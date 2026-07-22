Bunzl Canada dépasse les 2 M$ amassés pour la recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques





BURLINGTON, Ontario, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a récemment tenu la 26e édition annuelle du tournoi de golf Ripple of Hope au profit du Arthur & Sonia Labatt Brain Tumour Research Centre de l’Hospital for Sick Children (SickKids) de Toronto.

Le 7 juillet, le distributeur national a accueilli ses partenaires fournisseurs et ses clients au Greystone Golf Club de Milton, en Ontario, dans le cadre de son événement de collecte de fonds le plus attendu de l’année. Cette édition arborait un thème festif de Noël en juillet, où les participants ont revêtu leurs plus beaux vêtements des Fêtes et profité d’un menu inspiré de la saison tout au long de la journée.

Le tournoi a marqué un autre jalon important dans l’héritage de générosité du tournoi de golf Ripple of Hope. Grâce à la générosité et à l’engagement des bénévoles, des employés, des partenaires fournisseurs et des clients de l’ensemble des secteurs d’activité de Bunzl Canada, les dons recueillis cette année ont permis de porter le total cumulatif à plus de 2 millions de dollars au profit de la recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques. Cette contribution soutient les initiatives novatrices de recherche et de soins de SickKids, aidant ainsi à faire progresser les avancées dans ce domaine essentiel.

Sous la direction du Dr James Rutka et de son équipe, le Arthur & Sonia Labatt Brain Tumour Research Centre de SickKids est devenu le plus grand centre au monde consacré à la recherche sur les tumeurs cérébrales, à l’origine d’avancées majeures dans le traitement des tumeurs cérébrales chez les enfants. Grâce à des innovations de pointe comme les ultrasons focalisés guidés par résonance magnétique (MRgFUS), les chercheurs et cliniciens développent des approches moins invasives pour administrer des traitements directement aux tumeurs agressives, y compris le gliome infiltrant du tronc cérébral (DIPG). Ces percées contribuent à faire progresser les options thérapeutiques et ouvrent de nouvelles possibilités pour les enfants et les familles touchés par le cancer du cerveau.

« Les dons recueillis par Bunzl Canada et ses partenaires nous ont permis de nous lancer dans des projets à haut risque », a déclaré le Dr Rutka. « Nous sommes en mesure d’explorer des études de recherche et des approches véritablement novatrices qui pourront bénéficier aux générations futures d’enfants. »

Regardez : SickKids explore une nouvelle façon d’utiliser le système immunitaire pour combattre les tumeurs cérébrales.

Depuis le tournoi de l’an dernier, le Dr Rutka et son équipe ont continué de réaliser d’importantes avancées dans le domaine de la recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques. Plus récemment, l’équipe a publié des résultats révolutionnaires démontrant l’utilisation des MRgFUS pour faire traverser des immunotherapies à travers la barrière hématoencéphalique. Cette stratégie réduit la dépendance aux chimiothérapies nocives en activant des composantes cellulaires à l’intérieur des tumeurs résistantes au système immunitaire, permettant ainsi à celui-ci d’attaquer et de détruire la tumeur.

« Les tumeurs cérébrales sont intelligentes et contournent les traitements en sécrétant des substances qui affaiblissent le système immunitaire », a expliqué le Dr Rutka. « Contrairement aux médicaments, lorsque des éléments cellulaires comme le système immunitaire sont amenés directement au site ciblé, ils continuent de traiter la tumeur pendant des semaines, voire des mois. »

« Chaque année, le tournoi de golf Ripple of Hope nous rappelle ce qu’il est possible d’accomplir lorsque des gens se rassemblent autour d’un objectif commun », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Nous sommes extrêmement fiers de l’impact que ce tournoi continue d’avoir et nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui contribuent à transformer l’espoir en progrès concrets. »

Si vous souhaitez soutenir Ripple of Hope et la recherche pédiatrique sur les tumeurs cérébrales de SickKids, faites un don ici.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, les emballages alimentaires et de détail, les produits de sécurité ainsi que les fournitures industrielles qui permettent à plus de 59 000 entreprises canadiennes de fonctionner de façon optimale, chaque jour. L’entreprise offre à ses clients les avantages d’un approvisionnement mondial, de l’innovation produit et d’une envergure nationale, jumelés à un service local réactif et à une expertise approfondie des categories de produits. Bunzl Canada Inc. est une société d’exploitation de Bunzl plc (BNZL.L), une entreprise du FTSE 100 inscrite à la Bourse de Londres dans le secteur des services de soutien.

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