MEXC und Yuma machen Bittensor-Staking für mehr als 40 Millionen Nutzer zugänglich

STAMFORD, Connecticut,, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MEXC hat heute TAO-Staking auf Basis der Validator-Infrastruktur von Yuma eingeführt. Damit erhalten die mehr als 40 Millionen Nutzer von MEXC Zugang zum Staking von TAO.

MEXC hat hierfür die Infrastruktur von Yuma integriert, einem Betreiber, der sich ausschließlich auf Bittensor konzentriert. Yuma bewertet die Leistung des Netzwerks aus erster Hand und übermittelt eigene Gewichtungen. Diese dienen als Form der Leistungsbewertung und tragen zur Konsensbildung im Netzwerk bei. Für TAO-Token, die über MEXC gestakt werden, können dadurch Belohnungen erzielt werden. Zugleich werden besonders leistungsstarke Mitwirkende im Bittensor-Netzwerk unterstützt und die Stabilität und Leistungsfähigkeit des gesamten Netzwerks gestärkt.

Bittensor ist ein dezentrales KI-Protokoll, das die Open-Source-Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz koordiniert. Unternehmen entwickeln und betreiben auf Bittensor basierende Dienste in zahlreichen Anwendungsfeldern, darunter Cybersicherheit, Finanzanalytik und das Training von KI-Modellen. Das Protokoll hat sich zu einem führenden Open-Source-Ökosystem entwickelt, in dem Entwickler und Betreiber zusammenarbeiten, um KI-Fähigkeiten in großem Maßstab zu entwickeln und zu monetarisieren.

„Um Millionen von Nutzern den Zugang zu Bittensor zu ermöglichen, braucht es sowohl eine breite Verfügbarkeit als auch eine leistungsfähige Infrastruktur“, so Evan Malanga, Chief Revenue Officer bei Yuma. „Dank unserer eigenen Forschung kann Yuma Staking-Anteile gezielt einsetzen, um die produktivsten und wertvollsten Subnetze zu belohnen und damit die Stabilität des Bittensor-Ökosystems zu stärken. Unsere Infrastruktur unterstützt nun die von sämtlichen MEXC-Nutzern gestakten TAO. Dadurch erweitern wir den Zugang zum Bittensor-Netzwerk und fördern zugleich die Open-Source-Entwicklung künstlicher Intelligenz.“

MEXC wird die Einführung durch zeitlich begrenzte Werbeaktionen begleiten, um die Beteiligung am Netzwerk zu fördern.

Weitere Informationen zu Yuma Staking finden Sie unter https://www.yumaai.com/staking. Am Staking auf MEXC können Sie unter https://mexc.com/earn teilnehmen.

Über Yuma

Yuma ist ein auf Bittensor spezialisiertes Infrastruktur- und Investmentunternehmen, das im Bereich der Open-Source-Künstlichen Intelligenz tätig ist. Das Unternehmen investiert, validiert, betreibt Mining, forscht und entwickelt im gesamten Bittensor-KI-Netzwerk. Zu seinen Tätigkeitsfeldern zählen Staking-Infrastruktur, die Beschleunigung von Subnetzen und institutionelle Vermögensverwaltung. Durch die Verbindung fundierter finanzwirtschaftlicher und technischer Expertise mit einer direkten Beteiligung am Bittensor-Protokoll überträgt Yuma institutionelle Standards auf das dezentrale KI-Ökosystem. Yuma ist eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group (DCG). Weitere Informationen finden Sie unter yumaai.com.

Über MEXC

MEXC ist die weltweit am schnellsten wachsende Kryptowährungsbörse und genießt das Vertrauen von mehr als 40 Millionen Nutzern in über 170 Märkten. Auf Grundlage einer konsequent nutzerorientierten Unternehmensphilosophie bietet MEXC gebührenfreien Handel auf branchenführendem Niveau sowie Zugang zu mehr als 3.000 digitalen Vermögenswerten. Als „Tor zu unendlichen Möglichkeiten“ stellt MEXC eine zentrale Plattform bereit, über die Nutzer unkompliziert Kryptowährungen und tokenisierte Vermögenswerte wie Aktien, ETFs, Rohstoffe und Edelmetalle handeln können.

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