Ipsen finalise l'acquisition de Memo Therapeutics AG, ajoutant un actif premier de sa classe au portefeuille de maladies rares d'Ipsen

PARIS, FRANCE, 22 JUILLET 2026 - Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Memo Therapeutics AG - une société de biotechnologie en phase avancée de développement - portant sur le potravitug, un anticorps monoclonal anti-polyomavirus BK.

A propos de potravitug

Le potravitug est un anticorps monoclonal premier de sa classe, ciblant la réactivation du polyomavirus BK (BKPyV) chez les receveurs de greffe rénale. Il a montré des résultats prometteurs lors d'essais cliniques, démontrant une réponse antivirale significative ainsi qu'une résolution de la néphropathie associée au BKPyV. Ces résultats reposent sur l'essai de phase II SAFE KIDNEY II, la plus vaste étude contrôlée versus placebo menée dans cette population de patients, des analyses complémentaires présentées lors des principaux congrès internationaux de néphrologie et de transplantation venant renforcer son profil clinique et les prochaines étapes de son développement.

A propos du BK polyomavirus

Le polyomavirus BK (BKPyV) est un virus courant auquel la plupart des personnes sont exposées dès l'enfance et qui demeure généralement inactif dans l'organisme.i Cependant, chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, notamment les receveurs de greffe rénale sous traitement anti-rejet, le virus peut se réactiver et se multiplier. Environ 90 % des receveurs de greffe rénale sont séropositifs au BKPyV,ii et des taux élevés de BKPyV dans le sang touchent environ 30 % des patients au cours de la première année suivant la transplantation, signe d'une réactivation du virus.iii La réactivation du polyomavirus BK et la néphropathie associée (BKVAN) peuvent avoir des conséquences graves, notamment un risque accru de perte du greffon et la nécessité d'un recours à la dialyse ou à une nouvelle transplantation. Il n'existe actuellement aucune thérapie ciblée approuvée pour le BKPyV, et la prise en charge clinique consiste à trouver un équilibre entre la protection du greffon et le contrôle du BKPyV en réduisant l'immunosuppression.iv,v Plus de 100 000 transplantations rénales sont réalisées chaque année dans le monde, dont plus de 28 000 aux États-Unis, où plus de 90 000 patients supplémentaires sont en attente d'une greffe.vi

A propos d'Ipsen

Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale dont l’objectif est de proposer des traitements innovants aux patients dans trois aires thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares et les neurosciences. Notre portefeuille de projets repose sur l’innovation interne et externe et s’appuie sur près de 100 ans d’expérience en développement ainsi que sur des pôles d’excellence mondiaux situés aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes présentes dans plus de 40 pays et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer des médicaments dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis via un programme d’American Depositary Receipts (ADR de niveau I : IPSEY). Pour plus d’informations, consultez ipsen.com.

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Avertissements et déclarations prospectives

Les déclarations prospectives, objectifs et cibles contenus dans le présent document sont fondés sur la stratégie de la direction d’Ipsen, ses opinions actuelles et ses hypothèses. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, pouvant entraîner des écarts significatifs entre les résultats, performances ou événements réels et ceux anticipés. L’ensemble des risques mentionnés ci-dessus pourrait affecter la capacité future d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, établis sur la base d’hypothèses macroéconomiques jugées raisonnables au regard des informations disponibles à ce jour.

