eXp Realty engagiert sich mit der Ausrichtung der ersten spanischsprachigen eXpcon verstärkt in Lateinamerika

BELLINGHAM, Washington, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, „the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet“ und das Tochterunternehmen von AGNT, Inc. (Nasdaq: AGNT), haben heute weitere Einzelheiten zur Immobilienmesse eXpcon Medellín bekanntgegeben, die vom 6. bis 8. April 2027 stattfindet.

Die Veranstaltung ist die erste eXpcon in Lateinamerika und zugleich die erste, die vollständig auf Spanisch abgehalten wird. Damit unterstreicht eXp die wachsende Bedeutung der Wirtschaftsregion Zentralamerika, Lateinamerika und Karibik (CALA) innerhalb seines globalen Netzwerks.

Da immer mehr Käufer aus den Vereinigten Staaten und Kanada bei der Suche nach Investment-Objekten, Zweitwohnsitzen und Möglichkeiten für einen Umzug über ihre Heimatmärkte hinausblicken, gewinnt die Fähigkeit, grenzüberschreitende Transaktionen abzuwickeln und vertrauensvolle lokale Partnerschaften aufzubauen, zunehmend an Bedeutung. eXp Realty ist derzeit in den folgenden acht CALA-Märkten tätig: Brasilien, Chile, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Ecuador, Mexiko, Peru und Puerto Rico. Die eXpcon Medellín bietet Immobilienmaklern die Gelegenheit, sich mit Marktexperten aus ganz Lateinamerika zu treffen und bestehende Verbindungen zu vertiefen, um Kunden mit Immobilienvorhaben außerhalb ihrer Heimatmärkte noch besser zu unterstützen.

„Einige der ambitioniertesten und unternehmerisch denkenden Makler unseres gesamten Netzwerks sind in der CALA-Region vertreten“, sagt Felix Bravo, Managing Director von eXp International. „Die Grenzen zwischen dem lokalen und dem internationalen Immobilienmarkt verschwimmen zunehmend. Unsere Makler betreuen immer häufiger Kunden, deren Ziele über eine einzelne Stadt oder ein Land hinausgehen. Mit der Ausrichtung der eXpcon in Lateinamerika – und erstmals vollständig auf Spanisch – geben wir ihnen die Möglichkeit, wertvolle Marktkenntnisse zu gewinnen, ihr Netzwerk auszubauen und sich optimal auf die Anforderungen der Zukunft vorzubereiten.“

Die eXpcon Medellín bietet Immobilienmaklern aus ganz Nordamerika und darüber hinaus eine einzigartige Gelegenheit, eine der dynamischsten Immobilienregionen der Welt hautnah zu erleben. Die Veranstaltung ist darauf ausgerichtet, den Teilnehmern ein besseres Verständnis der Schwellenmärkte zu vermitteln, ihre Empfehlungsnetzwerke auszubauen und neue Möglichkeiten zu erschließen, Kunden mit Immobilieninteressen in ganz Lateinamerika zu unterstützen.

„Lateinamerika spielt auf dem globalen Immobilienmarkt eine zunehmend wichtige Rolle“, erklärt Virginia Restrepo, CALA Regional Director bei eXp International. „Seit Jahren reisen unsere Makler um die Welt, um von anderen zu lernen. Nun sind wir an der Reihe, die Welt in Lateinamerika willkommen zu heißen und das Maß an Innovationskraft, Expertise und Unternehmergeist zu zeigen, das die Zukunft des Immobilienmarkts in unseren Regionen prägen wird. Indem wir die eXpcon vollständig auf Spanisch durchführen, schaffen wir die Grundlage für einen echten und authentischen Austausch unter den Menschen und Gemeinschaften, die diese Dynamik vorantreiben.“

Der dreitägige Kongress bietet Keynote-Vorträge, Weiterbildungen in den Bereichen Business und Führung, Gelegenheiten zum Networking sowie regionalspezifische Programme – alles komplett auf Spanisch.

Die Frühbucher-Anmeldung ist ab sofort unter expconintl.exprealty.com möglich. eXplorer-Pässe sind auch für Nicht-eXp-Makler erhältlich, die das Kooperationsmodell des Unternehmens aus erster Hand kennenlernen möchten.

Über AGNT, Inc. (AGNT)

Built by Agents. Built for Agents. AGNT, Inc. (Nasdaq: AGNT) ist die globale Muttergesellschaft von eXp Realty®, „the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet“, NextHome, Inc., einem mehrfach ausgezeichneten nationalen Immobilien-Franchiseunternehmen, FrameVR.io, einer Plattform für virtuelle Zusammenarbeit, sowie SUCCESS® Enterprises, einer führenden Marke für Persönlichkeitsentwicklung und Medien für Unternehmer. In ihrer Gesamtheit bietet die AGNT-Plattform ein erstklassiges Betriebssystem mit mehreren Modellen, das unabhängige Makler, Franchise-Nehmer und Teamleiter in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südafrika unterstützt. Als börsennotiertes Unternehmen legt AGNT besonderen Wert auf Transparenz, Innovation und die nachhaltige Wertschöpfung für Makler, Franchise-Nehmer, Mitarbeitende und Aktionäre.

Safe Harbor-Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur eXpcon Medellín, zur fortlaufenden Expansion des Unternehmens in der Wirtschaftsregion CALA, sowie zum voraussichtlichen Zeitplan, zum Programm und zu den erwarteten Vorteilen der Veranstaltung. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören die Fähigkeit des Unternehmens, Makler zu gewinnen und zu binden sowie sein Netzwerk in der CALA-Region und anderen internationalen Märkten auszubauen, Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in ausländischen Rechtsordnungen, einschließlich Währungsschwankungen, politische und wirtschaftliche Instabilität sowie unterschiedliche regulatorische oder rechtliche Anforderungen, allgemeine Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, regulatorische Änderungen und sonstige Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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