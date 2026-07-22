Shufti lance la plateforme Glocal, une solution complète de gestion du cycle de vie de la conformité pour tous les secteurs, toutes les régions et tous les cas d’usage

LONDRES, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, fournisseur de premier plan de solutions de vérification d’identité, a annoncé le lancement de la plateforme Shufti Glocal, une solution complète de gestion du cycle de vie de la conformité conçue pour aider les organisations à gérer la vérification d’identité, la prévention de la fraude, l’évaluation des risques et la conformité réglementaire à partir d’une plateforme unique, quel que soit le secteur d’activité, la région ou le cas d’usage.

Depuis des décennies, l’expansion internationale s’accompagne d’une règle tacite : chaque nouveau marché nécessite un nouveau fournisseur de conformité. Une solution conçue pour une région donnée ne prend souvent pas pleinement en charge les réglementations, les écosystèmes documentaires, les méthodes de vérification ou les exigences en matière de gestion des risques propres à une autre région. Ainsi, à mesure que les entreprises se développent à l’international, elles se retrouvent à assembler différents fournisseurs, plateformes et processus afin de satisfaire aux exigences locales.

Avec le temps, ce qui semblait être une approche pragmatique peut devenir un défi infrastructurel complexe et coûteux, ralentissant l’expansion et créant des expériences client incohérentes.

Le problème est que les solutions standardisées couvrent généralement un marché spécifique, mais offrent rarement le niveau de personnalisation et la compréhension des réalités locales dont une entreprise a besoin dans l’ensemble de ses zones d’activité. Les équipes doivent alors gérer plusieurs API, de multiples contrats, différentes infrastructures techniques et des systèmes de facturation coûteux au sein d’un ensemble fragmenté de solutions déconnectées. Chaque nouveau fournisseur apporte sa propre technologie, ses propres processus et son propre support, tout en augmentant les coûts à chaque nouveau marché pénétré.

Or, les entreprises ont besoin de l’inverse : une portée mondiale associée à une intelligence locale capable de répondre aux exigences propres à chaque marché.

Une seule plateforme, une portée mondiale et une précision locale

Shufti entend transformer ce modèle grâce à sa plateforme Glocal, développée autour d’un principe simple : la croissance mérite une meilleure approche.

Entièrement développée en interne, la plateforme Glocal s’adapte à la stratégie de conformité, au parcours client et aux besoins opérationnels de chaque organisation grâce à une infrastructure mondiale unifiée. Au lieu d’imposer un modèle unique, elle s’adapte aux spécificités de chaque marché, prend en charge les exigences de souveraineté des données et aide les entreprises à aligner la gestion des données d’identité sur les réglementations locales et les règles de gouvernance.

La plateforme couvre l’intégralité du cycle de vie client dans un seul flux opérationnel : inscription des utilisateurs, procédures KYC (Know Your Customer), authentification, filtrage AML (Anti-Money Laundering), surveillance continue et remédiation.

Cette couverture mondiale repose sur une véritable expertise locale. Les réglementations propres à chaque juridiction, les exigences documentaires, les méthodes de vérification et les besoins sectoriels sont intégrés comme des fonctionnalités essentielles.

Ainsi, une entreprise peut répondre aux exigences réglementaires de multiples juridictions, du Japon à Gibraltar, de l’Australie à l’Argentine, tout en exploitant une seule opération de conformité mondiale.

« Après avoir travaillé avec plus de 2 000 organisations dans le monde, nous avons constaté le même défi : les entreprises avaient besoin de technologies de conformité capables de s’adapter à leur croissance », a déclaré Shahid Hanif, directeur général de Shufti. « Nous avons créé la plateforme Shufti Glocal pour mettre fin à ce compromis. Qu’une entreprise s’implante dans une nouvelle juridiction ou lance une nouvelle activité, elle ne devrait pas avoir besoin de rechercher d’autres fournisseurs. Shufti vous accompagne du premier enregistrement jusqu’à la dernière étape, sur tous les marchés où vous vous développez. Une portée mondiale et une précision locale réunies dans une seule plateforme couvrant l’ensemble du cycle de vie de la conformité. »

Une plateforme construite sur plus de dix ans d’expérience mondiale en matière de conformité

La plateforme Shufti Glocal s’appuie sur plus d’une décennie d’expérience acquise auprès de plus de 2 000 organisations dans le monde dans les secteurs des services financiers, de la fintech, des télécommunications, des devises (Forex), du commerce électronique, du gaming, des places de marché numériques ainsi que d’autres secteurs réglementés.

