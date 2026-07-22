RIBER : ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2026 Croissance de l'activité, carnet de commandes résilient et poursuite du déploiement de ROSIE

ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2026

Croissance de l'activité, carnet de commandes résilient et poursuite du déploiement de ROSIE

Bezons, le 22 juillet 2026 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, enregistre au premier semestre 2026 une croissance de son chiffre d'affaires de 19 %, portée par la forte dynamique des services et accessoires. Dans un environnement commercial marqué par le durcissement des conditions d'octroi des licences d'exportation vers l’Asie, la Société poursuit parallèlement le déploiement de sa feuille de route stratégique ROSIE afin d'ouvrir de nouveaux relais de croissance sur les marchés de la photonique intégrée.

Évolution de l'activité

En M€ - au 30 juin 2026 2025 Évolution Systèmes 7,7 7,8 - 1 % Services et accessoires 5,1 3,0 + 71 % Total chiffre d’affaires semestriel 12,8 10,7 + 19 %

Au 30 juin 2026, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 12,8 millions d’euros, en progression de 19 % par rapport au premier semestre 2025. La société rappelle que son activité demeure caractérisée par une saisonnalité structurelle, les livraisons étant traditionnellement plus importantes au second semestre.

Les ventes de systèmes s'élèvent à 7,7 millions d'euros, correspondant à la livraison de trois machines, comme au premier semestre 2025.

Les ventes de services et accessoires s’établissent à 5,1 millions d’euros, en croissance de 71 %, sur une base de comparaison favorable.

Parallèlement, RIBER poursuit le déploiement de ROSIE (RIBER Oxide Silicon Epitaxy), sa plateforme dédiée à la croissance d'oxydes fonctionnels sur wafers silicium 300 mm conforme aux standards industriels SEMI. Le deuxième exemplaire sera expédié en juillet à un acteur majeur de l'informatique quantique aux États-Unis.

Cette plateforme est destinée au développement d'une nouvelle génération de composants photoniques électro-optiques pour les infrastructures de télécommunications et de centres de données, avec des applications dans certaines architectures quantiques.

Le chiffre d’affaires semestriel 2026 se répartit entre l’Europe (17% contre 15 % au premier semestre 2025), l’Asie (48 % contre 70 %), l’Amérique du Nord (10 % contre 13 %) et les autres pays, dont l’Australie (24% contre 2%). Cette évolution reflète une diversification des marchés servis.

Évolution du carnet de commandes

En M€ - au 30 juin 2026 2025 Évolution Systèmes 16,5 22,5 - 27 % Services et accessoires 10,3 5,2 + 98 % Total carnet de commandes 26,8 27,7 - 3 %

Au 30 juin 2026, le carnet de commandes total s’élève à 26,8 millions d’euros, en retrait limité par rapport au 30 juin 2025.

Cette évolution résulte principalement du refus de plusieurs licences d’exportation par les autorités françaises, représentant plus de 8 millions d’euros de commandes qui n'ont pas pu être enregistrées sur la période. Elle reflète également l'allongement des cycles de décision et d'investissement observé chez certains clients, dont les projets à fort volume demeurent conditionnés à la visibilité sur la demande des grands acteurs du cloud et de l'intelligence artificielle.

Dans ce contexte, le carnet de commandes systèmes au 30 juin 2026 ressort à 16,5 millions d’euros. Il comprend 4 systèmes, dont 3 de production et 1 plateforme ROSIE. Il n’intègre pas la commande annoncée le 9 juillet 2026 pour un système de production en Europe, livrable en 2027.

Le carnet de commandes des services et accessoires s’élève à 10,3 millions d’euros, en hausse de 98 % sur un an. Cette progression reflète la forte dynamique des ventes de pièces de rechange destinées aux équipements de production récemment installés. Elle bénéficie également de plusieurs commandes d'upgrade réalisées pour des clients historiques en Amérique du Nord.

Perspectives

Les fondamentaux des marchés adressés demeurent favorables, soutenus par l’accélération des investissements dans l’intelligence artificielle, les centres de données et les technologies quantiques. Toutefois, le durcissement des procédures d’octroi des licences d’exportation vers l’Asie pourrait peser sur la concrétisation de certaines opportunités commerciales.

RIBER poursuit également le déploiement de ROSIE. Les premiers échantillons de BTO/STO1 dans le cadre du partenariat avec NQCP2 seront mis à disposition dans le courant du quatrième trimestre 2026 afin de soutenir les premières phases d'évaluation. Plusieurs laboratoires et industriels ont confirmé leurs marques d’intérêt par des demandes d’échantillons.

RIBER prépare par ailleurs la prochaine étape de sa feuille de route avec la réalisation, d'ici la fin de l'année, d'une machine de production ROSIE cluster à double chambre. Cette nouvelle configuration renforcera l'attractivité de la plateforme auprès des industriels, facilitera sa montée en maturité et préparera son développement commercial.

Compte tenu de la visibilité offerte par son carnet de commandes et des perspectives de ses marchés, RIBER poursuit avec confiance l'exécution de sa stratégie. La Société présentera ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice lors de la publication de ses résultats semestriels.

« Les tendances structurelles qui soutiennent nos marchés demeurent particulièrement favorables. Malgré un contexte plus exigeant en matière de licences d'exportation, RIBER poursuit avec discipline l'exécution de sa stratégie. Les prochaines étapes de la feuille de route ROSIE, avec la mise à disposition des premiers échantillons BTO/STO puis le déploiement de notre plateforme de production cluster, créeront les conditions nécessaires à l'accélération de l'adoption de cette technologie et renforceront durablement notre positionnement sur les futurs marchés de la photonique intégrée sur silicium. Je tiens à remercier les actionnaires pour leur confiance, alors même que leur nombre a quadruplé en un an », conclut Annie Geoffroy, Présidente directrice générale de RIBER.

Agenda

Les résultats du premier semestre 2026 seront publiés le 24 septembre 2026, avant l’ouverture des marchés.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.

Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.

Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.

RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Annie Geoffroy | tel : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe - Relations Investisseurs | tel : +33 (0)1 53 65 37 94 | ccombe@actus.fr

Serena Boni - Relations Presse | tel : +33 (0)4 72 18 04 92 | sboni@actus.fr

1 titanate de Baryum (BTO) et titanate de strontium (STO)

2 Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme

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