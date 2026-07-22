Les Canadiens montrent des signes d’amélioration financière, mais continuent de subir les pressions du coût de la vie : étude de TransUnion Canada

86 % des Canadiens interrogés classent l’inflation parmi leurs trois principales préoccupations financières liées au ménage; 51 % continuent de réduire leurs dépenses discrétionnaires

Malgré une amélioration de l’optimisme à l’égard de leurs finances familiales, 50 % des répondants affirment que leur revenu ne suit pas le rythme de l’inflation

Le quart (25 %) des consommateurs prévoient de demander un nouveau crédit, mais bon nombre d’entre eux demeurent prudents en raison des coûts d’emprunt

Alors que les menaces de fraude augmentent, 40 % des Canadiens interrogés consultent désormais leur dossier de crédit au moins une fois par mois





TORONTO, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens montrent des signes modestes d’amélioration de leur situation financière, mais les pressions liées à l’abordabilité continuent d’influencer leurs habitudes de consommation, d’emprunt et de protection financière, selon la Sondage Pulse des consommateurs au Canada du T2 2026 de TransUnion (NYSE: TRU). Bien que l’optimisme financier se soit amélioré au cours de la dernière année, 45 % des Canadiens interrogés se disant optimistes quant aux finances de leur ménage au cours des 12 prochains mois, de nombreux ménages continuent de subir des pressions financières. La moitié (50 %) des Canadiens interrogés ont indiqué que leur revenu ne suit pas le rythme de l’inflation, tandis que 86 % ont classé l’inflation parmi leurs trois principales préoccupations financières liées au ménage.

Les réponses au sondage laissent entrevoir une amélioration graduelle de la santé financière des Canadiens, soutenue par des revenus des ménages plus élevés et une confiance accrue à l’égard de l’année à venir. Le quart (25 %) des consommateurs ont déclaré une augmentation du revenu de leur ménage au cours des trois derniers mois, tandis que près d’un sur quatre (24 %) a indiqué que sa situation financière est meilleure que prévu jusqu’à présent cette année – le niveau le plus élevé enregistré au cours de la dernière année. Toutefois, ces progrès ne semblent pas s’être traduits par un allègement généralisé de la pression financière, de nombreux ménages continuant de faire face aux pressions liées au coût de la vie et d’absorber la hausse des dépenses courantes.

« De nombreux Canadiens commencent à constater une amélioration de leurs perspectives financières et se sont adaptés à une période prolongée d’incertitude économique. Ils continuent de prendre leurs décisions en fonction de l’abordabilité », a déclaré Matt Fabian, directeur principal de la recherche et des services-conseils en services financiers chez TransUnion Canada. « Bien que la hausse des revenus et l’amélioration des conditions économiques aident les ménages à retrouver une certaine stabilité, l’abordabilité continue d’influencer leurs décisions financières quotidiennes. Nous constatons que les Canadiens adoptent une approche plus réfléchie dans leurs dépenses, leurs emprunts et la gestion de leur santé financière au fur et à mesure qu’ils s’adaptent à un environnement où le coût de la vie est plus élevé. »

L’abordabilité continue d’orienter les décisions en matière de dépenses

Bien que la situation financière des ménages commence à s’améliorer, de nombreux Canadiens continuent de faire des choix réfléchis dans la façon dont ils gèrent leur budget. Les résultats indiquent que les consommateurs continuent de privilégier les dépenses essentielles, tout en demeurant sélectifs dans leurs achats discrétionnaires, même si certains premiers signes témoignent d’une confiance financière croissante.

Parmi les personnes interrogées :

51 % ont réduit leurs dépenses discrétionnaires, notamment les sorties au restaurant, les voyages et les loisirs

26 % ont annulé des abonnements ou des adhésions

18 % ont choisi de rembourser leurs dettes plus rapidement

11 % ont augmenté leurs dépenses discrétionnaires, une hausse de trois points de pourcentage par rapport à l’an dernier, ce qui laisse entrevoir les premiers signes d’un regain de souplesse financière chez certains ménages





Les Canadiens demeurent prudents à l’égard de l’emprunt

Malgré les pressions persistantes liées à l’abordabilité, les Canadiens ne se sont pas retirés de façon marquée du marché du crédit. Le quart (25 %) des Canadiens interrogés prévoient de demander un nouveau crédit ou de refinancer un crédit existant au cours de la prochaine année, un niveau inchangé par rapport à l’an dernier, ce qui démontre que les consommateurs continuent de considérer le crédit comme un outil financier. Toutefois, les résultats indiquent que de nombreux Canadiens adoptent une approche plus prudente et réfléchie à l’égard de l’emprunt, alors qu’ils composent avec un coût de la vie plus élevé.