Aujourd’hui, Shufti prend en charge la vérification d’identité dans plus de 240 pays et territoires, en traitant activement plus de 10 000 types de documents dans plus de 150 langues. L’entreprise revendique un taux de précision OCR de 99,7 % sur des documents multilingues complexes et des écritures non latines, notamment l’arabe, le devanagari, le chinois et le japonais. Cette capacité permet une extraction fiable des données à partir de documents d’identité provenant du monde entier.

Derrière chaque vérification se cache un défi différent : un marché différent, un environnement réglementaire différent et un parcours client spécifique.

Le travail réalisé auprès d’organisations issues de secteurs et de régions variés a conduit Shufti à constater qu’aucune approche universelle de la conformité ne peut convenir à toutes les entreprises. Chaque organisation possède ses propres clients, marchés, profils de risque, obligations réglementaires et contraintes opérationnelles.

La technologie développée en interne par Shufti permet à la plateforme Glocal d’évoluer en permanence afin de suivre ces réalités changeantes. Les entreprises peuvent ainsi adapter leurs opérations de conformité à leur modèle économique, à leur parcours client et à leurs exigences réglementaires tout en conservant la cohérence d’une plateforme mondiale unique.

Cette combinaison d’expérience internationale et d’innovation interne a façonné la plateforme Glocal.

Shahid Hanif a ajouté : « La plupart des équipes avec lesquelles nous échangeons sont fatiguées de devoir gérer cinq fournisseurs différents simplement pour couvrir quelques régions. Lorsque l’intégration des clients, l’authentification, la surveillance et la remédiation sont regroupées au même endroit, la conformité devient plus simple et beaucoup plus fiable. C’est précisément ce que signifie l’approche “glocale” pour nos clients. »

Un partenaire qui accompagne les entreprises partout dans leur croissance

Chaque entreprise possède un nouveau chapitre à écrire : un nouveau marché à conquérir, un nouveau type de clientèle à servir ou une nouvelle opportunité à saisir.

Shufti accompagne les organisations à chaque étape de ce parcours, depuis leur première expansion internationale jusqu’à leurs prochaines étapes stratégiques majeures. Une base de conformité unifiée permet aux entreprises de réduire les coûts opérationnels liés à la gestion de multiples fournisseurs, intégrations, API et systèmes disparates.

Avec la plateforme Shufti Glocal, les entreprises bénéficient d’un partenaire de long terme qui les aide à se développer, à s’adapter et à changer d’échelle avec davantage de simplicité.

La plateforme Shufti Glocal est disponible dès maintenant. Les organisations souhaitant mettre en place une stratégie de conformité unifiée à travers plusieurs marchés peuvent obtenir davantage d’informations auprès de Shufti ou en consultant shufti.com.

À propos de Shufti

Shufti est un fournisseur « glocal » de solutions de vérification d’identité et de prévention de la fraude qui aide les organisations à vérifier les identités, gérer la fraude, réduire les risques et respecter les réglementations en constante évolution à travers le monde. Présente dans plus de 240 pays et territoires, l’entreprise prend en charge plus de 10 000 documents d’identité activement traités dans 150 langues.

Son portefeuille complet de solutions comprend notamment les procédures KYC (Know Your Customer), les procédures KYB (Know Your Business), le filtrage AML (Anti-Money Laundering), la biométrie faciale, la détection passive de preuve de vie certifiée iBeta PAD Niveau 3, le Video KYC, la vérification électronique d’identité (eIDV), la prévention de la fraude, l’authentification ainsi que la surveillance continue des risques. Shufti est certifiée PCI DSS, SOC 2, ISO 27001:2022, et respecte les exigences du RGPD (GDPR) ainsi que du CCPA, permettant aux organisations de proposer des expériences numériques sécurisées, conformes et fiables dans de nombreux secteurs d’activité.

Contact presse

Aroosa Virk

Responsable de la marque et de la communication

Shufti

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