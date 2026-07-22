Dassault Aviation : Communiqué Financier Résultats du 1er semestre 2026

RÉSULTATS DASSAULT AVIATION

DONNÉES CONSOLIDÉES

1er semestre 2026 1er semestre 2025 Prises de commandes 2 878 M€











23 Falcon 8 075 M€







26 Rafale Export



8 Falcon Chiffre d'affaires ajusté 4 157 M€







12 Rafale



dont 10 Export et 2 France



13 Falcon 2 847 M€







7 Rafale



dont 4 Export et 3 France



12 Falcon au 30 juin 2026 au 31 décembre 2025 Carnet de commandes 45 359 M€







208 Rafale



dont 165 Export et 43 France



83 Falcon 46 596 M€







220 Rafale



dont 175 Export et 45 France



73 Falcon 1er semestre 2026 1er semestre 2025 Résultat opérationnel ajusté



Marge opérationnelle ajustée 330 M€



7,9% du chiffre d’affaires 180 M€



6,3% du chiffre d’affaires Recherche et développement autofinancés 131 M€ 182 M€ Résultat net ajusté



Marge nette ajustée 496 M€



11,9% du chiffre d’affaires 386 M€



13,6% du chiffre d’affaires au 30 juin 2026 au 31 décembre 2025 Trésorerie disponible 10 099 M€ 9 415 M€

N.B. :

Dassault Aviation comptabilise l’intégralité des contrats Rafale Export (y compris les parts Thales et Safran),

Hors surtaxe d’impôt sur les sociétés en France, les résultats nets ajustés du 1er semestre 2026 et du 1er semestre 2025 auraient été de respectivement 570 millions d’euros et 453 millions d’euros.

Principaux agrégats en normes IFRS (cf. tableaux de passage en annexe)

Chiffre d'affaires consolidé 4 157 M€ 2 854 M€ Résultat opérationnel consolidé 328 M€ 186 M€ Résultat net consolidé 360 M€ 334 M€

Saint-Cloud, le 22 juillet 2026 - Le Conseil d'administration, réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Éric Trappier, a arrêté les comptes du 1er semestre 2026. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes qui ont formulé une conclusion sans réserve.

À l’issue du Conseil d’administration, Monsieur Éric Trappier a déclaré :

« Les contextes militaires et géopolitiques restent marqués par la situation de crise dans le Golfe et la poursuite de la guerre en Ukraine.

En France, l’actualisation de la Loi de Programmation Militaire (LPM) prévoit l’augmentation du budget des Armées.

Le carnet de commandes s’établit au 30 juin 2026 à 45,4 milliards d’euros (dont 291 avions : 208 Rafale et 83 Falcon), contre 46,6 milliards d’euros au 31 décembre 2025.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre s’élève à 4,2 milliards d’euros, en hausse de 46% par rapport au 1er semestre 2025, porté principalement par la livraison de 6 Rafale Export supplémentaires, ainsi que du chiffre d’affaires développement et support supplémentaire lié au passage de jalons.

Le résultat opérationnel progresse de 83% par rapport au 1er semestre 2025 pour s’établir à 330 millions d’euros. Le résultat net du 1er semestre est de 496 millions d’euros, en hausse de 110 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2025 (hors la surtaxe d’impôt sur les sociétés en France, le résultat net se serait élevé à 570 millions d’euros).

Ce semestre a été marqué par :

la livraison de 12 Rafale (10 Rafale à l’Export, 2 Rafale à la France) et 13 Falcon,

la commande de 23 Falcon,

la décision du Defence Acquisition Council d’entrer en négociation de gré à gré en vue de l’acquisition par l’Inde de 114 Rafale. Dans ce cadre, Dassault Aviation finalise les éléments de réponse pour l’obtention de ce contrat qui avec l’accélération du Make in India restent l’objectif stratégique majeur Société,

