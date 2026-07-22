Fnac Darty : Chiffre d’affaires S1 2026 LFL en croissance de +0,6 %, progression du taux de marge brute (+40pdb) et amélioration du ROC de +10 %

lvry-sur-Seine, le 22 juillet 2026, 17h45 CET

CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2026 LFL1 EN CROISSANCE DE +0,6 %

PROGRESSION DU TAUX DE MARGE BRUTE (+40 bps)

AMÉLIORATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT +10 %2

PERSPECTIVES CONFIRMÉES

Chiffre d’affaires S1 2026 à 4 457 M€ , en hausse de +0,6 % LFL 1 par rapport au S1 2025 2

, en hausse de +0,6 % LFL par rapport au S1 2025 Activité online en croissance de 4,2 %, avec une part de Click & Collect proche de 50 %

Taux de marge brute à 29,0 % , en hausse de 40 points de base par rapport au S1 2025 2

, en hausse de 40 points de base par rapport au S1 2025 Résultat opérationnel courant à -34 M€ , en amélioration de 10 %

, en amélioration de 10 % Situation financière solide : Standard & Poor’s relève la perspective de Fnac Darty à « Positive » et confirme la notation BB+

Perspectives 2026 confirmées

Offre publique d’achat par EP Group ouverte depuis le 12 mai 2026, clôture de l’offre attendue au S2 2026





Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Ce deuxième trimestre 2026 a été marqué par une mobilisation exceptionnelle de nos équipes pendant les semaines de fortes chaleur qui a permis de faire face à la hausse de la demande et répondre aux besoins d'accompagnement de nos clients, notamment sur la vente de produits climatiques et sur les interventions à domicile et les réparations.

Notre performance commerciale du semestre reflète une très bonne dynamique, une contribution accrue des services à notre résultat et une croissance soutenue du e-commerce. Dans ce contexte, nous sommes confiants dans notre capacité à nous adapter aux défis des prochains mois et à dérouler les priorités de notre plan stratégique, et nous maintenons nos projections pour 2026. »

CHIFFRES CLÉS S1 2026

(en millions d’euros) S1 2025 publié S1 2025

retraité2 S1 2026 Chiffre d’affaires 4 480 4 423 4 457 Variation vs 2025 retraité +0,8 % Variation LFL1 +0,6 % Marge brute 1 295 1 264 1 291 En % du chiffre d’affaires 28,9 % 28,6 % 29,0 % EBITDA courant3 189 193 197 Résultat opérationnel courant (56) (38) (34) Résultat net part du Groupe des activités poursuivies (86) (66) (82) Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 (878) (845) (793)



Au 2ème trimestre 2026, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 2 147 millions d’euros, en progression de +0,4 % LFL4 par rapport au 2ème trimestre 20255. La France est en recul de -1,6 % LFL1. À l’inverse, le Reste de l’Europe affiche une forte croissance (+3,4 % LFL1), avec des performances LFL1 high single digit au Portugal et en Belgique.

Au 1er semestre 2026, le chiffre d’affaires s’établit à 4 457 millions d’euros, en progression de +0,6 % LFL1 par rapport au S1 20252.

Le taux de marge brute s’élève à 29,0 % en progression de +40 pdb par rapport au S1 20252. Cette amélioration résulte principalement de la contribution croissante des activités de services et d’un mix produit favorable au 1er semestre 2026.

Les coûts opérationnels s’élèvent à 1 325 millions d’euros à fin juin 2026 contre 1 302 millions d’euros à fin juin 20252. L’évolution résulte notamment d’une augmentation des coûts logistiques qui n’ont que partiellement été couverts par les plans de performance déclinés dans l’ensemble des directions du Groupe.

L’EBITDA courant6 s’élève à 197 millions d’euros, en croissance de 4 millions d’euros par rapport au S1 20252.

