KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 22.7.2026 KELLO 13.00



Kalmarin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2026: Vahva myynnin kasvu ja rahavirta toisella vuosineljänneksellä

Saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla, 449 (450) miljoonaa euroa, vaikka suuria tilauksia saatiin vähemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä

Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 480 (420) miljoonaan euroon

Ekoratkaisujen 1 tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 27 prosenttia 233 (184) miljoonaan euroon, kasvua täyssähköisten laitteiden saatujen tilausten määrässä

tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 27 prosenttia 233 (184) miljoonaan euroon, kasvua täyssähköisten laitteiden saatujen tilausten määrässä Markkinakysyntä pysyi suhteellisen vakaana

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi, Palvelut-segmentin kannattavuus parani edellisestä vuosineljänneksestä

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämishankkeen menestyksekäs toteuttaminen jatkui

Vahva liiketoiminnan rahavirta ja tase



Huhti–kesäkuu 2026 lyhyesti:

Saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla, 449 (450) miljoonaa euroa

Tilauskanta oli 986 miljoonaa euroa (31.12.2025: 977 miljoonaa euroa)

Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 480 (420) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 48 (44) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 27 prosenttia ja oli 233 (184) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 58 (54) miljoonaa euroa eli 12,2 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -1 (-1) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 60 (55) miljoonaa euroa eli 12,4 (13,1) prosenttia liikevaihdosta, kasvua oli 9 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 82 (22) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 44 (39) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,69 (0,61) euroa

Korollinen nettovelka / EBITDA2 oli 0,0x (0,4x)

Tammi–kesäkuu 2026 lyhyesti:

Saadut tilaukset laskivat 3 prosenttia ja olivat 899 (931) miljoonaa euroa

Tilauskanta oli 986 miljoonaa euroa (31.12.2025: 977 miljoonaa euroa)

Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 899 (818) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 47 (43) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 19 prosenttia ja oli 419 (353) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 110 (100) miljoonaa euroa eli 12,2 (12,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -1 (-3) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 111 (103) miljoonaa euroa eli 12,4 (12,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua oli 8 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 149 (107) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 83 (73) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,30 (1,14) euroa.



Vuoden 2026 ohjeistus ennallaan

Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12,5 prosenttia vuonna 2026.



Toimitusjohtaja Sami Niiranen:

Kalmarin liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Jatkuvista kauppajännitteistä ja geopoliittisesta epävakaudesta huolimatta tuloksemme pysyi vakaana molemmissa segmenteissä ja eri alueilla.

Vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat käytännössä vertailukauden tasolla, 449 miljoonaa euroa, mikä on hyvä tulos ottaen huomioon, että edellisenä vuonna EMEA-alueella saatiin useita suuria tilauksia. Kehitys oli rohkaisevaa Amerikassa, missä saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi vuoden takaisesta ja ovat nyt 39 prosenttia kaikista tilauksista. Tämä todistaa, että Pohjois-Amerikan jakeluasiakasmarkkinan asteittainen piristyminen jatkui toisella neljänneksellä.

Kaiken kaikkiaan asiakaskysyntä on ollut näinä aikoina huomattavan kestävää ja pysynyt suhteellisen vakaana eri asiakassegmenttien välillä.

Tilauskanta oli vuosineljänneksen lopussa 986 miljoonaa euroa, mikä luo vankan perustan vuoden toiselle puoliskolle.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 480 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat sekä Laitteet- että Palvelut-segmentti. Absoluuttinen kannattavuus pysyi hyvänä, ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 9 prosenttia 60 miljoonaan euroon eli 12,4 prosenttiin liikevaihdosta. Kasvu johtui pääasiassa korkeammista volyymeista. Vaikka tullit edelleen painoivat jonkin verran liikevoittoprosenttia, pystyimme pitkälti lieventämään niiden vaikutusta aktiivisen hinnoittelun ja liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämishankkeemme tuomien tehokkuusparannusten avulla. Keskitymme edelleen kannattavuuden parantamiseen.