d’entrer en négociation de gré à gré en vue de l’acquisition par l’Inde de 114 Rafale. Dans ce cadre, Dassault Aviation finalise les éléments de réponse pour l’obtention de ce contrat qui avec l’accélération du restent l’objectif stratégique majeur Société, le 1 er vol du Falcon 10X le 19 juin 2026, marquant le lancement de la campagne d’essais en vol, et le recalage du planning du programme. L’entrée en service du Falcon 10X est prévue en 2029,

vol du Falcon 10X le 19 juin 2026, marquant le lancement de la campagne d’essais en vol, et le recalage du planning du programme. L’entrée en service du Falcon 10X est prévue en 2029, la décision du président de la République et du chancelier allemand, d’un commun accord, d’arrêter le SCAF/NGF. Des discussions sont en cours avec l’État pour lancer une alternative, en franco-français ou en coopération, de démonstrateur d’un futur avion de combat.





Postérieurement à la clôture du semestre, le 13 juillet 2026, la France et l’Ukraine ont conclu une feuille de route prévoyant l’acquisition par Kiev de 16 Rafale ; le même jour, Dassault Aviation et Harmattan AI ont annoncé la réalisation en vol d’un engagement collaboratif simulé entre un Rafale et un drone embarquant une charge utile de guerre électronique « NAMIB ».

La guidance 2026 est inchangée : chiffre d’affaires 2026 en hausse par rapport à celui de 2025, classe 8,5 milliards d’euros (dont la livraison de 40 Falcon et 28 Rafale). »

Éric TRAPPIER, Président-Directeur Général de Dassault Aviation



1.PRISES DE COMMANDES CONSOLIDÉES

Les prises de commandes du 1er semestre 2026 sont de 2 878 millions d’euros contre 8 075 millions d’euros au 1er semestre 2025. La part des prises de commandes à l’Export est de 93%.

Leur évolution est la suivante, en millions d'euros :

S1 2026 % S1 2025 % Défense 1 024 35% 7 172 89% Défense Export 789 6 897 Défense France 235 275 Falcon 1 854 65% 903 11% Total prises de commandes consolidées 2 878 8 075 % Export 93% 96%

Les prises de commandes sont intégralement constituées de commandes fermes.

Programmes Défense

Les prises de commandes Défense du 1er semestre 2026 s’élèvent à 1 024 millions d’euros contre 7 172 millions d’euros au 1er semestre 2025.

La part Défense Export s’élève à 789 millions d’euros au 1er semestre 2026 contre 6 897 millions d’euros au 1er semestre 2025. Dassault Aviation avait notamment enregistré une commande de 26 Rafale Marine par l’Inde au 1er semestre 2025.

La part Défense France s’établit à 235 millions d’euros au 1er semestre 2026, contre 275 millions d’euros au 1er semestre 2025.

Programmes Falcon

Au cours du 1er semestre 2026, 23 commandes Falcon ont été enregistrées contre 8 commandes au 1er semestre 2025. Le montant des prises de commandes Falcon s’élève à 1 854 millions d’euros au 1er semestre contre 903 millions d’euros au 1er semestre 2025, hausse liée à l’augmentation des prises de commandes d’avions neufs.

2.CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AJUSTÉ

Le chiffre d'affaires consolidé ajusté du 1er semestre 2026 est de 4 157 millions d’euros contre 2 847 millions d’euros au 1er semestre 2025. La part du chiffre d’affaires à l’Export est de 79% au 1er semestre 2026.

L'évolution du chiffre d'affaires est la suivante, en millions d'euros :

S1 2026 % S1 2025 % Défense 2 944 71% 1 751 62% Défense Export 2 102 949 Défense France 842 802 Falcon 1 213 29% 1 096 38% Total chiffre d’affaires consolidé ajusté 4 157 2 847 % Export 79% 71%

Programmes Défense

12 Rafale (10 Export et 2 France) ont été livrés au cours du 1er semestre 2026 contre 7 Rafale (4 Export et 3 France) au 1er semestre 2025.