Après prise en compte des dépréciations et amortissements, et notamment 151 millions d’euros au titre de l’application de la norme IFRS 16, le résultat opérationnel courant atteint -34 millions d’euros au 30 juin 2026 contre -38 millions d’euros au 30 juin 20252 soit une amélioration de 10 %.

ÉVOLUTION PAR CANAL DE DISTRIBUTION

Au cours du premier semestre 2026, les ventes en magasin ont été pénalisées par une baisse de la fréquentation des magasins de centre-ville lors des deux périodes de fortes chaleurs survenues en mai et en juin. À l’inverse, les ventes en ligne progressent (+4,2 % par rapport au S1 20252). Ces dernières représentent plus de 21 % des ventes totales du Groupe, notamment portées par la dynamique de l’activité marketplace (directe et reverse). Le niveau des ventes omnicanales (Click & Collect) est en progression par rapport au S1 20252 et représente près de 50 % des ventes en ligne du Groupe. Ces résultats viennent confirmer, une nouvelle fois, la pertinence de la stratégie omnicanale adoptée par Fnac Darty.

ÉVOLUTION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

L’électroménager affiche une forte progression par rapport à fin juin 2025, portée par la poursuite de la croissance des ventes de petit électroménager, notamment dans la catégorie du traitement du sol, café et produits saisonniers (machines à glaces). Les ventes de gros électroménager sont également en hausse grâce aux très bonnes performances des climatiseurs et des réfrigérateurs, alors même que le T2 2025 avait déjà bénéficié de conditions climatiques favorables.

La catégorie produits techniques progresse, soutenue par le PC qui poursuit sa croissance avec l’arrêt du support de Windows 10 et le démarrage du cycle de renouvellement. La téléphonie, le son et la photo sont en léger recul sur la période. La télévision enregistre une excellente performance sur le seul second trimestre, tirée par la coupe du monde de football et les ventes de vidéoprojecteurs.

La diversification est en croissance high single digit, notamment portée par une croissance à deux chiffres de la catégorie du jeu-jouet.

Les services continuent leur progression.

Enfin, les produits éditoriaux reculent, pénalisés par un effet de base défavorable lié au lancement réussi de la Switch 2 en juin 2025. Le livre est en recul dans un marché sans nouveauté particulière, alors que l’audio est toujours très dynamique grâce aux vinyles.



ÉVOLUTION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

La zone France affiche à fin juin 2026, une baisse de son chiffre d’affaires de -0,7 % LFL7 par rapport à fin juin 20258. Les conditions climatiques ont eu un effet favorable sur la période. Toutefois, la base de comparaison était déjà élevée en raison du lancement de la switch 2 et des ventes de produits rafraîchissants sur la même période l’an dernier. Le résultat opérationnel courant de la zone France s’élève à -29 millions d’euros à fin juin 2026, quasi stable par rapport au S1 20252.

La zone Reste de l’Europe affiche, à fin juin 2026, une progression de son chiffre d’affaires LFL1 de +2,7 % par rapport à fin juin 20252 :

En Italie, le chiffre d’affaires LFL 1 progresse de +1,1 % sur l’ensemble des canaux de distribution.

progresse de +1,1 % sur l’ensemble des canaux de distribution. La Belgique-Luxembourg enregistre une croissance LFL 1 de ses ventes de +5,8 % tirée par un marché extrêmement dynamique et des gains de parts de marché.

de ses ventes de +5,8 % tirée par un marché extrêmement dynamique et des gains de parts de marché. Le Portugal affiche une croissance LFL 1 de +9,0 % grâce au dynamisme des deux enseignes sur tous les canaux de distribution.

de +9,0 % grâce au dynamisme des deux enseignes sur tous les canaux de distribution. L’Espagne est en progression de +1,7 % en LFL 1 soutenue par les ventes en magasin.

soutenue par les ventes en magasin. En Suisse, le chiffre d’affaires LFL1 recule de -1,9 % principalement impacté par la baisse du marché du livre et les ordinateurs.





