Bitget lance les premiers contrats à terme perpétuels Quanto sur actifs TradFi du secteur

VICTORIA, Seychelles, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a lancé les premiers contrats à terme perpétuels Quanto sur des actifs de finance traditionnelle (TradFi) du secteur. Cette nouvelle structure de marché dérivée permet de négocier des actions libellées dans des devises autres que le dollar américain en utilisant l’USDT, sans conversion de devises. Le premier contrat, MINIMAXHKDUSDT, suit l’évolution du cours de MiniMax, société spécialisée dans l’intelligence artificielle cotée à Hong Kong. Il est disponible dès aujourd’hui, exclusivement sur Bitget, avec un effet de levier pouvant atteindre 20 fois.

Le contrat est coté dans la devise locale de l’action sous-jacente : le dollar de Hong Kong (HKD) pour les actions hongkongaises ou le yen japonais (JPY) pour les actions japonaises, mais les marges, frais de financement et profits ou pertes réalisés sont intégralement réglés en USDT. Le système considère le prix exprimé dans la devise locale comme numériquement équivalent à l’USDT, au taux de 1 pour 1, de sorte que les variations de prix du contrat reflètent exactement celles de l’action sous-jacente, sans intervention de monnaie fiduciaire.

« Les contrats Quanto ne sont pas nouveaux dans l’univers des produits dérivés sur cryptomonnaies, mais aucune grande plateforme ne les avait encore appliqués aux actifs financiers traditionnels », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « De l’accès aux sociétés pré-IPO jusqu’aux options sur actions américaines, nous construisons un environnement où l’infrastructure crypto sert les marchés financiers mondiaux. Les contrats Quanto suppriment le dernier obstacle pour les traders internationaux : la conversion de devises. Toute personne détenant des USDT peut désormais négocier des actions de Hong Kong ou d’autres marchés non libellés en dollars aussi facilement qu’elle négocie du Bitcoin. C’est la convergence des marchés mise en pratique, et Bitget est parvenu à la concrétiser. »

Le problème auquel répond ce produit est simple. Un investisseur qui souhaite acheter des actions cotées à Hong Kong en dollars de Hong Kong doit normalement convertir ses USDT en HKD, s’exposant ainsi au risque de change à la fois sur sa position boursière et sur la conversion elle-même. La structure Quanto de Bitget supprime cette étape. Par exemple, un trader qui ouvre une position acheteuse de 10 contrats MINIMAXHKDUSDT à un prix de 30 et la clôture à 50 réalise un gain de 200 USDT, calculé selon la formule : (50 − 30) × 10 = 200 USDT. Ce gain est crédité directement sur son compte de contrats à terme, sans aucune conversion sur le marché des changes à aucun moment.

Ce lancement intervient dans un contexte de forte expansion du marché. Selon le rapport Crypto Exchange Report Q2 2026 de TokenInsight, les contrats perpétuels TradFi ont constitué le segment affichant la plus forte croissance parmi l’ensemble des plateformes d’échange de cryptomonnaies au cours du deuxième trimestre 2026. Le volume mensuel est passé d’environ 52 milliards de dollars en janvier à 268 milliards de dollars en juin, soit une multiplication par plus de cinq au cours du premier semestre. Les contrats perpétuels liés aux actions ont dépassé ceux liés aux matières premières pour devenir le principal moteur de cette croissance. Bitget figure parmi les plateformes ayant enregistré la progression la plus rapide dans ce secteur. Au deuxième trimestre 2026, la plateforme a généré environ 69 milliards de dollars de volume sur les contrats perpétuels TradFi, représentant une part de marché de 11,01 % et se classant au deuxième rang mondial parmi les plateformes d’échange.

Le lancement des contrats Quanto s’inscrit dans une succession d’innovations qui ont fait des produits TradFi un pilier de l’activité de Bitget plutôt qu’une simple fonctionnalité complémentaire. La plateforme a notamment lancé des contrats perpétuels sur actions tokenisées offrant une exposition synthétique à des sociétés cotées en bourse, réglés en USDT et avec un effet de levier pouvant atteindre 100 fois, puis a ajouté à la fin de l’année 2025 des services de négociation de CFD permettant d’accéder aux actions mondiales, aux matières premières et au marché des changes via un règlement en stablecoins. En avril 2026, Bitget a lancé IPO Prime, le premier service de trading pré-IPO du secteur, développé en collaboration avec Republic, qui permet aux utilisateurs d’investir dans des sociétés privées telles que SpaceX avant leur introduction en bourse. En juillet, Bitget est devenue la seule grande plateforme crypto à proposer des stratégies d’achat d’options d’achat (long call) et d’achat d’options de vente (long put) sur des actions cotées aux États-Unis, aux côtés de ses marchés crypto et CFD.

Les contrats perpétuels Quanto MINIMAXHKDUSDT sont désormais disponibles sur Bitget. Ils offrent un effet de levier allant jusqu’à 20 fois, une négociation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et un règlement des taux de financement toutes les 8 heures. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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