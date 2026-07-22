Dassault Aviation : Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2026

Communiqué de mise à disposition

du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2026

La société Dassault Aviation annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2026.

Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.dassault-aviation.com dans les rubriques « Finance / Information réglementée / 2026 » et « Finance / Publications / Publications 2026 ».

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 800 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,42 milliards d’euros.

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CONTACTS :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

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