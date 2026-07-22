Avis aux porteurs d’Obligations Senior Non Préférés - FRCASA010993 - 3,00 % juillet 2026 / 2028 - montant définitif

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 9 077 707 050 EUROS
Siège social : 12, Place des Etats-Unis – 92127 Montrouge Cedex France
784608416 RCS Nanterre – APE 651 D
Avis aux porteurs d’Obligations Senior Préférés
d’un objectif de montant nominal de 50 000 000 euros
susceptible d’être porté à un objectif de montant nominal maximum de 500 000 000 euros
à taux fixe et intérêts trimestriels
3,00 % Juillet 2026 / 2028
Code valeur : FRCASA010993
Montant définitif de l’émission de Titres Senior Préférés Crédit Agricole S.A.
(visa de l’Autorité des marchés financiers n°25-344 en date du 14 aout 2025) :
Le montant définitif de l’émission de Titres Senior Préférés Crédit Agricole S.A. à taux fixe et intérêts trimestriels juillet 2026 / juillet 2028 est de 195°459°660 euros représenté par 195°459°660 titres de un (1) euro de nominal.
Pièces jointes
- communiqué de presse oblig 2Y 05 26 - FRCASA010993
- communiqué de presse oblig 2Y 05 26 - FRCASA010993