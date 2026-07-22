KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 22.7.2026 KLO 13.30 (EEST)



Kutsu: Kalmarin pääomamarkkinapäivä 2. marraskuuta 2026 Helsingissä

Kalmar Oyj järjestää sijoittajille, analyytikoille ja medialle pääomamarkkinapäivän 2026 Helsingissä, Suomessa, maanantaina 2. marraskuuta 2026. Tapahtuma tarjoaa erinomaisen tilaisuuden keskustella toimitusjohtaja Sami Niirasen ja Kalmarin johtoryhmän kanssa Kalmarin strategiasta, liiketoiminnasta, tuloksesta ja kestävän kasvun mahdollisuuksista. Esityksiä on mahdollista seurata myös webcast-lähetyksen kautta. Lähetykseen sisältyy myös osio, jossa kysymyksiä voi esittää verkossa. Tapahtuma pidetään englanniksi.

Esitysten tallenteet julkaistaan Kalmarin verkkosivuilla tapahtuman jälkeen.

Pääomamarkkinapäivä järjestetään Flikin tapahtumastudio Vallassa, osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Osallistuminen paikan päällä on ensisijaisesti tarkoitettu institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle, kun taas webcast-lähetys on avoin kaikille kiinnostuneille. Jos osallistut tilaisuuteen paikan päällä, ilmoittauduthan viimeistään 19.10. Webcastiin voi ilmoittautua aina tapahtuman alkuun saakka.

Pääomamarkkinapäivän alustava aikataulu (paikallista aikaa):

12.15–13.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00–16.00 Esitykset ja webcast

16.00–17.00 Cocktailtilaisuus ja verkostoitumista

18.00–20.00 Illallinen johdon kanssa

Huomaathan, että aiemmin julkaistusta Save the Date -kutsusta poiketen pääomamarkkinapäivä järjestetään Kööpenhaminan sijaan Helsingissä. Erillinen vierailu Kalmarin Innovaatiokeskukseen Ljungbyssä, Ruotsissa järjestetään omana tilaisuutenaan keväällä 2027. Lisätietoja annetaan lähempänä ajankohtaa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Kalmarin pääomamarkkinapäivään on nyt avoinna. Ilmoittaudu osoitteessa: https://kalmar.events.inderes.com/2026-cmd. Yksityiskohtainen ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa.



Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmarin sijoittajasuhteet: ir@kalmarglobal.com



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi