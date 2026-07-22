Shufti stellt die Glocal Platform vor – eine umfassende Lösung für das Compliance-Lifecycle-Management für alle Branchen, Regionen und Anwendungsfälle

LONDON, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, ein führender Anbieter für Identitätsverifizierung, stellt die Shufti Glocal Platform vor – eine umfassende Lösung für das Compliance-Lifecycle-Management. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Identitätsverifizierung, Betrugsprävention, Risikobewertung und regulatorische Compliance branchen-, regions- und anwendungsübergreifend über eine einzige Plattform zu steuern.

Internationale Expansion bedeutete bislang fast immer eines: Jeder neue Markt erfordert auch einen neuen Compliance-Anbieter. Lösungen, die für eine bestimmte Region entwickelt wurden, erfüllen häufig nicht die regulatorischen Anforderungen, Dokumentenökosysteme, Verifizierungsmethoden oder Risikovorgaben anderer Märkte. Sobald Unternehmen international wachsen, sehen sie sich deshalb gezwungen, unterschiedliche Anbieter, Plattformen und Workflows miteinander zu kombinieren, um lokale Anforderungen erfüllen zu können.

Was zunächst als pragmatische Lösung erscheint, entwickelt sich mit der Zeit häufig zu einer kostspieligen und komplexen Infrastruktur, die internationale Expansion bremst und zu uneinheitlichen Kundenerlebnissen führt.

Standardlösungen decken zwar einzelne Märkte ab, bieten jedoch nur selten die lokale Expertise und Flexibilität, die Unternehmen für ihre jeweiligen Zielmärkte tatsächlich benötigen. Die Folge: Teams verwalten eine Vielzahl separater APIs, unterschiedlicher Verträge, verschiedener Infrastrukturen und komplexer Abrechnungsmodelle über mehrere voneinander isolierte Systeme hinweg. Jeder zusätzliche Anbieter bringt seine eigene Technologie, eigene Supportprozesse und eigene Abläufe mit – und erhöht mit jedem neu erschlossenen Markt die Komplexität und die Kosten.

Gefragt ist daher genau das Gegenteil: eine Lösung mit globaler Skalierbarkeit und lokaler Expertise, um den spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Marktes gerecht zu werden.

Eine Plattform, globale Reichweite und lokale Präzision

Shufti denkt dieses Modell mit der Glocal Platform grundlegend neu. Dahinter steht eine einfache Überzeugung: Nachhaltiges Wachstum braucht einen besseren Ansatz.

Die vollständig intern entwickelte Glocal Platform basiert auf einer gemeinsamen globalen Infrastruktur und passt sich flexibel an die Compliance-Strategie, Customer Journey und operativen Anforderungen eines Unternehmens an. Anstatt Unternehmen in ein starres Modell zu zwingen, richtet sie sich nach den Anforderungen des jeweiligen Marktes, unterstützt Datensouveränität und hilft Unternehmen dabei, den Umgang mit Identitätsdaten an lokale regulatorische Vorgaben und Governance-Anforderungen anzupassen.

Die Plattform bildet den gesamten Customer Lifecycle in einem durchgängigen Prozess ab – von der Registrierung und KYC über Authentifizierung, AML-Screening und kontinuierliches Monitoring bis hin zur Remediation.

Möglich wird diese globale Reichweite durch fundierte lokale Expertise. Länderspezifische regulatorische Vorgaben, Anforderungen an Identitätsdokumente, Verifizierungsmethoden und branchenspezifische Anwendungsfälle sind als zentrale Bestandteile der Plattform integriert.

Unternehmen können dadurch regulatorische Anforderungen in unterschiedlichsten Rechtsräumen erfüllen – von Japan bis Gibraltar und von Australien bis Argentinien – und gleichzeitig ihre weltweiten Compliance-Prozesse über eine einzige Plattform steuern.

„Nach der Zusammenarbeit mit mehr als 2.000 Unternehmen weltweit haben wir immer wieder dieselbe Herausforderung festgestellt: Organisationen benötigen Compliance-Technologie, die mit ihrem Wachstum Schritt hält“, sagt Shahid Hanif, Chief Executive Officer von Shufti. „Die Shufti Glocal Platform haben wir entwickelt, um genau diesen Zielkonflikt aufzulösen. Ob ein Unternehmen in einen neuen Rechtsraum expandiert oder einen völlig neuen Geschäftsbereich erschließt – dafür sollte es keinen weiteren Anbieter benötigen. Shufti begleitet Unternehmen vom ersten Registrierungsprozess bis weit darüber hinaus, und zwar in jedem Markt, den Sie erschließen. Globale Reichweite und lokale Präzision – eine einzige Plattform für den gesamten Compliance-Lifecycle.“

Entstanden aus mehr als einem Jahrzehnt globaler Compliance-Expertise

Die Shufti Glocal Platform basiert auf mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit über 2.000 Unternehmen weltweit in den Bereichen Finanzdienstleistungen, FinTech, Telekommunikation, Forex, E-Commerce, Gaming, Online-Marktplätze und weiteren regulierten Branchen.

