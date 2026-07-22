Sodexo retenu pour gérer l’ensemble des sites de Clariant dans le monde

Sodexo annonce aujourd’hui un nouveau partenariat mondial d’une durée de cinq ans avec Clariant, l’un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités. L’accord couvre un large éventail de services de soft et de hard FM, allant du nettoyage à la maintenance des bâtiments et des espaces extérieurs, ainsi qu’au support technique. Son périmètre couvre plus de 50 sites dans 13 pays, sur des marchés clés en Europe, sur le continent américain et en Asie-Pacifique.

Le portefeuille mondial de Clariant comporte des sites de nature très variée, incluant des environnements industriels, des laboratoires, des bureaux et des environnements de production, à l’image de son campus multisites à Louisville aux États-Unis, de son centre d’innovation à Francfort en Allemagne et de son siège principal et centre de R&D à Shanghai en Chine.

À travers ce partenariat, Sodexo accompagnera Clariant dans l’amélioration de sa performance opérationnelle, l’harmonisation des standards de service sur l’ensemble de son parc immobilier mondial et l’amélioration de la qualité de l’expérience offerte aux usagers dans des environnements variés à travers le monde. En s’appuyant sur son expertise mondiale, son ancrage local et ses expertises digitales, Sodexo proposera une gouvernance simplifiée pour mieux opérer les services à travers le monde et s’appuiera sur la data pour soutenir un processus d’amélioration continue et la création de valeur à long terme. La mobilisation débutera en octobre 2026.





Martin Boden, Directeur Général Enterprise Partnerships & Solutions, Sodexo, a déclaré : "Notre relation avec Clariant reflète une ambition commune : faire de l’expérience au travail un levier de performance pour l’entreprise. En combinant expertise mondiale, innovation digitale et approche centrée sur l’humain, nous nous réjouissons de fournir des services de haute qualité qui renforceront l’efficacité opérationnelle et garantiront une expérience collaborateur cohérente sur l’ensemble du portefeuille mondial de Clariant. » Nicola Comiotto, Directeur des achats, Clariant, a déclaré : "Le choix d’un partenaire mondial unique constitue un puissant levier de cohérence, de transparence et d’innovation. En s’associant à Sodexo, Clariant pourra tirer meilleur profit de ses installations, tout en créant une expérience au travail plus fluide et engageante pour ses collaborateurs partout dans le monde. »





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.





Chiffres clés

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

7,8 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 15 juillet 2026)

Contacts

Media Analystes et investisseurs Dan Blanchard Juliette Klein +33 6 20 32 81 95 +33 1 57 75 80 27 dan.blanchard@sodexo.com juliette.klein@sodexo.com







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