Les jeunes Canadiens continuent de mener la demande de nouveau crédit, près de la moitié (48 %) des consommateurs de la génération Z et 37 % des millénariaux prévoyant de demander un nouveau crédit ou de refinancer un crédit existant au cours de la prochaine année. Les cartes de crédit demeurent le produit d’emprunt privilégié, près de la moitié (49 %) des emprunteurs potentiels prévoyant de demander une nouvelle carte de crédit.

Parallèlement, environ un Canadien sur cinq (21 %) a envisagé de demander un nouveau crédit, mais a finalement choisi de ne pas aller de l’avant. Parmi ces consommateurs, 29 % ont indiqué avoir décidé qu’ils n’avaient pas besoin de crédit supplémentaire, tandis que 26 % ont cité le coût du crédit comme principale raison de leur décision. Environ un consommateur sur cinq croyait également qu’il ne serait pas admissible en raison de ses antécédents de crédit (22 %) ou de son revenu et de sa situation d’emploi (20 %), ce qui souligne combien les pressions liées à l’abordabilité continuent d’influencer les décisions d’emprunt.

« Nous constatons que les Canadiens adoptent une approche plus réfléchie à l’égard du crédit », a déclaré Fabian. « Les consommateurs continuent de reconnaître la valeur du crédit, mais ils évaluent soigneusement les coûts d’emprunt, leur admissibilité et leurs besoins financiers avant de prendre une décision. Cela témoigne d’une approche plus réfléchie de la gestion des finances, alors que les ménages continuent de s’adapter à un environnement où le coût de la vie est plus élevé. »

La montée des menaces liées à la fraude favorise une gestion financière plus proactive

Au fur et à mesure que les tentatives de fraude et les atteintes à la protection des données se multiplient, les Canadiens jouent un rôle plus actif dans la surveillance et la protection de leur santé financière. L’étude a révélé que 44 % des Canadiens ont été la cible d’une tentative de fraude au cours des trois derniers mois, sans en être victimes, tandis que 20 % ont indiqué avoir été avisés qu’ils avaient été touchés par une atteinte à la protection des données.

Dans ce contexte, la surveillance du crédit devient une habitude financière de plus en plus courante, 40 % des consommateurs consultant leur dossier de crédit au moins une fois par mois, en hausse de trois points de pourcentage par rapport à l’an dernier. Les consommateurs consultent également de plus en plus leur dossier de crédit afin de détecter les fraudes et de vérifier l’exactitude de leurs renseignements de crédit, plutôt que simplement pour améliorer leur cote de crédit.

Malgré une sensibilisation accrue aux risques liés à la cybersécurité, d’importantes lacunes en matière de connaissances persistent. Le tiers (33 %) des consommateurs ont indiqué ne prendre aucune mesure pour faire face aux préoccupations liées à la cybersécurité, tandis que plus de la moitié (51 %) de ces consommateurs ont déclaré ne pas savoir quelles mesures prendre.

À propos de TransUnionMD (NYSE : TRU)

TransUnion est une société mondiale d’information et d’analyse qui compte plus de 13 000 collaborateurs dans plus de 30 pays et territoires, y compris le Canada, où nous sommes l’agence d’évaluation du crédit de prédilection pour l’écosystème des services financiers et pour la plupart des grandes banques du Canada. Nous faisons en sorte que la confiance soit rendue possible en faisant en sorte que chaque personne soit représentée de manière fiable sur le marché. Nous y parvenons en fournissant une vision concrète des consommateurs qui est soigneusement administrée.

Grâce à nos acquisitions et à nos investissements technologiques, nous avons développé des solutions innovantes, qui vont au-delà de nos solides compétences de base en matière de crédit, et s’étendent à des domaines tels que le marketing, la fraude, le risque et l’analyse avancée. De ce fait, les consommateurs et les entreprises peuvent effectuer des transactions en toute confiance et accomplir de grandes choses. C’est ce que nous appelons l’information au service du bien, et cela permet à des millions de personnes dans le monde entier de bénéficier d’opportunités économiques, de vivre des expériences extraordinaires et d’acquérir une autonomie personnelle.

Pour en savoir plus, visitez le : transunion.ca

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