Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestriel du contrat de liquidité CCI

CR CA TOURAINE POITOU

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Siège social : 18 rue Salvador Allende CS50307 - 86008 Poitiers 399 780 097 RCS Poitiers

Paris, 1er juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA TOURAINE POITOU

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA TOURAINE POITOU à Kepler Cheuvreux,à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 471 titres

- 1 102 403.55 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 99

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 405

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 990 titres pour 125 733.33 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 774 titres pour 605 024.77 €

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Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 4 255 titres

- 618 179.86 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 393

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 763

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 813 titres pour 533 113.79 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 7 696 titres pour 896 487.02 €

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• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7 500 titres

- 950 314.65 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

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Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 99 990 125 733,33 405 4 774 605 024,77 02/01/2026 3 41 4 531,32 4 41 4 582,16 05/01/2026 1 1 111,02 10 120 13 688,40 06/01/2026 8 60 6 889,80 5 60 6 960,00 07/01/2026 - - - 16 140 16 562,00 08/01/2026 8 141 16 568,91 1 1 119,22 09/01/2026 1 1 117,96 21 148 17 702,28 12/01/2026 1 1 122,02 7 34 4 168,40 13/01/2026 3 40 4 788,00 4 40 4 810,00 14/01/2026 1 15 1 798,50 28 382 47 402,38 15/01/2026 - - - 1 20 2 540,00 19/01/2026 1 1 119,90 - - - 20/01/2026 - - - 7 101 12 508,85 21/01/2026 - - - 2 21 2 583,00 22/01/2026 - - - 13 218 27 149,72 23/01/2026 - - - 6 67 8 531,78 26/01/2026 - - - 6 100 12 560,00 27/01/2026 - - - 6 40 4 910,00 28/01/2026 - - - 7 100 12 400,00 29/01/2026 - - - 6 101 12 537,13 03/02/2026 - - - 4 24 2 946,00 04/02/2026 - - - 3 60 7 386,00 05/02/2026 - - - 9 156 19 434,48 06/02/2026 - - - 2 10 1 225,00 09/02/2026 - - - 6 100 12 430,00 10/02/2026 - - - 1 10 1 245,00 11/02/2026 - - - 10 130 16 455,40 12/02/2026 - - - 2 2 254,00 16/02/2026 - - - 2 23 2 820,95 17/02/2026 - - - 7 67 8 305,99 18/02/2026 - - - 5 80 9 900,00 19/02/2026 - - - 4 70 8 645,00 23/02/2026 - - - 1 5 610,00 24/02/2026 - - - 5 67 8 468,80 25/02/2026 - - - 8 140 18 256,00 26/02/2026 - - - 5 60 7 620,00 27/02/2026 - - - 1 1 129,00 03/03/2026 - - - 1 20 2 500,00 04/03/2026 - - - 1 1 123,50 05/03/2026 - - - 2 34 4 189,14 06/03/2026 - - - 8 120 15 105,60 09/03/2026 - - - 6 100 12 500,00 11/03/2026 - - - 5 80 9 960,00 13/03/2026 - - - 5 52 6 393,40 16/03/2026 - - - 5 38 4 691,86 17/03/2026 - - - 5 60 7 600,20 18/03/2026 - - - 3 41 5 024,14 19/03/2026 - - - 4 59 7 376,18 20/03/2026 - - - 1 20 2 460,00 23/03/2026 - - - 3 60 7 440,00 24/03/2026 - - - 9 100 12 300,00 25/03/2026 - - - 2 40 5 020,00 26/03/2026 - - - 5 60 7 630,20 31/03/2026 - - - 7 120 15 030,00 02/04/2026 - - - 2 40 5 100,00 08/04/2026 - - - 7 60 7 588,20 09/04/2026 10 101 12 648,23 1 1 126,16 10/04/2026 4 31 3 844,62 1 1 124,02 13/04/2026 4 60 7 500,00 5 80 10 140,00 14/04/2026 4 40 5 070,00 1 20 2 550,00 15/04/2026 1 1 127,48 10 160 20 728,00 16/04/2026 7 81 10 308,06 1 1 128,02 17/04/2026 2 11 1 402,94 3 21 2 688,00 20/04/2026 1 1 128,00 5 71 9 212,96 21/04/2026 1 1 130,90 5 21 2 751,00 22/04/2026 2 30 3 979,80 7 85 11 327,10 23/04/2026 5 41 5 503,43 - - - 24/04/2026 5 20 2 670,00 1 1 133,50 27/04/2026 3 21 2 803,50 8 113 15 383,82 28/04/2026 6 78 10 676,64 3 20 2 760,00 29/04/2026 4 60 8 299,80 1 8 1 120,00 30/04/2026 1 1 139,00 5 41 5 849,06 04/05/2026 - - - 3 10 1 480,00 06/05/2026 - - - 4 40 5 990,00 11/05/2026 - - - 6 70 11 010,30 13/05/2026 - - - 2 10 1 580,00 19/05/2026 - - - 1 10 1 540,00 28/05/2026 - - - 2 10 1 540,00 02/06/2026 - - - 1 5 760,00 03/06/2026 - - - 3 10 1 525,00 04/06/2026 - - - 2 10 1 540,00 05/06/2026 - - - 2 20 3 100,00 08/06/2026 - - - 4 40 6 360,00 11/06/2026 - - - 1 10 1 560,00 16/06/2026 - - - 1 5 770,00 17/06/2026 - - - 2 5 760,00 18/06/2026 - - - 3 15 2 329,95 25/06/2026 1 20 2 799,60 - - - 26/06/2026 9 80 11 130,40 - - - 29/06/2026 2 11 1 523,50 2 6 848,52 30/06/2026 - - - 3 10 1 430,00

Pièce jointe