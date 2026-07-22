Résultats du 3ème trimestre de l'exercice 2025/26

 | Source: Ascencio SA Ascencio SA


Croissance fructueuse du portefeuille immobilier & des capitaux propres d’Ascencio

  • Acquisition de l’Espace Shopping Hydrion (Belgique)
    Montant de l’investissement : 65 millions EUR
  • Augmentation de capital par placement privé accéléré
    Montant de l’augmentation : 15 millions EUR


 

Indicateurs clés :

4,25 EUR
Résultat EPRA par action

66,96 EUR
Valeur intrinsèque par action (EPRA NTA)

Stabilité
de la juste valeur du portefeuille

97,0 %
Taux d’occupation EPRA

44,8 %
Ratio d’endettement (EPRA LTV)


 

Pièce jointe


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Déclaration intermédiaire au 30.06.2026 - FR
GlobeNewswire

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