Le résultat opérationnel courant de la zone Reste de l’Europe s’élève à -6 millions d’euros à fin juin 2026, en amélioration de 5 millions d’euros par rapport au S1 20252.

AUTRES ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies s’élève à -82 millions d’euros au 30 juin 2026 contre - 66 millions d’euros au 30 juin 20252. Il intègre principalement :

un résultat non courant de -16 millions d’euros contre -10 millions d’euros en juin 2025 2 . Il comprend entre autres des charges de restructuration résultant de plans d’adaptation d’effectifs et de structure en France et à l’international ;

de -16 millions d’euros contre -10 millions d’euros en juin 2025 . Il comprend entre autres des charges de restructuration résultant de plans d’adaptation d’effectifs et de structure en France et à l’international ; un résultat financier de -62 millions d’euros contre -55 millions d’euros en juin 2025 2 . La variation est principalement liée aux nouvelles conditions de financement du Groupe et à des produits financiers ponctuels comptabilisés au 1 er semestre 2025 liés au remboursement anticipé de l’OCEANE en mars 2025.

de -62 millions d’euros contre -55 millions d’euros en juin 2025 . La variation est principalement liée aux nouvelles conditions de financement du Groupe et à des produits financiers ponctuels comptabilisés au 1 semestre 2025 liés au remboursement anticipé de l’OCEANE en mars 2025. un produit d’impôt de 28 millions d’euros, contre un produit de 34 millions d’euros en juin 20252.





Le résultat des activités abandonnées s’élève à -20 millions d’euros au 30 juin 2026 et correspond au reclassement de Nature & Découvertes conformément à IFRS 5.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 s’établit à -793 millions d’euros contre -845 millions d’euros à fin juin 20252. L’évolution provient principalement d’une amélioration du besoin en fonds de roulement et d’un remboursement au 1er semestre 2026 au titre d’un excédent d’impôt versé en 2025. Le cash-flow libre opérationnel est usuellement négatif au 1er semestre compte tenu de la saisonnalité de l’activité, avec un volume d’affaires important enregistré en fin d’année.

L’endettement financier brut hors IFRS 16 du Groupe s’élève à 1 253 millions d’euros au 30 juin 2026 et est principalement composé d’une émission obligataire de 550 millions d’euros à échéance mars 2029 et d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance mars 2032.

Le Groupe dispose d’une position nette de trésorerie de 516 millions d’euros au 30 juin 2026, à laquelle s’ajoutent une ligne de crédit RCF ainsi qu’un DDTL pour 600 millions d’euros, non tirés à date, de maturité mars 2030 (avec deux options d’extension à mars 2031 et mars 2032).

L’endettement financier net hors IFRS 16 s’élève à 737 millions d’euros au 30 juin 2026. La variation de l’endettement financier net entre le 31 décembre et le 30 juin résulte directement du cash-flow libre opérationnel.

Grâce à sa solide position de liquidité, le Groupe est confiant dans sa capacité à arbitrer de manière opportuniste l’allocation stratégique de ses moyens (retour à l’actionnaire, M&A, désendettement) tout en restant attentif à son niveau de ratio de levier.

Par ailleurs, le Groupe est noté par les agences de notation S&P Global, Scope Ratings et Fitch Ratings. Le 8 juillet, Standard & Poor’s a relevé la perspective de Fnac Darty à « positive », contre « stable » auparavant, et a confirmé la notation BB+ du Groupe. Les agences Fitch Ratings et Scope Ratings ont toutes deux confirmé en mai dernier leurs notations respectives à BB+ et BBB- associées à une perspective « stable ».

INTÉGRATION UNIEURO

L’intégration d’Unieuro suit son cours, et les équipes françaises et italiennes travaillent ensemble pour déployer les initiatives stratégiques du plan Beyond everyday. La performance opérationnelle de l’Italie est très satisfaisante. L’objectif d’au moins 20 millions d’euros de synergies d’ici fin 2026 est confirmé. Comme précédemment annoncé, la majeure partie de ces synergies sera réalisée cette année compte tenu de la mise en œuvre des actions concernées.

DÉPLOIEMENT DE L’EXCELLENCE LOCALE

Au cours du premier semestre, Darty a lancé un service professionnel de calibrage de téléviseurs, une première en France, directement inspirée du succès d’une initiative comparable déployée chez Unieuro.

Réciproquement, Unieuro a lancé sa toute première offre de service par abonnement, Digital F-Secure, sur le modèle de Fnac Vie Digitale, proposé avec succès en France depuis 2021.

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT DE EP GROUP SUR FNAC DARTY

L'Offre visant les actions et OCEANEs en circulation de Fnac Darty annoncée par EP Group le 26 janvier 2026 a été déclarée conforme le 7 mai 2026 par l'AMF et a par conséquent été ouverte le 12 mai 2026.

Sous réserve de l’obtention de l’autorisation de la Commission européenne, la clôture de l’Offre devrait intervenir au cours du second semestre 2026. En cas de succès, l’Offre devrait alors être réouverte pendant au moins dix jours de négociation.

La documentation relative à l'Offre est disponible sur le site Internet de Fnac Darty dans la rubrique dédiée à l’Offre (www.fnacdarty.com/le-groupe/investisseurs/projet-doffre-publique-dachat-de-ep-group/) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

PERSPECTIVES

Le Groupe confirme anticiper pour 2026 une progression de son taux de marge opérationnelle courante et de son cash-flow opérationnel.

Le Groupe est confiant dans sa capacité à mettre en œuvre la feuille de route stratégique du plan Beyond everyday présenté le 11 juin 2025. Les objectifs communiqués à horizon 2030 sont confirmés.

*********

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

Enrique Martinez, Directeur Général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animeront

une présentation virtuelle des résultats en français, avec traduction simultanée en anglais, le

Mercredi 22 juillet 2026 à 18 h 00 (Heure continentale)

5:00 p.m. (UK) - 12:00 p.m. (East Coast USA)

La présentation sera diffusée en direct en cliquant sur ce lien.

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique afin d'écouter par téléphone et de poser des questions :

France : +33 1 70 91 87 04

UK : +44 1 212 818 004

USA : +1 718 705 8796

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite disponible depuis le site internet www.fnacdarty.com.

Par ailleurs, Fnac Darty publie également ce jour son rapport financier semestriel sur son site internet, rubrique Investisseurs. Il sera disponible sur le site du Groupe et sur le site de l’AMF.

CALENDRIER FINANCIER

21 octobre 2026 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Bénédicte Debusschère – Directrice communication corporate – benedicte.debusschere@fnacdarty.com – +33 (0)6 48 56 70 71



ANNEXES

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels arrêtés par le Conseil d’administration du 22 juillet 2026 ont été effectuées par les commissaires aux comptes.

Les tableaux suivants comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

CHIFFRE D’AFFAIRES

en M€ T2 2025 publié



T2 2025 retraité9



T2 2026



Variation vs T2 2025 retraité réelle LFL10 France 1 278,8 1 250,2 1 232,2 (1,4) % (1,6) % Reste de l’Europe 887,2 887,2 915,1 +3,1 % +3,4 % dont Italie 547,2 547,2 557,8 +1,9 % +2,1 % dont Belgique 126,7 126,7 137,8 +8,7 % +8,9 % dont Portugal 109,7 109,7 116,3 +6,0 % +8,2 % dont Espagne 61,2 61,2 61,2 0,0 % (2,4) % dont Suisse 42,4 42,4 42,0 (0,8) % (2,7) % Groupe 2 166,0 2 137,4 2 147,3 +0,5 % +0,4 %





