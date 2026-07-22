Bombardier Défense annonce une entente de services et de soutien de 10 ans avec les Forces armées suédoises pour une initiative de modernisation de leur flotte

L’entente de services et de soutien appuiera deux avions Bombardier Global 6500 nouvellement livrés pour une mission multirôle, y compris le transport de chefs d’État

Dans le cadre de cette entente, les Forces armées suédoises (FAS) profiteront de l’inscription au programme Smart Services Défense de Bombardier, une solution facturée à l’heure de vol qui offre des coûts d’exploitation prévisibles, l’achat de pièces, l’accès aux publications techniques, un soutien technique et d’ingénierie, une assistance à l’entrée en service, ainsi qu’un soutien pour la maintenance programmée et non programmée

Des dirigeants de l’Administration suédoise du matériel de défense (FMV) et de Bombardier ont participé à une cérémonie d’annonce au Salon international de l’aéronautique de Farnborough pour souligner l’entente signée et la relation de longue date entre les deux organisations









Le brigadier-général Carl-Frederik Edström, directeur de la division des systèmes aériens et spatiaux au sein de la FMV, et Paul Sislian, vice-président exécutif, Vente d’avions et Service après-vente Bombardier, ont participé à une cérémonie d’annonce organisée pour célébrer la signature d’une nouvelle entente de services et de soutien de 10 ans

FARNBOROUGH, Royaume-Uni, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Administration suédoise du matériel de défense (FMV) a signé au nom des Forces armées suédoises (FAS) une entente complète de services et de soutien de 10 ans à la suite de l’acquisition récente de deux avions Bombardier Global 6500 dans le cadre du programme de modernisation de leur flotte.

Les avions, qui ont récemment été livrés aux FAS, rempliront une mission multirôle qui inclut le transport de chefs d’État. Les avions sont inscrits au programme Smart Services Défense de Bombardier, qui offre une couverture complète des coûts pour les pièces, y compris le train d’atterrissage et le groupe auxiliaire de bord (APU), la main-d’œuvre, l’équipement de soutien au sol, l’expertise en ingénierie, l’assistance technique, l’accès aux équipes d’intervention mobiles et les coûts d’expédition. L’entente de services et de soutien couvre les deux avions Global 6500 nouvellement acquis et permettra aux FAS d’accéder au réseau de service et de soutien à l’avant-garde de l’industrie de Bombardier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui contribuera à assurer la disponibilité opérationnelle à long terme.

« L’entente reflète l’engagement de Bombardier à livrer plus que des avions de calibre international – nous offrons une confiance opérationnelle à long terme aux clients des secteurs de la défense et des missions spéciales partout dans le monde », a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Vente d’avions et Service après-vente Bombardier. « Grâce à notre programme Smart Services Défense, les Forces armées suédoises profiteront d’un soutien continu de l’équipementier d’origine, d’une préparation accrue et de coûts prévisibles liés au mode de vie, ce qui leur donnera la confiance nécessaire pour se concentrer pleinement sur la mission pendant que nous soutenons leur avion à chaque étape du processus. »





L’avion Bombardier Global 6500 est une plateforme éprouvée pour les exploitants des secteurs gouvernementaux, de la défense et des missions spéciales dans le monde entier. Réputé pour ses performances, sa fiabilité et sa flexibilité opérationnelle, l’avion offre une distance franchissable, une autonomie et une capacité d’intégration des systèmes de mission exceptionnelles, ce qui le rend bien adapté à une grande variété d’applications de défense et de sécurité.

Bombardier compte plus de 100 emplacements dans le monde prêts à servir et à soutenir tous les avions Learjet, Challenger et Global. En tête des sondages d’Aviation International News et de Professional Pilot sur le soutien des produits en 2025, l’entreprise continue d’établir la norme en matière de service et de soutien de premier plan dans l’industrie. Elle demeure également déterminée à renforcer ses capacités dans des emplacements stratégiques clés pour soutenir sa clientèle mondiale(1).

(1) ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué sont prospectifs et fondés sur les attentes actuelles.

Les énoncés prospectifs nous obligent à tirer des conclusions fondées sur des hypothèses et impliquent des incertitudes et des risques connus et inconnus importants, ce qui signifie que nos résultats pour les périodes subséquentes pourraient différer considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

À propos de Bombardier Défense

Bombardier Défense offre quelque chose d’unique, combinant le portefeuille d’avions Challenger et Global hautement performants de Bombardier à une expertise inégalée en matière d’ingénierie et de maintenance pour créer des solutions sur mesure. Reconnu pour son approche collaborative et flexible, Bombardier Défense établit des partenariats à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et s’associe aux fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde. Forts d’une riche tradition d’innovation, nous façonnons les solutions de défense du futur.

Bombardier Défense est basé à Wichita (Kansas), et compte des sites de production dans toute l’Amérique du Nord. Grâce au réseau de soutien mondial hautement réactif de Bombardier, nous offrons des services de maintenance spécialisés et des options d’assistance sur mesure à nos clients gouvernementaux et militaires. Des centaines d’avions Bombardier effectuent des missions aéroportées critiques dans le monde entier, notamment celles de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de patrouille frontalière et maritime, de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente.

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