Le chiffre d’affaires Défense du 1er semestre 2026 s’élève à 2 944 millions d’euros contre 1 751 millions d’euros au 1er semestre 2025.

La part Défense Export s’élève à 2 102 millions d’euros au 1er semestre 2026 contre 949 millions d’euros au 1er semestre 2025. Cette hausse est portée principalement par la livraison de 6 Rafale Export supplémentaires, ainsi que du chiffre d’affaires support supplémentaire.

La part Défense France s’élève à 842 millions d’euros au 1er semestre 2026 contre 802 millions d’euros au 1er semestre 2025.

Programmes Falcon

13 Falcon ont été livrés au 1er semestre 2026, contre 12 au 1er semestre 2025.

Le chiffre d’affaires Falcon du 1er semestre 2026 s’élève à 1 213 millions d’euros contre 1 096 millions d’euros au 1er semestre 2025.

****

Le « book-to-bill ratio » (prises de commandes / chiffre d’affaires) est de 0,69 au 1er semestre 2026.

3.CARNET DE COMMANDES CONSOLIDÉ

Le carnet de commandes consolidé au 30 juin 2026 (établi en conformité avec la norme IFRS 15) est de 45 359 millions d’euros, contre 46 596 millions d’euros au 31 décembre 2025. Le niveau du carnet de commandes a évolué comme suit :

30.06.2026 % 31.12.2025 % Défense 39 930 88% 41 851 90% Défense Export 32 456 33 769 Défense France 7 474 8 082 Falcon 5 429 12% 4 745 10% Total carnet de commandes consolidé 45 359 46 596 % Export 80% 79%

Le carnet de commandes au 30 juin 2026 est composé comme suit :

Défense Export : 32 456 millions d’euros au 30 juin 2026 contre 33 769 millions d’euros au 31 décembre 2025. Ce montant comprend principalement 165 Rafale contre 175 Rafale au 31 décembre 2025.

au 30 juin 2026 contre 33 769 millions d’euros au 31 décembre 2025. Ce montant comprend principalement contre 175 Rafale au 31 décembre 2025. Défense France : 7 474 millions d’euros au 30 juin 2026 contre 8 082 millions d’euros au 31 décembre 2025. Ce montant comprend en particulier 43 Rafale contre 45 au 31 décembre 2025, les contrats de MCO Rafale (Ravel), Mirage 2000 (Balzac), ATL2 (OCEAN), AlphaJet (AlphaCare), et le standard F4 du Rafale.

au 30 juin 2026 contre 8 082 millions d’euros au 31 décembre 2025. Ce montant comprend en particulier contre 45 au 31 décembre 2025, les contrats de MCO Rafale (Ravel), Mirage 2000 (Balzac), ATL2 (OCEAN), AlphaJet (AlphaCare), et le standard F4 du Rafale. Falcon (y compris les avions de mission Albatros et Archange) : 5 429 millions d’euros au 30 juin 2026 contre 4 745 millions d’euros au 31 décembre 2025. Il comprend notamment 83 Falcon contre 73 au 31 décembre 2025.





4.RÉSULTATS CONSOLIDÉS AJUSTÉS

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel consolidé ajusté du 1er semestre 2026 est de 330 millions d’euros contre 180 millions d’euros au 1er semestre 2025.

Les frais de recherche et développement du 1er semestre 2026, portant principalement sur le Falcon 10X, s’établissent à 131 millions d’euros contre 182 millions d’euros au 1er semestre 2025.

La marge opérationnelle consolidée s’établit à 7,9% contre 6,3% au 1er semestre 2025.

Le taux de couverture du 1er semestre 2026 est de 1,15 $/€ contre 1,13 $/€, au 1er semestre 2025.

Résultat financier ajusté

Le résultat financier consolidé ajusté du 1er semestre 2026 est de 55 millions d’euros contre 77 millions d’euros à la même période l’an passé, en baisse notamment sous l’effet de la hausse de la composante de financement.

