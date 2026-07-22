VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT AUPRÈS D’ALLSEAS POUR LE PROJET OFFSHORE ATAPU 2 AU BRÉSIL

Meudon (France), le 22 juillet 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir remporté un contrat auprès d’Allseas pour la fourniture de line pipes sans soudure en acier carbone, équipés d’un revêtement d’isolation thermique et destinés au projet Atapu 2, développé par le consortium Unitized ATAPU, mené par Petrobras.

Ce contrat porte sur 143 km de risers et de flowlines rigides, soit environ 19 000 tonnes de line pipes.

Le consortium Unitized ATAPU, exploité par Petrobras, prévoit de développer une partie du gisement offshore d’Atapu, situé dans le bassin de Santos, à environ 230 km au large de Rio de Janeiro, à des profondeurs comprises entre 2 000 et 2 350 mètres. Le dispositif de production du gisement Atapu 2 sera composé de 18 puits directement raccordés à l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) par des risers rigides.

Les line pipes sans soudure seront produits dans l’usine Vallourec de Jeceaba. Pour l’application du revêtement d’isolation thermique, qui sera réalisée sur le site de Serra, Vallourec s’appuiera sur l’expertise et les installations récemment acquises, dans le but de renforcer son offre premium de revêtements et d’apporter ainsi davantage de valeur à ses clients.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : «Nous sommes fiers d’accompagner Allseas et le consortium Unitized ATAPU, mené par Petrobras, dans le cadre du projet complexe Atapu 2. Ce contrat illustre parfaitement notre stratégie, qui consiste à proposer des solutions intégrées à forte valeur ajoutée pour les environnements les plus exigeants. Grâce à la complémentarité entre la fabrication de nos tubes premium sur le site de Jeceaba et nos compétences en matière d’isolation thermique, renforcées par l’acquisition de Thermotite do Brasil, nous sommes en mesure de proposer une chaîne d’approvisionnement intégrée, optimisée et fondée sur un solide ancrage industriel local. »

À propos de Vallourec





Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

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