Heute unterstützt Shufti die Identitätsverifizierung in mehr als 240 Ländern und Territorien und verarbeitet aktiv über 10.000 Dokumenttypen in mehr als 150 Sprachen. Mit einer OCR-Genauigkeit von 99,7 % bei komplexen mehrsprachigen Dokumenten und nicht-lateinischen Schriftsystemen – darunter Arabisch, Devanagari, Chinesisch und Japanisch – ermöglicht die Plattform eine zuverlässige Datenextraktion aus unterschiedlichsten Identitätsdokumenten weltweit.

Hinter jeder Identitätsprüfung stehen individuelle geschäftliche Anforderungen. Ein anderer Markt. Ein anderes regulatorisches Umfeld. Eine andere Customer Journey.

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und Regionen hat Shufti gezeigt, dass es bei Compliance keine Universallösung geben kann. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Kunden, Märkte, Risikoprofile, regulatorischen Verpflichtungen und operativen Anforderungen.

Dank der hauseigenen Technologie von Shufti kann sich die Glocal Platform kontinuierlich an diese Gegebenheiten anpassen. So können Unternehmen ihre Compliance-Prozesse an ihr Geschäftsmodell, ihre Customer Journey und ihre regulatorischen Anforderungen anpassen, ohne auf die Vorteile einer weltweit einheitlichen Plattform verzichten zu müssen.

Dieses Zusammenspiel aus globaler Erfahrung und hauseigener Innovation ist das Fundament der Glocal Platform.

Shahid Hanif fügt hinzu: „Die meisten Teams, mit denen wir sprechen, haben genug davon, fünf verschiedene Anbieter koordinieren zu müssen, nur um einige wenige Regionen abzudecken. Wenn Onboarding, Authentifizierung, Monitoring und Remediation auf einer zentralen Plattform zusammengeführt werden, wird Compliance nicht nur einfacher, sondern auch deutlich verlässlicher. Genau das verstehen wir unter einem glokalen Ansatz – und genau davon profitieren unsere Kunden.“

Ein Partner, der mit Unternehmen wächst – überall

Jedes Unternehmen schreibt seine eigene Erfolgsgeschichte. Mit einem neuen Markt, der erschlossen werden soll. Mit neuen Kundengruppen. Oder mit neuen Geschäftschancen, die es zu nutzen gilt.

Shufti begleitet Unternehmen in jeder Phase dieses Wachstums – von der ersten internationalen Expansion bis zum nächsten bedeutenden Meilenstein. Eine einheitliche Compliance-Plattform reduziert den operativen Aufwand für die Verwaltung mehrerer Anbieter, Integrationen, APIs und isolierter Systeme und trägt so dazu bei, Kosten nachhaltig zu senken.

Mit der Shufti Glocal Platform gewinnen Unternehmen einen langfristigen Partner, der sie dabei unterstützt, international zu wachsen, sich flexibel an neue Anforderungen anzupassen und ihre Compliance-Prozesse effizient zu skalieren.

Die Shufti Glocal Platform ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen darüber, wie Unternehmen mit der Shufti Glocal Platform eine einheitliche Compliance-Strategie über verschiedene Märkte hinweg umsetzen können, finden Sie unter shufti.com oder wenden Sie sich an das Shufti-Team.

Über Shufti

Shufti ist ein glokaler Anbieter für Identitätsverifizierung und Betrugsprävention. Das Unternehmen unterstützt Organisationen weltweit dabei, Identitäten zu verifizieren, Betrug zu verhindern, Risiken zu minimieren und regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Shufti ist in mehr als 240 Ländern und Territorien aktiv und unterstützt die Verarbeitung von über 10.000 Identitätsdokumenten in mehr als 150 Sprachen.

Das umfassende Lösungsportfolio umfasst KYC, KYB, AML-Screening, biometrische Gesichtserkennung, passive Lebenderkennung mit iBeta-PAD-Level-3-Zertifizierung, Video KYC, elektronische Identitätsverifizierung (eIDV), Betrugsprävention, Authentifizierung sowie kontinuierliches Risikomonitoring. Shufti ist nach PCI DSS, SOC 2 und ISO 27001:2022 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der DSGVO sowie des CCPA. Damit unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, branchenübergreifend sichere, regelkonforme und vertrauenswürdige digitale Prozesse zu schaffen.

Pressekontakt

Aroosa Virk

Brand and Communications Manager

Shufti

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