Portfoliomme muutos kohti kestävämpiä ratkaisuja kiihtyi edelleen. Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 233 miljoonaan euroon, mikä on 27 prosenttia enemmän kuin vuosi aikaisemmin, ja se on nyt 48 prosenttia kokonaisliikevaihdostamme. Vuosineljänneksen aikana saimme useita merkittäviä täyssähköisten laitteiden tilauksia. Tämä kertoo siitä, että investointimme sähköistämiseen puhuttelee asiakkaita eri maantieteellisillä alueilla ja segmenteissä.

Innovaation osalta lanseerasimme vuosineljänneksen aikana täyssähköisen TT7 EV-terminaalitraktorin Euroopan markkinoille. Juhlimme myös Move2Green-ohjelmamme ensimmäistä vuosipäivää. Move2Green on strateginen viisivuotinen tutkimus- ja kehitysohjelmamme, joka keskittyy sähköistykseen, dataan perustuviin palveluihin ja kiertotalouteen, ja jota osarahoittaa Business Finland.

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämishankkeemme tuotti edelleen tuloksia. Toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä olimme saavuttaneet noin 49 miljoonan euron vuotuiset bruttoparannukset tehokkuudessa – lähellä vuoden 2026 loppuun asetettua 50 miljoonan euron tavoitettamme. Rahavirta oli huomattavan vahva. Liiketoimintojen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 82 miljoonaa euroa pelkästään toisella neljänneksellä. Viimeisen kahdentoista kuukauden sijoitetun pääoman tuotto parani 24,1 prosenttiin, ja taseemme on erinomaisessa kunnossa.

Kun tarkastellaan kahta segmenttiämme, Laitteet-segmentin toisen neljänneksen liikevaihto oli 321 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12,4 prosenttia. Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu neljänneksellä johtuu volyymien kasvusta ja onnistuneesta tullien vaikutusten torjumisesta, vaikka liikevoittoprosentti pysyikin jonkin verran aiempien neljännesten tason alapuolella tuotemixin ja joidenkin kustannusten nousun vuoksi.

Palvelut-segmentti osoitti rohkaisevia merkkejä alkavasta kannattavuuskäänteestä toisella neljänneksellä. Liikevaihto oli 158 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 17,0 prosenttia, mikä on parannus sekä vuoden 2026 ensimmäisestä että vuoden 2025 toisesta neljänneksestä. Palvelut-segmentin toisen neljänneksen tilauksissa näkyi se, että vertailukaudella saatiin muutamia suuria projekteja. Keskitymme edelleen palveluiden kasvattamiseen, varaosien markkinaosuuden parantamiseen ja toistuvan liikevaihdon rakentamiseen – kaikki nämä ovat keskeisiä keinoja pitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamisessa.

Jatkamme globaalin kaupan ja geopoliittisen epävakauden tarkkaa seurantaa. Tästä volatiliteetista huolimatta perustamme pysyy vahvana, tukena vankka tilauskanta, kasvava ekoportfolio, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja sitkeä tiimi. Arvioimme markkinoiden kokonaiskysynnän pysyvän seuraavan kuuden kuukauden aikana suunnilleen samalla tasolla kuin aiemmilla neljänneksillä.

Pidämme koko vuoden ohjeistuksemme ja arvioimme vertailukelpoisen liikevoittomme vuonna 2026 olevan yli 12,5 prosenttia liikevaihdosta.

Haluan myös toivottaa tervetulleeksi Tamara de Gruyterin, joka aloittaa Kalmarin palveluliiketoiminnan johtajana syyskuussa. Odotan innolla sitä energiaa ja kokemusta, jonka hän tuo mukanaan, kun jatkamme tämän liiketoimintamme olennaisen osan kasvattamista.

Lopuksi haluan kiittää työntekijöitämme ympäri maailmaa. Teidän omistautumisenne mahdollistaa Kalmarin tuloksen.



Visio ja strategia

Kalmar on yksi markkinajohtajista raskaiden materiaalien käsittelylaitteissa. Kalmarin vankan perustan muodostavat asiakasläheisyys, houkuttelevat markkinat, kokeneet ja lahjakkaat ihmiset ja vahva taloudellinen profiili.

