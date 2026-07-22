RAMSAY SANTE : communiqué de presse - refinancement et prochaines étapes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 juillet 2026

Ramsay Santé franchit de nouvelles étapes dans le cadre de l’élargissement envisagé de son flottant : succès du refinancement de sa dette senior et organisation d’un Capital Markets Day le 17 septembre 2026

Une flexibilité financière renforcée au service des ambitions stratégiques à long terme

Une demande d’admission à la cotation de CHESS Depositary Interests (« CDIs ») sur l’Australian Securities Exchange (« ASX »), principale bourse australienne

La désignation de conseils financiers ECM (Equity Capital Market) dans le cadre de la distribution envisagée par Ramsay Health Care (« RHC »)

Succès du refinancement de la dette senior

Ramsay Santé annonce aujourd’hui la finalisation du refinancement de sa dette senior, lancé le 24 juin 2026, pour un montant total de 1,75 milliard d’euros. Cette somme comprend un Term Loan B de 1,55 milliard d’euros et une facilité de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) de 200 millions d’euros. Le nouveau Term Loan B a été placé avec succès à E+350bps / 99.0 OID, et a bénéficié du soutien d’investisseurs existants et de nouveaux prêteurs.

Cette opération renforce la flexibilité financière du Groupe, allongeant les maturités de sa dette senior de 2031 à 2033 et simplifiant sa structure de financement grâce au refinancement des Euro PP de 100 millions d’euros arrivant à échéance en 2028 et 2029. Elle permet également de préserver de manière proactive la continuité et la stabilité des financements du Groupe, avec une clause de changement de contrôle désormais compatible avec la distribution envisagée par RHC. Pour rappel, RHC a annoncé son projet de distribuer sa participation de 52,79 % dans Ramsay Santé à ses propres actionnaires1. Ce refinancement offre à Ramsay Santé un cadre de financement de long terme, bénéfique à l’ensemble de ses parties prenantes, et renforce la capacité du Groupe à soutenir ses ambitions stratégiques.

Cette opération a été réalisée avec BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, agissant en qualité de Global Coordinators et Joint Active Bookrunners, aux côtés de Natixis CIB, agissant en qualité de Joint Active Bookrunner.

Ramsay Santé organisera un Capital Markets Day le 17 septembre 2026

Ramsay Santé organisera un Capital Markets Day le 17 septembre 2026 à Paris. À cette occasion, l’équipe dirigeante présentera aux investisseurs et analystes la feuille de route stratégique du Groupe, ses priorités opérationnelles ainsi que ses ambitions financières à moyen terme. Cet événement permettra de présenter l’ambition renouvelée de Ramsay Santé de poursuivre une croissance rentable tout en délivrant des soins d’une excellente qualité médicale pour les patients, avec le soutien d’un actionnariat élargi et grâce au talent et à l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs et partenaires médicaux.

Le Capital Markets Day pourra être suivi en personne et sera également retransmis en direct. Les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement et les supports de présentation seront disponibles sur le site www.ramsaysante.eu.

Demande d’admission à la cotation de CDIs sur l’ASX

Ramsay Santé prévoit de déposer une demande d’admission en tant qu’entité étrangère exemptée sur l’ASX et de mettre en place les mécanismes permettant aux actionnaires de RHC de détenir leur participation dans Ramsay Santé sous forme de CHESS Depositary Interests, ou CDIs, négociables sur l’ASX, sous réserve des autorisations requises. Un CDI donnerait une exposition économique et des droits de vote équivalents à ceux attachés à une action ordinaire Ramsay Santé.

Calendrier et prochaines étapes de la distribution envisagée

Le calendrier indicatif est le suivant :

Capital Markets Day : 17 septembre 2026

Publication du demerger booklet relatif à l’opération : octobre 2026

Assemblée générale des actionnaires de RHC appelée à se prononcer sur l’opération : novembre 2026

Réalisation de l’opération : décembre 2026

Pascal Roché, Directeur général de Ramsay Santé, déclare :

« Le refinancement de notre dette senior constitue bien plus qu’une étape financière : c’est le socle de notre prochaine phase de développement. Avec une structure de financement renforcée et une direction stratégique claire, Ramsay Santé aborde ce nouveau chapitre avec confiance. Lors de notre Capital Markets Day du 17 septembre, nous présenterons notre stratégie 2030 : une feuille de route destinée à accélérer une croissance durable et rentable, renforcer l’excellence opérationnelle et créer de la valeur sur le long terme. Nous sommes convaincus que Ramsay Santé dispose d’atouts uniques pour contribuer à façonner l’avenir de la santé en Europe, grâce à des parcours de soins intégrés, à l’excellence médicale et à l'obtention de résultats de premier plan pour les patients. »

Ramsay Santé désigne ses conseils financiers ECM dans le cadre de la distribution envisagée

Ramsay Santé a désigné BNP Paribas et UBS en qualité d’ECM Financial Advisors, ainsi que Natixis en qualité de Co-ECM Financial Advisor, dans le cadre de la distribution envisagée et de l’élargissement potentiel de son flottant.

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires avec 40 000 salariés et 10 000 praticiens au service de 13 millions de patients par an, dans nos 492 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

En tant qu’entreprise à mission, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR), Santé Mentale et Soins Primaires, en innovant constamment afin d’améliorer la santé de toutes et tous, tout en assurant un accès équitable à des soins de qualité, de la prévention au suivi.

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Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

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Relations avec les investisseurs / analystes

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clement.lafaix@ramsaysante.fr Relations avec la presse

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brigitte.cachon@ramsaysante.fr

Avertissement

Le présent communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne prétend pas être exhaustif ni complet. Il n’a pas vocation à se substituer aux informations clés qui figureront dans le demerger scheme booklet qui sera distribué par RHC (Demerger Booklet). Toute décision prise par les actionnaires de RHC en lien avec la distribution envisagée devra être prise exclusivement sur la base du Demerger Booklet. Le présent communiqué de presse n’est pas pertinent et ne doit pas être utilisé dans le cadre du vote sur le projet de distribution. Le présent communiqué de presse n’a pas pour objet et ne constitue pas, ni ne fait partie, d’une offre ou invitation à acheter, acquérir, souscrire, vendre, céder ou émettre, ni d’une sollicitation d’une offre de vente, cession, émission, achat, acquisition ou souscription portant sur un quelconque titre financier. Aucune offre d’actions ne sera réalisée dans le cadre de la distribution envisagée ni en lien avec la cotation des CDIs. Le présent communiqué de presse n’est pas destiné à être distribué dans des juridictions exigeant un examen réglementaire préalable et une autorisation pour distribuer un communiqué de presse de cette nature.

1 La distribution devrait être réalisée en décembre 2026, sous réserve que les conditions usuelles soient remplies, notamment l’approbation du Conseil d’administration et des actionnaires de RHC, l’approbation du tribunal australien compétent ainsi que l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Pièce jointe