en M€ S1 2025 publié



S1 2025 retraité1



S1 2026 Variation vs S1 2025 retraité réelle LFL2 France 2 650,5 2 593,9 2 578,9 (0,6) % (0,7) % Reste de l’Europe 1 829,3 1 829,3 1 878,1 +2,7 % +2,7 % dont Italie 1 120,4 1 120,4 1 134,0 +1,2 % +1,1 % dont Belgique 279,7 279,7 295,8 +5,7 % +5,8 % dont Portugal 214,1 214,1 228,4 +6,7 % +9,0 % dont Espagne 128,3 128,3 132,8 +3,6 % +1,7 % dont Suisse 86,8 86,8 87,1 +0,3 % (1,9) % Groupe 4 479,8 4 423,2 4 457,0 +0,8 % +0,6 %





2025 RETRAITÉ1 T1 T2 S1 T3 9M T4 S2 FY en M€ France 1 343,7 1 250,2 2 593,9 1 441,9 4 035,8 2 033,1 3 474,9 6 068,9 Reste de l’Europe 942,1 887,2 1 829,3 1 018,9 2 848,1 1 412,8 2 431,7 4 260,9 dont Italie 573,2 547,2 1 120,4 617,0 1 737,4 846,4 1 463,3 2 583,7 dont Belgique 153,0 126,7 279,7 159,8 439,5 191,7 351,5 631,2 dont Portugal 104,4 109,7 214,1 130,5 344,6 194,4 324,9 539,0 dont Espagne 67,0 61,2 128,3 63,8 192,1 103,5 167,3 295,6 dont Suisse 44,4 42,4 86,8 47,8 134,6 76,8 124,6 211,4 Groupe 2 285,8 2 137,4 4 423,2 2 460,7 6 884,0 3 445,9 5 906,6 10 329,8



RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

en M€ S1 2025

publié % du CA S1 2025

retraité11 % du CA S1 2026 en % du CA France (45,3) (1,7) % (27,5) (1,1) % (28,8) (1,1) % Reste de l’Europe (10,6) (0,6) % (10,6) (0,6) % (5,6) (0,3) % Groupe (55,9) (1,2) % (38,1) (0,9) % (34,4) (0,8) %





2025 RETRAITÉ 1 en M€ S1 en % du CA S2 en % du CA FY en % du CA France (27,5) (1,1) % 168,4 +4,8 % 140,9 +2,3 % Reste de l’Europe (10,6) (0,6) % 72,8 +3,0 % 62,2 +1,5 % Groupe (38,1) (0,9) % 241,2 +4,1 % 203,1 +2,0 %

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Exercice clos le 30 juin en M€ 2025

Retraité1 2026 Var. Chiffres d'affaires 4 423 4 457 +0,8 % Marge brute 1 264 1 291 % Chiffre d'affaires 28,6 % 29,0 % Total coûts (1 302) (1 325) % Chiffre d'affaires 29,4 % 29,7 % Résultat opérationnel courant (38) (34) +4 % Chiffre d'affaires (0,9) % (0,8) % Produits et charges opérationnels non courants (10) (16) Résultat opérationnel (49) (51) Charges financières nettes (55) (62) Impôt sur le résultat 34 28 Résultat net de l'exercice des activités poursuivies (70) (85) Résultat net de l'exercice des activités poursuivies, part du Groupe (66) (82) (16) Résultat net des activités abandonnées (20) (20) Résultat net consolidé, part du Groupe (86) (103) EBITDA courant12 193 197 +4 % Chiffre d'affaires 4,4 % 4,4 % EBITDA courant hors IFRS 16 22 22 0



