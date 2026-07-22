Résultats du 3ème trimestre de l'exercice 2025/26

Croissance fructueuse du portefeuille immobilier & des capitaux propres d’Ascencio
- Acquisition de l’Espace Shopping Hydrion (Belgique)
Montant de l’investissement : 65 millions EUR
- Augmentation de capital par placement privé accéléré
Montant de l’augmentation : 15 millions EUR
Indicateurs clés :
4,25 EUR
Résultat EPRA par action
66,96 EUR
Valeur intrinsèque par action (EPRA NTA)
Stabilité
de la juste valeur du portefeuille
97,0 %
Taux d’occupation EPRA
44,8 %
Ratio d’endettement (EPRA LTV)
Pièce jointe