d’Investissements Purpose, veuillez visiter le site purposeinvest.com/crypto.

À propos Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant, à la date des présentes, un actif sous gestion de plus de 32 milliards de dollars et axée sur l’innovation centrée sur le client dans le domaine des FNB et des fonds de placement. Purpose est une division de Purpose Unlimited Inc., une société indépendante de technologie financière dirigée par l’entrepreneur Som Seif.

Pour plus de renseignements, veuillez nous envoyer un courriel à info@purposeinvest.com.

Demandes de renseignements des médias :

Keera Hart

Keera.Hart@earnscliffe.ca

905-580-1257

À propos d’Anchorage Digital

Anchorage Digital est la couche d’infrastructure éprouvée pour les marchés financiers modernes qui offre aux institutions une plateforme unique pour participer aux actifs numériques, notamment les services de courtage principal, la tokenisation, les pièces stables et le cadre de gouvernance pour la finance agentique. Siège d’Anchorage Digital Bank N.A., la première banque d’actifs numériques réglementée au niveau fédéral aux États-Unis, Anchorage Digital dessert également les institutions par l’intermédiaire d’Anchorage Digital Singapore, agréée par la Monetary Authority of Singapore ; d’Anchorage Digital NY, qui détient une BitLicense du New York Department of Financial Services ; et du portefeuille d’autocustodie Porto par Anchorage Digital. Anchorage Digital Bank offre également des services de garde de monnaie fiduciaire par l’entremise d’un sous-dépositaire agréé et assuré par la FDIC. Anchorage Digital est financée par des institutions de premier plan, dont Andreessen Horowitz, GIC, Goldman Sachs, KKR et Visa, avec une valorisation de 4,2 milliards de dollars. Fondée en 2017 à San Francisco (Californie), Anchorage Digital a des bureaux à New York (New York), à Porto (Portugal), à Singapour et à Sioux Falls (Dakota du Sud). Apprenez-en davantage sur anchorage.com, X, YouTube et LinkedIn.

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