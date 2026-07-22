Sogeclair: chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2026 à 78,1 M€ (-3,1%) / ATTC à 80,2 M€ (-0,5%)

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER SEMESTRE 2026 : À 78,1 M€ (-3,1%)

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) À 80,2 M€ (-0.5%)

Blagnac, France, le 22 juillet 2026, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, publie son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2026 (clos au 30 juin 2026).

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent -2,12M€ contre +0,15M€ en 2025.

Le chiffre d’affaires du S1 2026 se stabilise à taux de change constant à 80,2 M€ (-0,5%) mais est en recul de -3,1% par l’effet devise. Le Groupe affiche un chiffre d’affaires à 78,1 M€ pour ce premier semestre 2026.

Les variations de change, principalement €/$ et CAD/$, représentent un impact négatif de 2,12 M€ alors qu’elles étaient bénéfiques pour le Groupe au S1 2025.

Chiffre d’Affaires S1 2026 consolidé (Norme IFRS)

Par secteur d’activité :

Comme lors du premier trimestre, le volume d’activité Groupe reste quasiment semblable à l’année 2025 (à taux de change constant).

Le secteur Aviation Commerciale (37,4% du CA) est en légère hausse à +1,2% vs le S1 2025, alors que le secteur Aviation d’Affaires (32,9% du CA) est en recul de -6,5%, marqué notamment par le report de nouveaux développements et l’entrée en phase de certification du F10X.

Le marché Défense subit une baisse de -9,2% par rapport au S1 2025, pénalisé par un effet de base très défavorable suite à la hausse de 36,7%.

Le secteur Automobile (7,0% du CA) est en recul de -3,9% subissant la crise du secteur.

Le marché Ferroviaire, représentant 5,8% du CA, se replie de -2,3% lié notamment à un retard dans les cycles de décisions plus longs sur certains programmes publics en raison du contexte géopolitique, ceci entrainant un niveau de prises de commandes inférieur.

Par zone géographique :

La performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique.

Localisation

FILIALES

(en M€) CA S1 2026 CA S1 2025 Poids dans le CA 2026

(en %) Variation

(en %) France 52,6 55,1 67,4% -4,5% Europe (hors France) 4,3 4,1 5,5% 3,3% Amérique 19,1 18,8 24,4% 1,1% Asie-Pacifique 2,0 2,4 2,6% -16,5% Reste du monde 0,1 0,1 0,1% NS Total 78,1 80,6 100% -3,1%

La baisse du CA se constate dans les zones France et Asie Pacifique, avec des contractions de respectivement 4,5% et 16,5%. Cette variation s’explique en particulier par le recul d’activité sur l’Aviation d’Affaires en France, mais également par le retard de prise de commandes sur le secteur Ferroviaire et la Défense.

A l’opposé, les activités en Amérique du Nord et en Europe (hors France) sont en légère croissance de respectivement +1,1% et +3,3% portées principalement par le secteur de l’Aviation d’Affaires.

Par BU :

Business Unit Chiffre d’affaires

S1 2026

(M€) Poids dans

le CA 2026

(en %) Variation

(en %) Engineering



A périmètre et taux de change constants 40,5

41,2 51,9%

51,3% -3,2%

-1,7% Solutions



A périmètre et taux de change constants 37,5

39,0 48,1%

48,7% -3,1%

+0,8%

Les écarts sont dus aux arrondis

POINT D’ACTIVITES

BU Engineering, de la résilience et une diversification prometteuse

La BU Engineering a vu son activité se contracter de -3,2% (-1,7% ATCC) lié notamment à un effet de base défavorable (+9,4% au S1 2025). Cet effet de base est particulièrement visible sur les secteurs de l’Aviation d’Affaires et de la Défense, respectivement +7,6% et +42,9% au S1 2025.

En parallèle, les activités liées à l’Aviation Commerciale sont en légère progression au cours du premier semestre.

Malgré un contexte difficile auquel s’ajoutent les prémices de l’IA appliquée sur les process métiers, la BU Engineering s’assure de la visibilité via le futur renouvellement de contrat pluriannuel de soutien série dans le secteur de l’Aviation d’Affaires et de la Défense.

Les efforts de diversification entamés au cours de l’année 2025 se poursuivent avec l’ouverture de nouveaux comptes clients (Naval Group, Positive Aviation, Flying Whales,…).

Ces investissements vont se poursuivre sur 2026 afin de porter leurs fruits dans les prochaines années.

BU Solutions, un semestre pénalisé par l’effet devise

La BU Solutions s’est stabilisée à taux de change constant vs S1 2025 (+0,8%) mais est aussi impactée par l’effet devise à hauteur de 1,5M€ sur le S1 2025 (-3,1%).

Les activités Equipements sont en croissance (+4,1% et +10,5% ATCC) sur ce semestre. Les investissements réalisés au cours de l’année 2025 et au début de l’année 2026 (plan d’amélioration continue sur les process et la capacité, diversification de l’intérieur cabine vers l’Aviation Commerciale) montrent de bonnes perspectives.

Les activités Simulation sont pénalisées avec un CA en recul de -12,4% (-11,8% ATCC).

Sur la partie ferroviaire, le semestre a été marqué par une phase de structuration qui touchera à sa fin au S2, et un contexte attentiste dans la prise de décisions de la part des clients.

La simulation de développement automobile pâtit de la crise du secteur. De son côté, le secteur Défense spécialisé dans la génération d’environnement synthétique, est en très légère croissance de +1,2% malgré un contexte international incertain.

PERSPECTIVES

Marqué par un contexte géopolitique et économique toujours incertain, le Groupe SOGECLAIR voit son chiffre d’affaires se stabiliser à taux de change constant malgré la volatilité du dollar. Néanmoins, le second semestre est mieux orienté concernant la prise de commandes qui devrait s’accélérer notamment sur les activités Solutions.

A la suite du renforcement de son outil industriel, le Groupe concentre désormais ses efforts sur l'optimisation de ses processus commerciaux et le renforcement de la qualité de la relation client, afin de soutenir de façon durable sa performance.

La transformation digitale est un axe stratégique majeur pour soutenir le développement. La promotion d'un Directeur Transformation Digitale Groupe traduit cette ambition et vise à accélérer le déploiement d'une stratégie digitale destinée à renforcer l'efficacité des processus et à soutenir l'amélioration continue des méthodes de travail.

Par ailleurs, le Groupe poursuit son engagement en matière de RSE ainsi que sur la cybersécurité et la protection des données avec pour objectif l'obtention de la certification ISO 27001.

La nouvelle configuration de la BU Engineering, liée notamment au projet de cession des activités d'engineering dédiées au client Airbus, poursuit son avancement conformément aux procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel ainsi que des autorisations réglementaires requises.

Afin d’anticiper les évolutions de marché, le Groupe a actualisé son plan stratégique Ambition 2030 qu’il communiquera à la suite de la publication des résultats de septembre.

Prochain communiqué : résultats S1 2026, le 09 septembre 2026 après clôture de la Bourse.

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +33(0)6 75 95 12 20

Pièce jointe