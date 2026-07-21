eXp Realty étend son empreinte en Amérique latine en organisant le tout premier eXpcon entièrement en espagnol

BELLINGHAM, Washington, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, « the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet » et la principale filiale d’AGNT, Inc. (Nasdaq : AGNT) publie ce jour de nouvelles données sur l’événement eXpcon qui se tiendra à Medellín du 6 au 8 avril 2027.

Il s’agira du premier eXpcon jamais organisé en Amérique latine et le premier à se dérouler intégralement en espagnol ce qui témoigne du plein essor de la région Amérique centrale, Amérique latine et Caraïbes au sein du réseau mondial d’eXp.

Alors qu’un nombre croissant d’acquéreurs nord-américains sont en quête de biens destinés à l’investissement, de résidences secondaires ou d’opportunités d’installation au-delà de leurs frontières, la capacité à mener des transactions transfrontalières et à nouer des partenariats locaux de confiance devient un véritable atout stratégique. Aujourd’hui le cabinet eXp Realty est représenté sur huit marchés de la région Amérique centrale, Amérique latine et Caraïbes, à savoir au Brésil, au Chili, en Colombie, en République dominicaine, en Équateur, au Mexique, au Pérou et à Porto Rico. L’événement eXpcon Medellín réunira des agents immobiliers et des spécialistes du marché issus de toute l’Amérique latine autour de la volonté de concrétiser leurs synergies pour mieux accompagner des clients dont les ambitions immobilières ne se limitent pas à leurs marchés d’origine.

« La région Amérique centrale, Amérique latine et Caraïbes regroupe certains des agents les plus entreprenants et les plus ambitieux de tout notre réseau » observe Felix Bravo, Directeur général d’eXp International. « La frontière entre l’immobilier local et l’immobilier international est chaque jour plus mince. Nos agents accompagnent désormais un nombre grandissant de clients dont les projets dépassent le cadre d’un seul marché local ou national. Organiser l’événement eXpcon en Amérique latine - et entièrement en espagnol - traduit notre volonté de leur apporter les connaissances, le réseau et l’expertise des marchés dont ils auront besoin à l´avenir. »

Pour les agents immobiliers d’Amérique du Nord et d’ailleurs, l’événement eXpcon Medellín représente une occasion unique de s’exposer de près à l’une des régions les plus dynamiques du monde en matière d’immobilier. L’événement entend permettre aux participants de mieux comprendre les marchés émergents, de renforcer leurs réseaux d’affaires et d’identifier de nouvelles opportunités en vue d’accompagner une clientèle dont les projets immobiliers s’étendent à toute l’Amérique latine.

« L’Amérique latine occupe une place de plus en plus prépondérante à l’échelle mondiale de l’immobilier » précise Virginia Restrepo, Directrice régionale, région Amérique centrale, Amérique latine et Caraïbes chez eXp International. « Depuis des années, nos agents parcourent le monde pour apprendre des autres. Il nous appartient aujourd’hui d’accueillir des visiteurs du monde entier en Amérique latine et de valoriser l’innovation, l’expertise et l’esprit entrepreneurial qui dessinent l’avenir de l’immobilier sur nos marchés. Organiser eXpcon entièrement en espagnol contribuera à faire de ces échanges des moments authentiques pour les individus et les collectifs qui portent cette dynamique. »

Pendant trois jours, l’événement mettra à l´honneur des conférenciers de renoms, des sessions consacrées au développement commercial et au leadership, ainsi que des opportunités de réseautage, sans oublier un programme adapté à la région, le tout présenté en espagnol.

Les inscriptions en prévente sont désormais ouvertes sur la page expconintl.exprealty.com. Des passes eXplorer sont également proposés aux agents immobiliers non affiliés au réseau d’eXp souhaitant découvrir le modèle collaboratif de l’entreprise.

À propos d’AGNT, Inc. (AGNT)

Built by Agents. Built for Agents (imaginé par des agents et conçu pour des agents). AGNT, Inc. (Nasdaq : AGNT) est la société mère d’envergure mondiale d’eXp Realty®, « the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet », de NextHome, Inc., un réseau national de franchises immobilières récompensé à plusieurs reprises, de FrameVR.io, une plateforme de collaboration virtuelle, et de SUCCESS® Enterprises, une marque de référence dans les domaines du développement personnel et des médias destinés aux entrepreneurs. Ensemble, les sociétés réunies au cœur de la structure AGNT proposent un système opérationnel multimodèle de premier ordre, conçu pour accompagner les agents indépendants, les franchisés et les responsables d’équipes à travers le continent américain, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique et l’Afrique du Sud. Société cotée au Nasdaq, AGNT, Inc. fait de la transparence, de l’innovation et de la création de valeur durable les piliers de son action au profit des agents, des franchisés, de ses collaborateurs et de ses actionnaires.

Dispositions dites « Safe Harbor » et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la Société et de sa direction et induisent des risques connus ou non, de même que des incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés. Elles visent notamment, sans toutefois s’y limiter, celles à propos de l’événement eXpcon Medellín, de la poursuite du développement de la Société dans la région Amérique centrale, Amérique latine et Caraïbes et du calendrier prévisionnel, du programme et des bénéfices qui en sont attendus. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent la capacité de la Société à attirer et à fidéliser des agents tout en poursuivant l’expansion de son réseau dans la région Amérique centrale, Amérique latine et Caraïbes et sur d’autres marchés internationaux, les risques inhérents à l’exercice d’activités dans des pays étrangers, notamment les fluctuations de change, l’instabilité politique et économique ou la divergence des cadres réglementaires ou juridiques, les fluctuations générales du marché immobilier, les évolutions de nature réglementaire, ainsi que les autres risques détaillés périodiquement dans les documents que la Société dépose à la Securities and Exchange Commission, et notamment mais sans s’y limiter, son rapport trimestriel le plus récent établi sous formulaire 10-Q et son rapport annuel déposé sous formulaire 10-K. La Société décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

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Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a4d6c91-d13a-4e73-ae75-8d2927b71dd6