L’utilisation de termes tels que « croit », « anticipe » ou « s’attend à », ainsi que d’expressions similaires, vise à identifier des déclarations prospectives, y compris les attentes d’Ipsen concernant des événements futurs, notamment en matière de dépôts réglementaires et de décisions associées. Par ailleurs, les objectifs décrits dans ce document ont été élaborés sans tenir compte d’hypothèses de croissance externe ni d’éventuelles acquisitions futures, susceptibles de modifier ces paramètres. Ces objectifs reposent sur des données et des hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen. Ils dépendent de conditions ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et non exclusivement de données historiques. Les résultats réels peuvent s’écarter sensiblement de ces objectifs en raison de la survenance de certains risques et incertitudes, notamment le fait qu’un médicament prometteur en phase de développement précoce ou d’essai clinique puisse ne jamais être commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit faire face, ou pourrait être amené à faire face, à la concurrence de médicaments génériques, ce qui pourrait se traduire par une perte de parts de marché. En outre, le processus de recherche et de développement comporte plusieurs étapes, chacune comportant un risque substantiel d’échec, pouvant contraindre Ipsen à abandonner le développement d’un médicament dans lequel des investissements importants ont été réalisés. Ipsen ne peut donc garantir que les résultats favorables observés lors des études précliniques seront confirmés lors des essais cliniques, ni que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer l’innocuité et l’efficacité du médicament concerné. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires ni quant au succès commercial du médicament. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes, ou si des risques ou incertitudes se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. D’autres risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques globaux, notamment les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; l’impact de la réglementation du secteur pharmaceutique et de la législation en matière de santé ; les risques liés à des évolutions réglementaires ou politiques imprévues, telles que des modifications des réglementations fiscales ou commerciales, y compris les mesures protectionnistes, notamment aux États-Unis ; les tendances mondiales visant à contenir les coûts de santé ; les avancées technologiques et les nouveaux médicaments et brevets développés par des concurrents ; les défis inhérents au développement de nouveaux médicaments, y compris l’obtention des autorisations réglementaires ; la capacité d’Ipsen à anticiper avec précision les conditions futures du marché ; les difficultés ou retards de fabrication ; l’instabilité financière des économies internationales et les risques souverains ; la dépendance à l’efficacité des brevets d’Ipsen et aux autres protections de ses médicaments innovants ; ainsi que l’exposition à des litiges, y compris en matière de propriété intellectuelle, et/ou à des actions réglementaires. Ipsen dépend également de tiers pour le développement et la commercialisation de certains de ses médicaments, susceptibles de générer des redevances significatives. Ces partenaires peuvent adopter des comportements susceptibles de nuire aux activités et aux résultats financiers d’Ipsen. Ipsen ne peut garantir que ses partenaires rempliront leurs obligations ni qu’il pourra tirer un bénéfice de ces accords. Une défaillance de l’un des partenaires d’Ipsen pourrait entraîner des revenus inférieurs aux attentes. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité, la situation financière ou les performances d’Ipsen. Ipsen décline expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, objectifs ou estimations contenus dans le présent communiqué de presse afin de refléter toute évolution des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi applicable l’exige. L’activité d’Ipsen est soumise aux facteurs de risque décrits dans ses documents d’enregistrement déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers. Les risques et incertitudes mentionnés ci-dessus ne sont pas exhaustifs et le lecteur est invité à consulter le Document d’Enregistrement Universel le plus récent d’Ipsen, disponible sur ipsen.com.

i https://www.kidney.org/kidney-topics/bk-virus-what-transplant-patients-need-to-know

ii B. Demey et al. Risk factors for BK viremia and nephropathy after kidney transplantation: a systematic review. J Clin Virol. 2018 Dec;109:6-12. B. Demey et al. Risk factors for BK viremia and nephropathy after kidney transplantation: a systematic review. J Clin Virol. 2018 Dec;109:6-12.

iii S. Kant et al. BK Virus Nephropathy in Kidney Transplantation: A State-of-the-Art Review. Viruses 2022 Jul 25; 14 (8):1616

iv C.N. Kotton et al. The second international consensus guidelines on the management of BK polyomavirus in kidney transplantation. Transplantation. 2024 Sep 1;108(9):1834-1866.

v UK Guidelines: UK Guideline on Management of Bk Polyomavirus (BKPyV) Infection and Disease Following Kidney Transplantation - British Transplantation Society

vi K.L. Lentine et al. OPTN/SRTS 2021 annual data report: kidney. Am. J. Transplant. 23 (2 Suppl 1) (2023). P. S21-S120

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