BILAN

Actif (en M€) Au 31 décembre 2025 Au 30 juin 2026 Goodwill 1 794,0 1 794,0 Immobilisations incorporelles 752,8 757,4 Immobilisations corporelles 515,2 500,3 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 444,0 1 370,8 Participations dans les sociétés mises en équivalence 53,5 54,6 Actifs financiers non courants 28,5 25,3 Actifs d’impôts différés 11,3 12,6 Autres actifs non courants 16,3 14,4 Actifs non courants 4 615,6 4 529,4 Stocks 1 617,0 1 619,0 Créances clients 224,7 179,2 Créances d’impôts exigibles 21,1 48,8 Autres actifs financiers courants 11,9 11,9 Autres actifs courants 775,8 516,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 103,7 515,8 Actifs courants 3 754,2 2 891,3 Actifs détenus en vue de la vente 173,2 167,3 Total actif 8 543,0 7 588,0 Passif (en M€) Au 31 décembre 2025 Au 30 juin 2026 Capital social 29,7 29,7 Réserves liées au capital 1 041,7 1 041,7 Réserves de conversion (2,8) (2,8) Autres réserves 380,5 257,2 Capitaux propres part du Groupe 1 449,1 1 325,8 Capitaux propres – Part revenant aux intérêts non contrôlés 126,8 120,1 Capitaux propres 1 575,9 1 445,9 Emprunts et dettes financières à long terme 928,6 883,3 Dettes locatives à plus d’un an 1 267,2 1 190,1 Provisions non courantes 43,7 43,2 Provisions pour retraites et autres avantages similaires 171,5 174,0 Autres passifs non-courants 220,3 213,1 Passifs d’impôts différés 87,0 100,8 Passifs non courants 2 718,3 2 604,5 Emprunts et dettes financières à court terme 29,3 369,5 Dettes locatives à moins d’un an 301,0 305,7 Autres passifs financiers courants 22,6 21,8 Dettes fournisseurs 2 908,7 2 011,9 Provisions 31,1 29,9 Dettes d’impôts exigibles 2,9 2,0 Autres passifs courants 828,9 687,6 Passifs courants 4 124,5 3 428,4 Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente 124,3 109,2 Total passif 8 543,0 7 588,0



CASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL

Exercice clos le 30 juin en M€ 2025

retraité13 2026



Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 190 189 Impact IFRS 16 (171) (175) Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts, hors IFRS 16 19 14 Variation du besoin en fonds de roulement, hors IFRS 16 (768) (743) Impôts sur le résultat payés (14) 11 Flux nets liés aux activités opérationnelles, hors IFRS 16 (764) (719) Flux nets liés aux activités d'investissement opérationnels (81) (74) Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 (845) (793)

PARC DE MAGASINS





31 décembre 2025 30 juin 2026 Intégrés Franchisés Total Intégrés Franchisés Total France1 395 401 796 398 387 785 Reste de l’Europe 439 249 688 431 245 676 Italie 269 242 511 264 238 502 Belgique 84 - 84 83 - 83 Portugal 45 4 49 45 4 49 Espagne 33 3 36 31 3 34 Suisse 8 - 8 8 - 8 Total Groupe 834 650 1 484 829 632 1 461

1 Incluant 17 magasins à l'étranger (2 en Arabie Saoudite, 3 au Qatar, 6 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d'Ivoire, 1 au Congo, 1 au Cameroun), 18 magasins dans les territoires français d'outre-mer ainsi que des filiales Nature & Découvertes gérées depuis la France.



DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Libellé de l’indicateur Définition de l’indicateur Autres produits et charges opérationnels non courants Les « Autres produits et charges opérationnels non courants » regroupent les éléments inhabituels et significatifs à l’échelle de l’ensemble consolidé, de nature à perturber le suivi de la performance économique du Groupe et exclus du résultat opérationnel courant : les coûts de restructurations et les coûts relatifs aux mesures d’adaptation des effectifs ;

les pertes de valeur sur actifs immobilisés constatées principalement dans le cadre des tests de dépréciations des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) et des goodwill ;

les plus ou moins-values liées à l’évolution du périmètre de consolidation (acquisition ou cession) ;

les litiges majeurs qui ne naissent pas de l’activité opérationnelle du Groupe. Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel incluant les impacts relatifs aux loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles et aux flux nets de trésorerie des investissements opérationnels (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles et la variation des dettes des fournisseurs d’immobilisations). L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative le cash-flow libre opérationnel du Groupe. Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise les notions de variation du chiffre d’affaires détaillées ci-dessous. EBITDA courant Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

