Indice européen du phosphore : progression de la part de la Russie dans les dépenses que l’UE consacre aux importations de phosphate

STOCKHOLM, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- D’après une analyse des données de la Commission européenne réalisée par l’entreprise environnementale suédoise Ragn-Sells, les entreprises européennes ont importé plus de 100 millions d’euros de phosphate naturel de Russie au cours du premier semestre 2026. La Russie reste ainsi le premier fournisseur de l’Union européenne, concentrant, à elle seule, plus d’un tiers de ses dépenses consacrées aux importations de phosphate.

Les importations de minerai phosphaté en provenance de Russie ont frisé les 436 000 tonnes au premier semestre 2026. Malgré un léger recul des volumes importés, leur valeur est passée de 101 à 105 millions d’euros, portant la part de la Russie dans les dépenses de l’UE consacrées aux importations de phosphate de 32 % à 34 %. Derrière la Russie, le Maroc confirme sa position au rang de deuxième fournisseur de l’Union européenne.

« Garantir un accès sûr au phosphore est un critère clé de la sécurité alimentaire. Si l’Europe a fait de la réduction de ses dépendances stratégiques une priorité, un tiers de ses dépenses consacrées aux importations de phosphate naturel profite toujours à la Russie », observe Pär Larshans, directeur du développement durable du groupe Ragn-Sells.

Le phosphore est une composante indispensable à la fabrication des engrais minéraux et des aliments pour animaux. Il figure sur la liste des matières premières critiques de l’Union européenne. La quasi-totalité du phosphore exploité par la profession agricole en Europe est importée, l’unique mine de phosphate de l’Union, située en Finlande, répondant à moins de 10 % de la demande.

« Les récents événements autour du détroit d’Ormuz montrent à quel point les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent être paralysées du jour au lendemain. L’Europe ne peut pas se permettre de dépendre entièrement des importations pour un nutriment aussi essentiel que le phosphore », ajoute Pär Larshans.

Des technologies de pointe, comme Ash2Phos, développée par la filiale de Ragn-Sells, EasyMining, permettent de récupérer du phosphore d’une grande pureté à partir des cendres issues de l’incinération des boues d’épuration. Toutefois, la législation européenne actuelle interdit toujours l’utilisation du phosphore recyclé dans l’alimentation animale. La Suède a demandé à la Commission de solliciter une évaluation des risques auprès de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dans le cadre des premiers pas vers une révision de la réglementation applicable.

« L’Europe ne manque pas de phosphore, mais l’accès à ses propres ressources lui fait défaut. Une simple révision d’une des annexes de la réglementation sur l’alimentation animale permettrait à l’Union européenne de débloquer des investissements de taille, de renforcer sa compétitivité et de réduire sa dépendance à l’égard de la Russie » relève Jan Svärd, PDG d’EasyMining.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Debby Porter Laffitte, attachée de presse chez Ragn-Sells Group, +46 10 723 24 00, press@ragnsells.com

Liste des principaux fournisseurs de minerai de phosphate de l’Union européenne (janvier-juin 2026)

Russie : 105 millions d’euros, soit une part de 34 % ; Maroc : 98 millions d’euros, soit une part de 32 % ; et Égypte : 24 millions d’euros, soit une part de 8 %.



Source : Commission européenne (DG AGRI). Données extraites le 15 juillet 2026.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/904d4a10-a7d9-4e34-8f91-068b67be760e/fr