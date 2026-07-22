Production du 1er semestre 2026 - La résilience opérationnelle est confirmée par un rythme de production soutenu en Guyane et le retour réussi à la pleine capacité de production au Pérou.

La résilience opérationnelle est confirmée par un rythme de production soutenu en Guyane et le retour réussi à la pleine capacité de production au Pérou.

Poursuite du plan d'investissement et d'exploration au deuxième semestre.

La Guyane confirme sa montée en puissance au 1er semestre 2026, avec une maîtrise des procédés d’alimentation et de lixiviation et une forte progression des volumes traités à l’usine de Dieu Merci.

Le Pérou confi rme la poursuite du redressement engagé depuis la reprise de l'activité au 1er semestre 2025 et refl ète les eff orts continus des équipes opérationnelles permettant un retour à la pleine capacité de l'outil industriel et le rétablissement des niveaux de production.







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