L’EBITDA courant n’est pas un indicateur prévu par les normes IFRS et ne figure pas dans les comptes consolidés du Groupe. L’EBITDA courant n’a pas de définition standard et par conséquent, la définition utilisée par le Groupe pourrait ne pas correspondre aux définitions données à ces mêmes termes par d’autres sociétés. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative L’EBITDA courant du Groupe. EBITDA courant hors IFRS 16 EBITDA courant incluant les charges de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16. Endettement financier net L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013, diminué de la trésorerie brute et des équivalents de trésorerie. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative l’endettement financier net du Groupe. Endettement financier net hors IFRS 16 Endettement financier net minoré de la dette locative Résultat financier hors IFRS 16 Résultat financier moins les intérêts financiers des dettes locatives Résultat opérationnel Le résultat opérationnel total de Fnac Darty inclut l’ensemble des produits et des coûts directement liés aux activités du Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou d’opérations ponctuelles. Résultat opérationnel courant Fnac Darty utilise comme solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».



Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle de l’entreprise et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière. Trésorerie nette La trésorerie nette est constituée de la trésorerie brute et des équivalents trésorerie, diminués de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative la trésorerie nette du Groupe. Trésorerie nette hors IFRS 16 Trésorerie nette hors dette locative Variation du chiffre d’affaires

à taux de change constant La variation du chiffre d’affaires à taux de change constant signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice N. Variation du chiffre d’affaires

à périmètre constant La variation du chiffre d’affaires à périmètre constant signifie que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). Le chiffre d’affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation (en cas de variation significative à l’échelle du Groupe). Variation du chiffre d’affaires à magasins constants La variation du chiffre d’affaires à magasins constants signifie que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre a été exclu. Le chiffre d’affaires des magasins ouverts ou fermés depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation.



APPLICATION DE LA NORME IFRS 16

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de location ». La norme IFRS 16 remplace la norme IAS 17 et ses interprétations. Cette norme, entrée en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, impose la comptabilisation d’un actif (le droit d’utilisation) et d’un passif (dette de loyers) calculé sur la base des loyers inévitables actualisés.

Le Groupe applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019. Afin d’assurer la transition entre la norme IAS 17 et la norme IFRS 16, l’ensemble des contrats de location et l’ensemble des contrats de prestation rentrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 ont été analysés.

Pour le suivi de sa performance financière, le Groupe publie des indicateurs qui excluent l’application de la norme IFRS 16. Ces indicateurs sont l’EBITDA courant hors IFRS 16, le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16, ainsi que l’endettement financier net hors IFRS 16.

Avec l’application de la norme IFRS 16 Retraitement IFRS 16 Sans l’application de la norme IFRS 16 EBITDA courant Loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16



EBITDA courant hors IFRS 16 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant EBITDA courant incluant les charges

de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel Décaissement des loyers

entrant dans le champ d’application d’IFRS 16



Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les investissements opérationnels nets Cash-flow libre opérationnel incluant

les impacts relatifs aux loyers entrant

dans le champ d’application

de la norme IFRS 16 Endettement financier net Dette locative



Endettement financier net

hors IFRS 16 Dette financière brute moins la trésorerie brute et équivalents de trésorerie Endettement financier net

minoré de la dette locative Résultat financier Intérêts financiers

des dettes locatives Résultat financier hors intérêts financiers sur la dette locative





1 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

2 Données retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

3 L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

4 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

5 Données retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

6 L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

7 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

8 Données retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

9 Données 2025 retraité : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

10 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

11 Données 2025 retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

12 EBITDA courant : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés.

13 Données 2025 retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

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