Kalmarin myynti- ja huoltoverkosto kattaa yli 120 maata tukien yhtiön maailmanlaajuisesti hajautettua asiakaskuntaa ja laajaa laitekantaa, joka koostuu yli 70 000 laitteesta ympäri maailman. Yhtiö toimii pääasiassa suoramyynnin ja vahvan maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston kautta. Kokoonpanopohjaisen valmistusmallin, neljän tehtaan ja kahden innovaatiokeskuksen avulla Kalmar priorisoi vahvojen ja kestävien suhteiden rakentamista materiaalitoimittajiensa kanssa ympäri maailmaa. Kalmarin henkilöstöön kuuluu noin 5 300 työntekijää, joista noin 1 500 on huoltoinsinöörejä. Yhtiö uskoo, että parhaiden osaajien houkutteleminen ja pitäminen on olennaista, jotta se voi olla arvostetuin liikekumppani asiakkailleen ja halutuin työnantaja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen. Kalmar on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja odottaa, että sen toimittajat ja liikekumppanit noudattavat samoja korkeita juridisia ja eettisiä standardeja.

Ala kohtaa useita megatrendejä, jotka ajavat uudistumista koko kentällä. Tämä luo Kalmarille mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja ja vastata asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin. Joitakin keskeisiä mahdollisuuksia, joihin Kalmar on valmis tarttumaan, ovat:

Turvallisuus

Tuottavuus

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen

Muuttuva logistiikkaympäristö

Työvoiman saatavuus

Älykkäät toiminnot.

Vastatakseen näihin mahdollisuuksiin ja luodakseen lisäarvoa asiakkaille Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Investoimalla vastuullisiin innovaatioihin hiilidioksidipäästöttömissä ja sähköisissä laitteissa, digitaalisissa ratkaisuissa ja automaatiossa

Palveluiden kasvattaminen ja jälkimarkkinoiden jalanjäljen laajentaminen keskittyen laajan asennetun kantamme hyödyntämiseen, varaosien markkinaosuuden kasvattamiseen, toistuvan liiketoiminnan osuuden kasvattamiseen palvelusopimusten avulla ja asiakkaan elinkaaren aikaisen arvon luomiseen älykkään palvelutarjonnan kautta

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen kannattavuuden ja rahavirran tuottamisen parantamiseksi hankinnan ja prosessiparannuksien kautta voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille.



Tavoitteet

Kalmarin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;

15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;

Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti;



Vuonna 2025 Kalmar saavutti 1 prosentin liikevaihdon kasvun, 12,8 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ja 23,0 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle.

Pääomarakenne ja kestävyyskehys

Velkaantuneisuus (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2;

30–50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde;

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella.3





Kalmarin avainluvut

MEUR Q2/26 Q2/25 Muutos Q1-Q2/26 Q1-Q2/25 Muutos 2025 Saadut tilaukset 449 450 0 % 899 931 -3 % 1 817 Tilauskanta kauden lopussa 986 1 029 -4 % 986 1 029 -4 % 977 Liikevaihto 480 420 14 % 899 818 10 % 1 741 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 233 184 27 % 419 353 19 % 763 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 48 % 44 % 47 % 43 % 44 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset 180 199 -10 % 351 412 -15 % 789 Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset, % kaikista tilauksista 40 % 44 % 39 % 44 % 43 % Liikevoitto 58,3 53,9 8 % 109,8 99,6 10 % 220,4 Liikevoitto, % 12,2 % 12,8 % 12,2 % 12,2 % 12,7 % Vertailukelpoinen liikevoitto 59,6 54,9 9 % 111,3 102,9 8 % 223,3 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,4 % 13,1 % 12,4 % 12,6 % 12,8 % Tulos ennen veroja 55,6 51,7 8 % 105,7 95,0 11 % 211,2 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 81,8 21,9 >100 % 148,8 107,3 39 % 245,7 Kauden tulos 44,1 39,2 12 % 83,4 73,3 14 % 163,3 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,69 0,61 12 % 1,30 1,14 14 % 2,55 Korollinen nettovelka kauden lopussa 13 91 -86 % 13 91 -86 % 5 Nettovelkaantumisaste, % 1,8 % 14,8 % 1,8 % 14,8 % 0,7 % Korollinen nettovelka / EBITDA* 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % ** 24,1 % 20,7 % 24,1 % 20,7 % 23,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), viimeiset 12 kk, % 25,9 % 22,9 % 25,9 % 22,9 % 24,1 % Henkilöstö kauden lopussa 5 405 5 309 2 % 5 405 5 309 2 % 5 300



* Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

** Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli -0,1 (-2,2) prosenttiyksikön vaikutus ROCEen toisella vuosineljänneksellä.



Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q2/26 Q2/25 Muutos Q1-Q2/26 Q1-Q2/25 Muutos 2025 Laitteet 306 304 1 % 608 626 -3 % 1 199 Palvelut 143 146 -3 % 291 304 -4 % 618 Muut - - - - - Yhteensä 449 450 0 % 899 931 -3 % 1 817

Tilauskanta

MEUR 30.6.26 31.3.26 31.12.25 Muutos verrattuna 31.12.2025 Laitteet 864 873 840 3 % Palvelut 122 137 135 -10 % Muut - - 1 -100 % Yhteensä 986 1 010 977 1 %

Liikevaihto

MEUR Q2/26 Q2/25 Muutos Q1-Q2/26 Q1-Q2/25 Muutos 2025 Laitteet, ulkoinen liikevaihto 321 275 17 % 592 527 12 % 1 137 Laitteet, sisäinen liikevaihto 0 0 0 0 1 Palvelut 158 144 10 % 306 289 6 % 602 Muut ja sisäisen liikevaihdon eliminointi 0 1 <-100 % 1 2 -29 % 2 Yhteensä 480 420 14 % 899 818 10 % 1 741



Kalmarin johto seuraa segmenttien ulkoista liikevaihtoa.

Liikevoitto

MEUR Q2/26 Q2/25 Muutos Q1-Q2/26 Q1-Q2/25 Muutos 2025 Laitteet 39,5 38,1 3 % 73,5 66,4 11 % 147,1 Palvelut 26,8 24,2 11 % 50,4 50,4 0 % 105,3 Muut -7,9 -8,4 6 % -14,1 -17,1 17 % -31,9 Yhteensä 58,3 53,9 8 % 109,8 99,6 10 % 220,4

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q2/26 Q2/25 Muutos Q1-Q2/26 Q1-Q2/25 Muutos 2025 Laitteet 39,9 38,3 4 % 74,0 67,4 10 % 147,7 Palvelut 26,9 24,3 11 % 50,6 51,9 -2 % 105,9 Muut -7,2 -7,7 6 % -13,3 -16,4 19 % -30,3 Yhteensä 59,6 54,9 9 % 111,3 102,9 8 % 223,3

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

Q2/26 Q2/25 Muutos

%-yksikkö Q1-Q2/26 Q1-Q2/25 Muutos

%-yksikkö 2025 Laitteet 12,4 % 13,9 % -1,5 12,5 % 12,8 % -0,3 13,0 % Palvelut 17,0 % 16,9 % 0,2 16,5 % 17,9 % -1,4 17,6 % Muut n/a n/a n/a n/a n/a Yhteensä 12,4 % 13,1 % -0,6 12,4 % 12,6 % -0,2 12,8 %



Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä 22.7. kello 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Sami Niiranen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sakari Ahdekivi. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa https://www.kalmar.fi/sijoittajat/ viimeistään kello 15.00 Suomen aikaa.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://events.inderes.com/kalmar/q2-2026/dial-in. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://kalmar.events.inderes.com/q2-2026.Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Kalmarin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.



Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

1 Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut, jotka täyttävät tai joiden odotetaan lähitulevaisuudessa täyttävän EU:n taksonomian vaatimukset.

2 Viimeisten 12 kuukauden EBITDA.

3 Suunnitelma Science Based Targets -aloitteen kriteerien mukaisesti.

Liite