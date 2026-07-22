Bitget s’impose comme l’une des principales plateformes de négociation TradFi avec près de 70 milliards de dollars de volume sur les contrats perpétuels au deuxième trimestre, selon un rapport de TokenInsight

VICTORIA, Seychelles, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, s’est imposée comme l’un des principaux acteurs du marché des produits de négociation TradFi (finance traditionnelle), générant près de 70 milliards de dollars de volume de transactions sur les contrats perpétuels TradFi au deuxième trimestre 2026, selon le rapport Crypto Exchange Report Q2 2026 de TokenInsight. Ce rapport confirme la présence croissante de Bitget dans le segment TradFi en pleine expansion, où les plateformes d’échange de cryptoactifs relient de plus en plus les infrastructures d’actifs numériques aux marchés financiers mondiaux.

Selon le rapport, les contrats perpétuels TradFi ont constitué l’un des segments à la croissance la plus rapide parmi les plateformes d’échange de cryptomonnaies au cours du deuxième trimestre. Leur volume mensuel de négociation est passé de 52 milliards de dollars en janvier à 268 milliards de dollars en juin. Les contrats perpétuels liés aux actions ont été le principal moteur de cette croissance, les plateformes développant leur offre autour des actions tokenisées, des produits liés aux introductions en bourse (IPO) et d’autres actifs du monde réel (real-world assets ou RWA). TokenInsight souligne que les contrats perpétuels TradFi sont passés du statut de catégorie de produits émergente à celui de domaine de concurrence stratégique majeur pour les plateformes d’échange.

La croissance de Bitget sur les marchés TradFi fait suite à plusieurs lancements de produits dans le cadre de sa stratégie Universal Exchange, notamment IPO Prime et Stocks 2.0 , cités par TokenInsight parmi les développements marquants du secteur au deuxième trimestre. Le rapport indique également que les contrats perpétuels TradFi ont représenté 8,61 % du volume total de produits dérivés de Bitget, soit le deuxième taux de pénétration le plus élevé parmi les principales plateformes centralisées.

Au cours du trimestre, Bitget a conservé une position parmi les trois premiers acteurs sur les marchés des contrats perpétuels liés aux matières premières et aux actions, tout en enregistrant près de 70 milliards de dollars de volume de transactions TradFi perpétuelles. La plateforme a également renforcé sa position globale sur le marché des produits dérivés, sa part de marché de l’intérêt ouvert (open interest) sur les contrats à terme passant de 7,81 % au premier trimestre à 8,58 % au deuxième trimestre, l’une des plus fortes progressions parmi les grandes bourses suivies par TokenInsight.

« Les données montrent qu’un marché commence à rejoindre la vision qui sous-tend notre Universal Exchange », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « UEX repose sur l’idée que les investisseurs ne souhaitent pas utiliser des plateformes distinctes pour les cryptomonnaies et la finance traditionnelle ; ils veulent un accès fluide aux opportunités offertes par les deux univers. Les volumes de négociation que nous observons aujourd’hui confirment que c’est dans cette direction que se dirige le marché. »

Ces résultats interviennent alors que l’ensemble du secteur des plateformes d’échange évolue vers la négociation multi-actifs. Bien que le volume total des échanges de cryptomonnaies ait légèrement reculé à 16 500 milliards de dollars au deuxième trimestre, l’activité au comptant s’est redressée, passant de 3 300 milliards à 4 500 milliards de dollars, les intervenants réagissant au retour de la volatilité et aux tests répétés par le Bitcoin du seuil de soutien des 60 000 dollars.

L’écosystème Universal Exchange de Bitget réunit les cryptomonnaies, les actions tokenisées, les matières premières et d’autres actifs mondiaux au sein d’une expérience de trading unifiée. Alors que les marchés de la finance traditionnelle et des cryptoactifs continuent de converger, Bitget poursuit le développement des infrastructures nécessaires pour soutenir une activité de négociation toujours plus diversifiée.

Consultez le rapport Crypto Exchange Report Q2 2026 de TokenInsight ici .

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™ . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | X | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Il est toujours recommandé de solliciter l’avis d’un spécialiste financier indépendant et de tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles. Les informations figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas un conseil financier. Pour tout complément d’information, consultez nos Conditions d’utilisation .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5751a946-60e6-4aaf-b014-27b8640566b1