Résultat net ajusté

Le résultat net consolidé ajusté du 1er semestre 2026 est de 496 millions d’euros contre 386 millions d’euros au 1er semestre 2025. Hors surtaxe d’impôt sur les sociétés en France, les résultats nets ajustés du 1er semestre 2026 et du 1er semestre 2025 auraient été de respectivement 570 millions d’euros et 453 millions d’euros.

La contribution de Thales dans le résultat net de Dassault Aviation est de 264 millions d’euros contre 234 millions d’euros au 1er semestre 2025.

La marge nette consolidée ajustée s’établit ainsi à 11,9% au 1er semestre 2026 contre 13,6% au 1er semestre 2025.

Le résultat net consolidé ajusté par action du 1er semestre 2026 s’établit à 6,42 € contre 4,94 € au 1er semestre 2025.

5.RÉSULTATS CONSOLIDÉS – EN DONNÉES IFRS

Résultat opérationnel consolidé (IFRS)

Le résultat opérationnel consolidé du 1er semestre 2026 est de 328 millions d’euros contre 186 millions d’euros au 1er semestre 2025.

Les frais de recherche et développement du 1er semestre 2026, portant principalement sur le Falcon 10X, s’établissent à 131 millions d’euros d’affaires contre 182 millions d’euros au 1er semestre 2025.

La marge opérationnelle consolidée s’établit à 7,9% contre 6,5% au 1er semestre 2025.

Résultat financier consolidé (IFRS)

Le résultat financier consolidé du 1er semestre 2026 est de 55 millions d’euros contre 78 millions d’euros au 1er semestre 2025, en baisse notamment sous l’effet de la hausse de la composante de financement.

Résultat net consolidé (IFRS)

Le résultat net consolidé du 1er semestre 2026 est de 360 millions d’euros contre 334 millions d’euros au 1er semestre 2025. Hors surtaxe d’impôt sur les sociétés en France, les résultats nets consolidés du 1er semestre 2026 et du 1er semestre 2025 auraient été de respectivement 434 millions d’euros et 401 millions d’euros.

La contribution de Thales dans le résultat net de Dassault Aviation est de 129 millions d’euros contre 177 millions d’euros au 1er semestre 2025.

La marge nette consolidée s’établit ainsi à 8,7% au 1er semestre 2026 contre 11,7% au 1er semestre 2025.

Le résultat net consolidé par action du 1er semestre 2026 s’établit à 4,67 € contre 4,28 € au 1er semestre 2025.

6.TRÉSORERIE DISPONIBLE

Dassault Aviation utilise un indicateur propre appelé « trésorerie disponible » qui reflète le montant des liquidités totales dont dispose Dassault Aviation, déduction faite des dettes financières ; il reprend les postes du bilan suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie, actifs financiers courants (à leur valeur de marché) et les dettes financières, à l’exception des dettes de location. Le calcul de cet indicateur est détaillé au sein des états financiers consolidés (note 7 des comptes semestriels consolidés condensés).

La trésorerie disponible de Dassault Aviation s’élève à 10 099 millions d’euros au 30 juin 2026 contre 9 415 millions d’euros au 31 décembre 2025. Cette hausse s’explique essentiellement par les acomptes reçus sur commandes Rafale Export.

7.BILAN CONSOLIDÉ - EN DONNÉES IFRS

Le total des capitaux propres s’établit à 6 561 millions d’euros au 30 juin 2026 contre 6 664 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Les emprunts et dettes financières s’établissent à 201 millions d’euros au 30 juin 2026 contre 203 millions d’euros au 31 décembre 2025. Ils comprennent la participation des salariés placée en compte courant bloqué pour 16 millions d’euros et les dettes de location comptabilisées pour 185 millions d’euros.

Les stocks et en-cours ont augmenté de 756 millions d’euros et s’établissent à 8 207 millions d’euros au 30 juin 2026.

Les acomptes reçus sur commandes nets des acomptes versés sont de 14 866 millions d’euros, en hausse de 913 millions d’euros.

