COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION NON-RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 22 juillet 2026, 7h55

Groupe BEI choisit Treemont de Nextensa pour acceuillir les futurs locaux de sa représentation permanente à Bruxelles

Nextensa a le plaisir d’annoncer la conclusion d’une convention d’usufruit à long terme avec le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) portant sur l’intégralité de son projet de bureaux Treemont à Bruxelles.

Dans le cadre de cet accord, le Groupe BEI établira ses locaux bruxellois à la rue Montoyer, au cœur du quartier Léopold, l’un des emplacements de bureaux les plus prisés de la ville de Bruxelles.

Le déménagement du Groupe BEI est prévu au deuxième trimestre 2028 et constitue une étape importante pour le redéveloppement de Treemont, qui illustre ainsi l’attractivité des immeubles de bureaux durables et de haute qualité à Bruxelles.

Nextensa redéveloppera Treemont à travers la démolition partielle du bâtiment existant et la construction d’un nouvel immeuble de bureaux haut de gamme à structure bois. Le permis d’urbanisme du projet a été obtenu début juin.

À propos de Treemont

Treemont sera un immeuble de bureaux unique en son genre. Le nouveau bâtiment en bois offrira environ 3 000 m² de bureaux répartis sur sept étages. Chaque étage disposera d’une hauteur libre de près de 2,90 mètres, avec des fenêtres toute hauteur créant un environnement de travail lumineux et confortable. Au rez-de-chaussée, une hauteur libre de près de 4 mètres renforcera la sensation d’ouverture du bâtiment et créera une connexion visuelle entre la rue et le jardin intérieur privé.

Treemont vise à réduire significativement son empreinte carbone grâce à des systèmes à haute efficacité énergétique, à la préservation et à la réutilisation d’une partie de la structure existante, ainsi qu’à l’utilisation de bois issu de forêts gérées durablement. La construction en bois permettra de stocker le CO2 capturé dans le bâtiment, tandis que le chauffage et le refroidissement sans combustibles fossiles, les panneaux solaires, une toiture végétalisée et un système intelligent de récupération des eaux renforceront encore ses performances durables. À son achèvement, le bâtiment visera l’obtention de la certification BREEAM Design « Excellent » ainsi qu’une conformité totale aux critères de la taxonomie européenne.

Pour plus d'informations

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (32 %), la Belgique (54 %) et l’Autriche (14 %) ; sa valeur totale au 31/03/2026 s’élevait à environ €1,1 milliard.

En tant que développeur, Nextensa est principalement active dans le développement de grands projets urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte combinant la revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), le groupe développe, en partenariat, une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des immeubles de bureaux, de commerce de détail et résidentiels.

La société est cotée sur Euronext Brussels et affiche une capitalisation boursière de €447,53 millions (valeur au 31/03/2026).

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