La valeur de marché des instruments financiers dérivés s’établit à 11 millions d’euros au 30 juin 2026 contre 52 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Cet avis financier peut contenir des déclarations de nature prospective qui constituent des objectifs et ne sauraient être considérées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Les résultats effectifs peuvent différer sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le rapport d’activité de la Société.

CONTACTS :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication financière

Louis Proisy +33 (0)1 47 11 59 51 - louis.proisy@dassault-aviation.com



ANNEXE

1.DÉFINITION DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE





Pour refléter les performances économiques réelles consolidées et permettre leur suivi et leur comparabilité, Dassault Aviation présente un compte de résultat ajusté :

du résultat de change associé à l’exercice des instruments de couverture non éligibles à la comptabilité de couverture au sens des normes IFRS. Ce résultat, présenté en résultat financier dans les comptes consolidés, est reclassé en chiffre d’affaires et donc en résultat opérationnel au sein du compte de résultat ajusté,

de la valorisation des instruments dérivés de change non éligibles à la comptabilité de couverture, en neutralisant la variation de juste valeur de ces instruments (considérant que le résultat de couverture ne doit impacter le résultat que lors de l’échéance des flux commerciaux), à l’exception des dérivés affectés à la couverture des positions bilancielles dont la variation de juste valeur est présentée en résultat opérationnel,

de l’amortissement des actifs évalués dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition (regroupements d’entreprises), dit « PPA » ( Purchase Price Allocation ),

), des ajustements pratiqués par Thales dans sa communication financière.

Dassault Aviation présente également l’indicateur « trésorerie disponible » qui reflète le montant des liquidités totales, déduction faite des dettes financières. Il reprend les postes du bilan suivants :

trésorerie et équivalents de trésorerie,

autres actifs financiers courants,

dettes financières, à l’exception des dettes de location.





Le calcul de cet indicateur est détaillé au sein des états financiers consolidés condensés (cf. note 7).

Il est rappelé que seuls les états financiers consolidés font l’objet d’un audit des Commissaires aux Comptes. Les données financières ajustées font l’objet de travaux de vérification au titre de la lecture d’ensemble des informations données dans le rapport financier semestriel.

2.IMPACT DES AJUSTEMENTS

L’incidence sur le 1er semestre 2026 des ajustements sur les agrégats du compte de résultat est présentée ci-dessous :

(en milliers d’euros)



Compte de résultat consolidé



S1 2026



Dérivés de change PPA



Ajustements pratiqués par Thales



Compte de résultat ajusté

S1 2026



Résultat de change Variation de juste valeur Chiffre d’affaires 4 157 083 4 157 083 Résultat opérationnel 327 856 1 724 329 580 Résultat financier 54 925 54 925 Résultat des sociétés mises en équivalence 133 604 134 503 268 107 Impôts sur les résultats - 156 027 -366 - 156 393 Résultat net 360 358 1 358 134 503 496 219 Résultat net part attribuable aux propriétaires de la société Mère 361 595 1 358 134 503 497 456 Résultat net par action (en euros) 4,67 6,42

L’incidence sur le 1er semestre 2025 des ajustements sur les agrégats du compte de résultat est présentée ci-dessous :

(en milliers d’euros)



Compte de résultat consolidé



S1 2025



Dérivés de change PPA



Ajustements pratiqués par Thales



Compte de résultat ajusté

S1 2025



Résultat de change Variation de juste valeur Chiffre d’affaires 2 853 603 -6 383 2 847 220 Résultat opérationnel 185 692 -6 383 970 180 279 Résultat financier 78 327 6 383 - 7 892 76 818 Résultat des sociétés mises en équivalence 185 212 56 733 241 945 Impôts sur les résultats -114 793 2 038 -167 -112 922 Résultat net 334 438 -5 854 803 56 733 386 120 Résultat net part attribuable aux propriétaires de la société Mère 334 438 -5 854 803 56 733 386 120 Résultat net par action (en euros) 4,28 4,94





Pièce jointe